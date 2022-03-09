Sadakatsiz bu akşam var mı, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

Sadakatsiz yeni bölümün bu akşam neden olmadığı araştırılıyor. Oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz çarşamba akşamı yayınlanıyor. 9 Mart Kanal D yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Üç Kız Kardeş’in yer almasının ardından gözler resmi açıklamalara çevrildi. İşte Sadakatsiz yeni bölüm tarihi hakkında yapılan açıklama
Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam Kanal D yayın akışında yer almıyor. 9 Mart Kanal D yayın akışına göre saat 20:00’de Üç Kız Kardeş dizisinin tekrar bölümü ekrana gelecek. Saat 2315’te ise Sadakatsiz’in tekrarı yayınlanacak. Sadakatsiz’in neden yayınlanmadığı ile ilgili açıklama yapıldı. İşte o açıklama:
Dizinin resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ‘Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz’in bu haftaki yayınını kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…’ denildi.
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
23:15 Sadakatsiz (tekrar)