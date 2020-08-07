Ünlü oyuncu Beyrut için yas tutuyor: 'Acı en güçlü ruhları ortaya çıkarır'
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama kenti tam anlamıyla yıkıp geçti. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı.
Instagram, Splash News
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BABASI LÜBNAN KÖKENLİ
Bu korkunç patlama kentte ya da ülkede yaşayanlar kadar dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişiyi de üzdü. Özellikle de Lübnan ya da Beyrut ile kan bağı olanları.
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SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ
Bunlardan biri de ünlü oyuncu Salma Hayek. Kendisi Meksika doğumlu olsa da Hayek, baba tarafından Lübnan kökenli. 53 yaşındaki oyuncu, kent halkıyla dayanışmasını ve patlamadan duyduğu üzüntüyü ifade etmek için de sosyal medya hesabını kullandı.
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'ACI EN GÜÇLÜ RUHLARI ORTAYA ÇIKARIR'
Hayek, önce Beyrut'ta çekilen bir fotoğrafını "Seni seviyorum Beyrut" mesajıyla birlikte paylaştı. Konuyla ilgili bir başka paylaşımda da Lübnanlı yazar Halil Cibran'ın "Acı, en güçlü ruhları ortaya çıkarır" sözünü paylaştı. Hayek'in bu paylaşımlarına özellikle Orta Doğu kökenli takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
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KÖKLERİ BAŞKA ÜLKELERDE
Salma Hayek, baba tarafından Lübnanlı, anne tarafından da İspanyol ve Meksika kökenli. Yani Hollywood'daki birçok meslektaşı gibi ailesi yıllar önce başka başka ülkelerden gidip yerleşti uzun süredir yaşadıkları yerlere. Kimi daha bebekken ailesiyle birlikte şu anda yaşadıkları ülkelere göç etti. Kimi de ilk gençlik yıllarında tası tarağı toplayıp kariyer uğruna ata toprağından ayrıldı. Bakalım pırıltılı dünyanın ünlüleri aslında hangi ülkelerde doğmuşlar ya da anne babaları bugün yaşadıkları ülkelere gelene kadar neler yaşamışlar. İşte ünlülerin kökenlerinin geldiği "ata" toprakları...
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FAS KÖKENLİ
Herkesin French Montana adıyla tanıdığı Karim Kharbouch. Fas'ta dünyaya gelen Montana henüz 13 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye göç ettiler.
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GÜNEY AFRİKA'DAN ABD'YE
Charlize Theron'ın Güney Afrikalı olduğunu artık bilmeyen yok.
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O DA BABA TARAFINDAN LÜBNANLI
Shakira Isabel Mebarak Ripoll, Kolombiya'da dünyaya geldi. Ünlü şarkıcı baba tarafından Lübnanlı.
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SONRADAN ABD VATANDAŞI OLDU
Camila Alves ise Brezilyalı. Model olarak çalışmak için ABD'ye giden Alves şöhreti de aşkı da bu ülkede buldu. Şimdi aktör Matthew McConaughey ile evli ve üç çocuk annesi.
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BULGARİSTAN'DA DOĞDU
Nina Dobrev, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da doğdu. O iki yaşındayken ailesi Kanada'ya göç etti.
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ÜLKESİNİ DAHA ÇOK KİŞİ TANIDI
Rihanna,Barbadoslu. Hatta onun sayesinde ülkesinin bilinirliğinin arttığını söyleyebiliriz.
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UKRAYNA ASILLI
Mila Kunis ya da gerçek adıyla Milena Markovna Kunis, Ukrayra'nın Chernvisti kentinde doğdu. Kunis 8 yaşındayken Ukrayna'yı terk edip ABD'nin Los Angeles kentine göç ettiler.
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SCHWARZENEGGER AVUSTURYALI
Arnold Schwarzenegger, Avusturyalı, sonradan ABD vatandaşlığı aldı hatta California valisi bile seçildi.
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ABD'YE GÖÇMEN OLARAK GİTTİ
Nicki Minaj, Trinidad doğumlu. O da ABD'ye göçmen olarak gitti
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HİNDİSTAN DOĞUMLU
Padma Lakshmi, Hindistan doğumlu. Annesi o henüz küçükken babasından boşandı ve kızını da alıp ABD'ye yerleşti.
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ANNESİ RUS BABASI SIRP
Milica Bogdanovna Jovovich ya da herkesin tanıdığı adıyla Milla Jovovich, Rus bir anne ile Sırp bir babanın kızı olarak Kiev'de dünyaya geldi. Daha sonra ABD'ye göç ettiler.
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ARNAVUT KÖKENLİ
Bugün müzik dünyasının en ünlü genç kuşak yıldızlarından biri Rito Ora ya da gerçek adıyla Rita Sahatçiu, eski Yugoslavya'da Priştina kentinde dünyaya geldi. Arnavut bir anne- babanın kızı olan Rita Ora, ülkede yaşanan iç savaştan kaçıp Londra'ya göç ettiklerinde Ora henüz küçük bir çocuktu. Bu arada ailenin gerçek soyadı Sahatçiu'nun Türkçe "saatçi" kelimenin bir türevi olduğunu hatırlatalım. Yıldızın ailesi daha sonra Ora yani Arnavutça zaman kelimesini telaffuzu daha kolay olduğu için soyadı olarak almış.