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FOTOĞRAFLAR: MEGA, SPLASH
Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 - 14:24 | 

Ryan Reynolds ve Blake Lively: Trende birlikte uyumak için ona yalvardım  

Hollywood'un en mutlu çiftlerinden birinin evlenmeden önce yaşadığı ilginç bir gelişme yıllar sonra ortaya çıktı.

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1İLK KEZ ANLATTI

İLK KEZ ANLATTI

Bir filme birlikte kamera karşısına geçtiği Blake Lively ile ilgili olarak hissettiklerini anlatan Ryan Reynolds, ilginç bir de itirafta bulundu. Reynolds "Birlikte çıktığımız bir tren yolculuğunda Blake'e benimle uyuması için yalvardım" diye konuştu. 

2O ZAMANLAR İKİSİ DE BAŞKA İNSANLARLA BİRLİKTEYDİ

O ZAMANLAR İKİSİ DE BAŞKA İNSANLARLA BİRLİKTEYDİ

44 yaşındaki Reynolds, 2010 yılında Green Lantern adlı filmde birlikte rol aldığı Blake Lively'den etkilendiğini anlattı. Reynolds, SmartLess adlı podcast yayınına konuk oldu. Ünlü oyuncu "Blake ile arkadaştık. Ama başka insanlarla birlikteydik" diye konuştu.

3ONA YALVARDIM

ONA YALVARDIM

Reynolds sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Blake Boston'a gidiyordu, ben de Boston'a gidiyordum. Ona birlikte gitmeyi önerdim. Aynı trene bindik ve birlikte yolculuk ettik. Ona yolculuk sırasında benimle uyuması için yalvardım." Ryan Reynolds, bir hafta sonra ise bir anda Blake Lively ile birlikte bir ev almaları gerektiği hissine kapılmış.

4201DE EVLENDİLER

201'DE EVLENDİLER

Reynolds'ın Lively'ye yönelik hisleri karşılıksız kalmamış olsa gerek ki çift, 2012 yılında evlendi. Şimdi üç çocuklu mutlu bir evlilikleri var. Ryan Reynolds, işle aile hayatını nasıl birlikte yürüttüklerine dair de konuştu.

5ÇOCUKLARA GÖRE ÇALIŞMA PROGRAMI

ÇOCUKLARA GÖRE ÇALIŞMA PROGRAMI

Ünlü oyuncu, Blake Lively ile çalışma programlarını çakıştırmamaya çalıştıklarını anlattı. Lively, çalışırken kendisinin proje kabul etmediğini; karısıyla aynı lokasyonda bulunup çocuklarla ilgilendiğini söyledi.

6ÜÇ TANE ÇOCUKLARI VAR

ÜÇ TANE ÇOCUKLARI VAR

Ryan Reynolds ile Blake Lively 2012 yılında hayatlarını birleştirdi. Çiftin, 6 yaşında James, 4 yaşında Inez ve 1 yaşında Betty adında üç tane çocuğ bulunuyor. Lively ve Reynolds, Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor.

7JOHANSSON İLE EVLİYDİ

JOHANSSON İLE EVLİYDİ

Ryan Reynolds, Blake Lively ile ikinci evliliğini yaptı. Ünlü oyuncu daha önce 2008 ile 2011 arasında Scarlett Johansson ile evliydi.

8DÜĞÜN MEKANLARI ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

DÜĞÜN MEKANLARI ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

Ryan Reynolds ile Blake Lively, geçen yıl düğünlerini yaptıkları mekanla ilgili pişmanlıklarını dile getirmeleriyle gündeme gelmişti. Çift, 2020 yılının ağustos ayında 2012 yılında hayatlarını birleştirdikleri düğün için pişman olduklarını ve herkesten özür dilediklerini açıkladı.

9MEKAN SEÇİMİ BÜYÜK BİR HATAYDI

MEKAN SEÇİMİ BÜYÜK BİR HATAYDI

Bu pişmanlığın nedeni ise evlenmek değil elbette. 44 yaşındaki Reynolds ile 33 yaşındaki Lively'nin üzüntüsünün nedeni düğün için seçtikleri mekan. Fast Company'ye verdiği röportajda Ryan Reynolds, 2012'deki düğünlerini Güney Carolina'daki Boone Hall adlı plantasyonda gerçekleştirdiği için pişman olduğunu söyledi.

10ACIMASIZ KOŞULLAR

ACIMASIZ KOŞULLAR

Bunun nedeni ise çiftin hayatlarını birleştirdiği o plantasyonda bir zamanlar siyahi kölelerin acımasız koşullar altında çalıştırılmış olması. Ryan Reynolds bu konuda "Bu, bizim her zaman çok üzgün hissedeceğimiz bir durum" diye konuştu.

11GÖRDÜĞÜMÜZ SADECE BİR DÜĞÜN MEKANIYDI

"GÖRDÜĞÜMÜZ SADECE BİR DÜĞÜN MEKANIYDI"

Ünlü oyuncu, o dönemde plantasyona baktıkları zaman gördükleri şeyin bir düğün mekanı olduğunu belirtti. Ama sonradan o mekana baktıklarında, geçmişinde büyük trajediler barındıran bir yer gördüklerini de sözlerine ekledi. Ryan Reynolds ve Blake Lively, o dönemde de bazı çevreler tarafından, birçok siyahi kölenin insanlık dışı koşullarda çalıştırıldığı, kan ve gözyaşı dolu bu plantasyonda düğün yaparak orayı normalleştirdikleri için eleştirilmişti. 

1219UNCU YÜZYILDAN BU YANA

19'UNCU YÜZYILDAN BU YANA

Ünlü çiftin düğün mekanı olarak seçtikleri için şimdi pişmanlık duyduğu bu plantasyon 19'uncu yüzyılda Henry ve John Horlbeck'e aitti. 1850'li yıllarda bu plantasyonda sadece 85 köle çalıştırılarak yılda 4 milyon dolayında tuğla üretildiği belirtiliyor. Plantasyon daha sonra bir prens tarafından satın alındı. 1950'lerden sonra da McRae ailesine ait oldu. Bu aile çok geniş bir arazi üzerinde kurulu olan plantasyonu turizm amaçlı turlara açtı. Bir zamanlar plantasyonda çalışan kölelerin kaldığı barakalar hala arazi üzerinde varlığını sürdürüyor.

13ÜNLÜ FİLMDE DE ÇEKİM MEKANI OLARAK KULLANILDI

ÜNLÜ FİLMDE DE ÇEKİM MEKANI OLARAK KULLANILDI

Boone Hall adlı plantasyon, 2004 yılında Ryan Gosling ile Rachel McAdams'ın başrollerini üstlendiği The Notebook adlı filmde de çekim mekanı olarak kullanılmıştı. 

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