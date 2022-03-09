Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Sadakatsiz bu akşam var mı, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

#Sadakatsiz#Sadakatsiz Yeni Bölüm#Kanal D Yayın Akışı

Sadakatsiz dizisi yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak edilen konulardan biri oldu. Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz her hafta çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Dizide yaşananlar heyecanla takip ediliyor. 9 Mart’ta saat 20:00’de Sadakatsiz’in ekrana gelmeyecek olması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Sadakatsiz bu akşam var mı, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? İşte Kanal D yayın akışı ve detaylar

1/4Sadakatsiz bu akşam var mı, neden yok Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman Kanal D yayın akışı

Sadakatsiz yeni bölümün bu akşam neden olmadığı araştırılıyor. Oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz çarşamba akşamı yayınlanıyor. 9 Mart Kanal D yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Üç Kız Kardeş’in yer almasının ardından gözler resmi açıklamalara çevrildi. İşte Sadakatsiz yeni bölüm tarihi hakkında yapılan açıklama

2/4SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam Kanal D yayın akışında yer almıyor. 9 Mart Kanal D yayın akışına göre saat 20:00’de Üç Kız Kardeş dizisinin tekrar bölümü ekrana gelecek. Saat 2315’te ise Sadakatsiz’in tekrarı yayınlanacak. Sadakatsiz’in neden yayınlanmadığı ile ilgili açıklama yapıldı. İşte o açıklama:

3/4SADAKATSİZ NEDEN YOK

SADAKATSİZ NEDEN YOK?

Dizinin resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ‘Değerli izleyicilerimiz; her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Sadakatsiz’in bu haftaki yayınını kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere…’ denildi.

4/4KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

23:15 Sadakatsiz (tekrar)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sadakatsiz#Sadakatsiz Yeni Bölüm#Kanal D Yayın Akışı