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Hürriyet
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Haber Giriş: 07 Ağustos 2020 - 15:37,

Ünlü oyuncu Beyrut için yas tutuyor: 'Acı en güçlü ruhları ortaya çıkarır'

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlama kenti tam anlamıyla yıkıp geçti. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı.

Instagram, Splash News

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1BABASI LÜBNAN KÖKENLİ
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BABASI LÜBNAN KÖKENLİ

Bu korkunç patlama kentte ya da ülkede yaşayanlar kadar dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişiyi de üzdü. Özellikle de Lübnan ya da Beyrut ile kan bağı olanları.

2SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ
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SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ

Bunlardan biri de ünlü oyuncu Salma Hayek. Kendisi Meksika doğumlu olsa da Hayek, baba tarafından Lübnan kökenli. 53 yaşındaki oyuncu, kent halkıyla dayanışmasını ve patlamadan duyduğu üzüntüyü ifade etmek için de sosyal medya hesabını kullandı.

3ACI EN GÜÇLÜ RUHLARI ORTAYA ÇIKARIR
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'ACI EN GÜÇLÜ RUHLARI ORTAYA ÇIKARIR'

Hayek, önce Beyrut'ta çekilen bir fotoğrafını "Seni seviyorum Beyrut" mesajıyla birlikte paylaştı. Konuyla ilgili bir başka paylaşımda da  Lübnanlı yazar Halil Cibran'ın "Acı, en güçlü ruhları ortaya çıkarır" sözünü paylaştı. Hayek'in bu paylaşımlarına özellikle Orta Doğu kökenli takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

4KÖKLERİ BAŞKA ÜLKELERDE
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KÖKLERİ BAŞKA ÜLKELERDE

Salma Hayek, baba tarafından Lübnanlı, anne tarafından da İspanyol ve Meksika kökenli. Yani Hollywood'daki birçok meslektaşı gibi ailesi yıllar önce başka başka ülkelerden gidip yerleşti uzun süredir yaşadıkları yerlere. Kimi daha bebekken ailesiyle birlikte şu anda yaşadıkları ülkelere göç etti. Kimi de ilk gençlik yıllarında tası tarağı toplayıp kariyer uğruna ata toprağından ayrıldı. Bakalım pırıltılı dünyanın ünlüleri aslında hangi ülkelerde doğmuşlar ya da anne babaları bugün yaşadıkları ülkelere gelene kadar neler yaşamışlar. İşte ünlülerin kökenlerinin geldiği "ata" toprakları...

5FAS KÖKENLİ
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FAS KÖKENLİ

Herkesin French Montana adıyla tanıdığı Karim Kharbouch. Fas'ta dünyaya gelen Montana henüz 13 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye göç ettiler.

6GÜNEY AFRİKADAN ABDYE
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GÜNEY AFRİKA'DAN ABD'YE

Charlize Theron'ın Güney Afrikalı olduğunu artık bilmeyen yok.

7O DA BABA TARAFINDAN LÜBNANLI
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O DA BABA TARAFINDAN LÜBNANLI

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, Kolombiya'da dünyaya geldi. Ünlü şarkıcı baba tarafından Lübnanlı.

8SONRADAN ABD VATANDAŞI OLDU
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SONRADAN ABD VATANDAŞI OLDU

Camila Alves ise Brezilyalı. Model olarak çalışmak için ABD'ye giden Alves şöhreti de aşkı da bu ülkede buldu. Şimdi aktör Matthew McConaughey ile evli ve üç çocuk annesi.

9BULGARİSTANDA DOĞDU
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BULGARİSTAN'DA DOĞDU

Nina Dobrev, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da doğdu. O iki yaşındayken ailesi Kanada'ya göç etti.

10ÜLKESİNİ DAHA ÇOK KİŞİ TANIDI
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ÜLKESİNİ DAHA ÇOK KİŞİ TANIDI

Rihanna,Barbadoslu. Hatta onun sayesinde ülkesinin bilinirliğinin arttığını söyleyebiliriz.

11UKRAYNA ASILLI
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UKRAYNA ASILLI

Mila Kunis ya da gerçek adıyla Milena Markovna Kunis, Ukrayra'nın Chernvisti kentinde doğdu. Kunis 8 yaşındayken Ukrayna'yı terk edip ABD'nin Los Angeles kentine göç ettiler.

12SCHWARZENEGGER AVUSTURYALI
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SCHWARZENEGGER AVUSTURYALI

Arnold Schwarzenegger, Avusturyalı, sonradan ABD vatandaşlığı aldı hatta California valisi bile seçildi.

13ABDYE GÖÇMEN OLARAK GİTTİ
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ABD'YE GÖÇMEN OLARAK GİTTİ

Nicki Minaj, Trinidad doğumlu. O da ABD'ye göçmen olarak gitti

14HİNDİSTAN DOĞUMLU
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HİNDİSTAN DOĞUMLU

Padma Lakshmi, Hindistan doğumlu. Annesi o henüz küçükken babasından boşandı ve kızını da alıp ABD'ye yerleşti.

15ANNESİ RUS BABASI SIRP
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ANNESİ RUS BABASI SIRP

Milica Bogdanovna Jovovich ya da herkesin tanıdığı adıyla Milla Jovovich, Rus bir anne ile Sırp bir babanın kızı olarak Kiev'de dünyaya geldi. Daha sonra ABD'ye göç ettiler.

16ARNAVUT KÖKENLİ
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ARNAVUT KÖKENLİ

Bugün müzik dünyasının en ünlü genç kuşak yıldızlarından biri Rito Ora ya da gerçek adıyla Rita Sahatçiu, eski Yugoslavya'da Priştina kentinde dünyaya geldi. Arnavut bir anne- babanın kızı olan Rita Ora, ülkede yaşanan iç savaştan kaçıp Londra'ya göç ettiklerinde Ora henüz küçük bir çocuktu. Bu arada ailenin gerçek soyadı Sahatçiu'nun Türkçe "saatçi" kelimenin bir türevi olduğunu hatırlatalım. Yıldızın ailesi daha sonra Ora yani Arnavutça zaman kelimesini telaffuzu daha kolay olduğu için soyadı olarak almış.

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