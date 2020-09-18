Ünlü oyuncu koronavirüsü yendi, kutlamayı böyle yaptı

BÜYÜK AŞK Robert Pattinson, Alacakaranlık (Twilight) serisindeki rol arkadaşı Kristen Stewart ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalmıştı. Fakat Stewart daha sonra rol aldığı filmin yönetmeni Rupert Sanders ile sevgilisi Patinson'ı aldatırken objektiflere yakalanınca ilişkileri sallantıya girdi. İki oyuncu ilişkilerine bir şans daha verseler de başarılı olamayıp yollarını ayırdılar.