Sait Uçar kimdir, hastalığı neydi?

Karadenizli müzisyen ve kemençe sanatçısı Sait Uçar, bir süredir tedavi gördüğü hastalık sebebiyle hayatını kaybetti. Sait Uçar, bir süredir yakalandığı kanser hastalığı ile mücadele etmekteydi. 2021 yılında da son olarak bir ameliyat geçirmişti.