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Sait Uçar kimdir, hastalığı neydi?

#Sait Uçar#Sait Uçar Kimdir#Sait Uçar Neden Öldü

Karadeniz müziğinin tanınan isimlerinden Trabzonlu sanatçı Sait Uçar hayatını kaybetti. Sait Uçar'ın ölüm haberini Menajeri Naz Özcan verdi. Özcan "Sanat Çınarımız canımız Sait Uçar'ı kaybettik. Mekânı cennet olsun. Allah bizlere ve sevenleri sabır versin" sözleriyle duyurdu. Peki, Sait Uçar kimdir, hastalığı neydi?

1/3Sait Uçar kimdir, hastalığı neydi

Karadenizli müzisyen ve kemençe sanatçısı Sait Uçar, bir süredir tedavi gördüğü hastalık sebebiyle hayatını kaybetti. Sait Uçar, bir süredir yakalandığı kanser hastalığı ile mücadele etmekteydi. 2021 yılında da son olarak bir ameliyat geçirmişti.

2/3Sait Uçar kimdir, hastalığı neydi

Sait Uçar 3 Nisan 1962 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden biri olarak bilinen Uçar, ilk ve orta öğrenimini Hamsiköy'de tamamladı ve Trabzon Ticaret Lisesi'ni bitirdi.

3/3Sait Uçar kimdir, hastalığı neydi

Yetenekli sanatçı Sait Uçar, ortaokul sıralarında ilk bestesini yaparken 26 albümünün söz ve müzikleri kendisine aittir. Sait Uçar kendi albümlerinin yanında pek çok Karadenizli şarkıcının albümüne de besteleriyle katkı vermiştir.

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#Sait Uçar#Sait Uçar Kimdir#Sait Uçar Neden Öldü