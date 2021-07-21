Ryan Reynolds ve Blake Lively: Trende birlikte uyumak için ona yalvardım  

"GÖRDÜĞÜMÜZ SADECE BİR DÜĞÜN MEKANIYDI" Ünlü oyuncu, o dönemde plantasyona baktıkları zaman gördükleri şeyin bir düğün mekanı olduğunu belirtti. Ama sonradan o mekana baktıklarında, geçmişinde büyük trajediler barındıran bir yer gördüklerini de sözlerine ekledi. Ryan Reynolds ve Blake Lively, o dönemde de bazı çevreler tarafından, birçok siyahi kölenin insanlık dışı koşullarda çalıştırıldığı, kan ve gözyaşı dolu bu plantasyonda düğün yaparak orayı normalleştirdikleri için eleştirilmişti.