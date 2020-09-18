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Hürriyet
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Haber Giriş: 18 Eylül 2020 - 14:00 | 

Ünlü oyuncu koronavirüsü yendi, kutlamayı böyle yaptı

Bu ayın ilk günlerinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan genç oyuncu Robert Pattinson görünüşe göre hastalığın üstesinden geldi.

Backgrid UK, Mega News Agency

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1PARKTA GÖRÜNTÜLENDİLER
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PARKTA GÖRÜNTÜLENDİLER

Alacakaranlık serisiyle üne kavuşan 34 yaşındaki İngiliz oyuncu Robert Pattinson, sevgilisi model Suki Waterhouse ile birlikte Londra'da bir parkta görüntülendi.

2ROMANTİK ANLAR
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ROMANTİK ANLAR

Parka el ele gelen iki sevgili sonra bir banka oturdu. Birbirlerinin saçlarını düzelten Pattinson ile Waterhouse daha sonra da romantik anlar yaşadı.

3ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR
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ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR

Pattinson ve Waterhouse, bir ara birbirlerini öpücüklere boğdu.

4EL ELE YOLLARINA DEVAM ETTİLER
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EL ELE YOLLARINA DEVAM ETTİLER

Bir süre bankta oturup parkın keyfini çıkaran Pattinson ve Waterhouse daha sonra kalkıp yine el ele yürüyerek yollarına devam ettiler.

5AY BAŞINDA AÇIKLANMIŞTI
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AY BAŞINDA AÇIKLANMIŞTI

Robert Pattinson, koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını eylül ayının başında açıklamıştı. Bunun üzerine Pattinson'ın önemli rollerinden birini üstlendiği Batman filminin çekimleri de durdurulmuştu.

6HASTALIĞI ATLATTI
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HASTALIĞI ATLATTI

 Robert Pattinson'ın sevgilisi Suki Waterhouse ile bu kadar samimi şekilde görüntülenmesi ve oyununun hastalığı atlattığı şeklinde yorumlandı. 

7WATERHOUSE DA TEST YAPTIRDI
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WATERHOUSE DA TEST YAPTIRDI

Robert Pattinson'ın koronavirüse yakalanmasından sonra sevgilisi Suki Waterhouse'un da test yaptırdığı ileri sürülüyor. Ancak modelin test sonucu hakkında bir bilgi bulunmuyor. 

8BÜYÜK AŞK
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BÜYÜK AŞK

Robert Pattinson, Alacakaranlık (Twilight) serisindeki rol arkadaşı Kristen Stewart ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalmıştı. Fakat Stewart daha sonra rol aldığı filmin yönetmeni Rupert Sanders ile sevgilisi Patinson'ı aldatırken objektiflere yakalanınca ilişkileri sallantıya girdi. İki oyuncu ilişkilerine bir şans daha verseler de başarılı olamayıp yollarını ayırdılar.

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