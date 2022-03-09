Sadakatsiz bu akşam var mı, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Kanal D yayın akışı

SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam Kanal D yayın akışında yer almıyor. 9 Mart Kanal D yayın akışına göre saat 20:00’de Üç Kız Kardeş dizisinin tekrar bölümü ekrana gelecek. Saat 2315’te ise Sadakatsiz’in tekrarı yayınlanacak. Sadakatsiz’in neden yayınlanmadığı ile ilgili açıklama yapıldı. İşte o açıklama: