Ünlü oyuncu koronavirüsü yendi, kutlamayı böyle yaptı
Bu ayın ilk günlerinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan genç oyuncu Robert Pattinson görünüşe göre hastalığın üstesinden geldi.
Backgrid UK, Mega News Agency
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PARKTA GÖRÜNTÜLENDİLER
Alacakaranlık serisiyle üne kavuşan 34 yaşındaki İngiliz oyuncu Robert Pattinson, sevgilisi model Suki Waterhouse ile birlikte Londra'da bir parkta görüntülendi.
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ROMANTİK ANLAR
Parka el ele gelen iki sevgili sonra bir banka oturdu. Birbirlerinin saçlarını düzelten Pattinson ile Waterhouse daha sonra da romantik anlar yaşadı.
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ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR
Pattinson ve Waterhouse, bir ara birbirlerini öpücüklere boğdu.
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EL ELE YOLLARINA DEVAM ETTİLER
Bir süre bankta oturup parkın keyfini çıkaran Pattinson ve Waterhouse daha sonra kalkıp yine el ele yürüyerek yollarına devam ettiler.
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AY BAŞINDA AÇIKLANMIŞTI
Robert Pattinson, koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını eylül ayının başında açıklamıştı. Bunun üzerine Pattinson'ın önemli rollerinden birini üstlendiği Batman filminin çekimleri de durdurulmuştu.
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HASTALIĞI ATLATTI
Robert Pattinson'ın sevgilisi Suki Waterhouse ile bu kadar samimi şekilde görüntülenmesi ve oyununun hastalığı atlattığı şeklinde yorumlandı.
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WATERHOUSE DA TEST YAPTIRDI
Robert Pattinson'ın koronavirüse yakalanmasından sonra sevgilisi Suki Waterhouse'un da test yaptırdığı ileri sürülüyor. Ancak modelin test sonucu hakkında bir bilgi bulunmuyor.
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BÜYÜK AŞK
Robert Pattinson, Alacakaranlık (Twilight) serisindeki rol arkadaşı Kristen Stewart ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalmıştı. Fakat Stewart daha sonra rol aldığı filmin yönetmeni Rupert Sanders ile sevgilisi Patinson'ı aldatırken objektiflere yakalanınca ilişkileri sallantıya girdi. İki oyuncu ilişkilerine bir şans daha verseler de başarılı olamayıp yollarını ayırdılar.