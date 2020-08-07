Ünlü oyuncu Beyrut için yas tutuyor: 'Acı en güçlü ruhları ortaya çıkarır'

KÖKLERİ BAŞKA ÜLKELERDE Salma Hayek, baba tarafından Lübnanlı, anne tarafından da İspanyol ve Meksika kökenli. Yani Hollywood'daki birçok meslektaşı gibi ailesi yıllar önce başka başka ülkelerden gidip yerleşti uzun süredir yaşadıkları yerlere. Kimi daha bebekken ailesiyle birlikte şu anda yaşadıkları ülkelere göç etti. Kimi de ilk gençlik yıllarında tası tarağı toplayıp kariyer uğruna ata toprağından ayrıldı. Bakalım pırıltılı dünyanın ünlüleri aslında hangi ülkelerde doğmuşlar ya da anne babaları bugün yaşadıkları ülkelere gelene kadar neler yaşamışlar. İşte ünlülerin kökenlerinin geldiği "ata" toprakları...