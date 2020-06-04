'Sakın gözlerine bakma, ölürsün!'
Bugünün magazin ünlülerinin geçmişte nasıl göründüğünü biliyor musunuz. Peki ya daha onlar ortada yokken magazin sayfalarına kimlerin konuk olduğunu.
Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Arkın, bir de anısını kaleme aldı...
Cüneyt Arkın, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Türkan'la ilk filmimi çekerken “Sakın gözlerine bakma ölürsün” dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan. Kulaklarına, alnına, çenesine falan bakıyordum hep repliklerimi söylerken. Türkan nezaketten susuyor ama ben bir türlü istenen oyunculuğu veremiyordum. Sonunda “Ölürsem öleyim” diye isyan ettim ve baktım gözlerine.Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçakgönüllüdür ki, çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir. Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı.."
Fotoğrafın sahibi Dr. Ender Saraç. Saraç, 36 yıl önce çekilen fotoğrafı "Yıl 1984 yeni doktorum ve mecburi hizmette Erzurum ili İspir kasabası Kırık (Hoga) nahiyesindeyim.Çoğu köyde elektrik ve evlerde su,tuvalet bile yok.Günde 50 hasta bakıyorum ve o kış 2 metre kar ve -44.6 dereceyi gördük. Tam 2 yıl ve sonrasında da ülkeme aşkla hizmet ettim. Bu da tavuklarım ve sağlık ocağının kömür tezek deposu önü..." notu ile paylaştı.
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