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Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 10:11 | 

Rihanna o kadar parayı böyle kazanıyor

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Forbes dergisinin ABD'de kendi girişimleriyle zengin olan kadınlar listesine ilk kez girdi.

Backgrid USA

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1İLK KEZ O LİSTEDE YER ALDI
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İLK KEZ O LİSTEDE YER ALDI

Rihanna, müzik ve kozmetikten elde ettiği gelirle Forbes'un maaş, sponsor gelirleri ve kar paylarını hesaba katarak hazırladığı listede 600 milyon dolarlık servetiyle 33. sırada yer aldı.

233ÜNCÜ SIRADA
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33'ÜNCÜ SIRADA

32 yaşındaki müzisyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına 8 milyon dolardan fazla bağış yapan en hayırsever ünlülerden olmuştu.

3BAŞKA ÜNLÜLER DE VAR
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BAŞKA ÜNLÜLER DE VAR

Kendi girişimleriyle zengin olan kadınlar listesinde Rihanna'nın yanı sıra dünyaca ünlü sanatçılar arasında Madonna (550 milyon dolar), Celine Dion (455 milyon dolar), Beyonce (420 milyon dolar), Barbra Streisand (400 milyon dolar), Taylor Swift (365 milyon dolar), Lady Gaga ve Jennifer Lopez (150'şer milyon dolar) yer aldı.

4GEÇEN YIL DA EN ÇOK KAZANAN KADIN MÜZİSYEN OLDU
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GEÇEN YIL DA EN ÇOK KAZANAN KADIN MÜZİSYEN OLDU

Rihanna geçen yıl da Forbes'in en çok kazanan kadın müzisyenler listesinde ilk sıraya yerleşmişti. Peki Rihanna genç yaşında bu kadar büyük bir servete nasıl sahip oldu? İşte ünlü yıldızın parasına para katma yöntemleri.

5O SERVETİ YÖNETMEK KOLAY DEĞİL
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O SERVETİ YÖNETMEK KOLAY DEĞİL

Rihanna gibi kısa sürede büyük bir servete sahip olduğunuzda bunu yönetmek hiç de kolay olmaz. Aynı zamanda ticari bir zekası da olan Rihanna da bunu unutmadı ve servetini yönetmesi için işinde iyi, konusunda uzman profesyonellerle çalışmayı tercih etti.

6İLK DÖNEMLERDE MÜZİĞE ODAKLANMIŞTI
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İLK DÖNEMLERDE MÜZİĞE ODAKLANMIŞTI

Rihanna şöhretini şarkı söylemeye borçlu. Bu yüzden kariyerinin ilk dönemlerinde sadece o konuya odaklanmıştı. Fakat sonra gelir kaynaklarını çoğalttı. Böylece sadece tek bir işten değil yaptığı birçok işten para kazanmaya başladı.

7BOL KAZANÇLI KONTRATLAR
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BOL KAZANÇLI KONTRATLAR

Bol kazanç getirecek kontratlar imzaladı. Rihanna, kısacık zamanda sahnelerde ve plak listelerinde öyle çok parladı ki, birçok ünlü firmanın da dikkatini çekti. Bu dönemde kendisine gelen teklifleri dikkatlice inceledi ve bazı ünlü moda firmalarının tanıtım yüzü oldu.

8ÜNLÜ MARKALARLA ÇALIŞTI
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ÜNLÜ MARKALARLA ÇALIŞTI

Balmain, Armani gibi firmalarla birlikte çalıştı. 2014 yılında Puma'nın yaratıcı direktörü oldu. Firma için ürünler tasarladı. Sadece onun adı bile bu ürünlerin dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi tarafından satın alınmasını sağladı.

9NEREDEYSE İFLAS EDİYORDU
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NEREDEYSE İFLAS EDİYORDU

Yenilmez savaşçı Rihanna... Bu nasıl mı oluyor? Rihanna bir süre önce eski muhasebecisi yüzünden neredeyse iflasın eşiğine gelmişti. Banka hesabında 11 milyon dolar olduğunu sanan Rihanna, eski muhasebecisi yüzünden öyle büyük zarar etti ki paraları kelimenin tam anlamıyla eridi.

10YASAL YOLLARA BAŞVURDU
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YASAL YOLLARA BAŞVURDU

Geride sadece 2 milyon dolar kaldığını fark eden Rihanna hemen yasal yollara başvurdu. Eski muhasebecisi aleyhine dava açtı ve bu dava sonucunda 10 milyon dolarını geri aldı. 

11EMLAK YATIRIMLARI
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EMLAK YATIRIMLARI

Emlak yatırımlarına özen gösterdi... Rihanna'nın kazanç kapılarından biri de emlak... Örneğin Batı Hollywood'da 2.7 milyon dolara bir malikane satın aldı.

12BAZEN MÜLKLERİNİ KİRAYA VERİYOR
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BAZEN MÜLKLERİNİ KİRAYA VERİYOR

Bir yıl sonra onu 2. 85 milyon dolara satışa çıkardı. Malikane hemen satılmayınca kiralamaya karar verdi. ABD basınında yer alan haberlere göre Rihanna bu malikaneden ayda 16. 500 dolar kira geliri elde ediyor. 

13TEK KONUYA ODAKLANIYOR
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TEK KONUYA ODAKLANIYOR

Bir anda sadece tek bir konuya odaklanıyor. Rihanna, son olarak 2016 yılında Anti adlı albümünü çıkardı. Ondan sonra da bu alanda yeni bir çalışma yapmadı. Bunun nedeni ise onun ilhamını yitirmiş olması değil...

14KOZMETİK VE İÇ ÇAMAŞIRI
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KOZMETİK VE İÇ ÇAMAŞIRI

Müzikal anlamdaki bu suskunluğu sırasında Rihanna, kozmetik ürünleri işine yoğunlaştı. Yani bütün enerjisini ve zamanını kozmetik ürünleri koleksiyonu için harcadı. Birkaç parçaya bölünmeden bir tek konuya odaklanmak da ona bu alanda başarı getirdi. Son bir yıldır da iç çamaşırı markası ile gündemde Rihanna. Koleksiyon tanıtımlarına ünlü modeller katılıyor. 

15SOSYAL MEDYA DA GELİR KAPISI
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SOSYAL MEDYA DA GELİR KAPISI

Sosyal medyayı nasıl kullanacağını bilmek de Rihanna'nın başarı sırlarından biri. 72.4 milyon takipçisi olan Rihanna, bu sayede hayranlarıyla da iletişimini koparmıyor.

16TANITIMI KENDİ YAPIYOR
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TANITIMI KENDİ YAPIYOR

Ürünlerinin tanıtımı bir yana kendisine yapılan kötü yorumlara bile zaman zaman yanıt veriyor. Bu da basına yansıyor ve bu sayede Rihanna gündemde kalmayı başarıyor.

17BİR YARDIM VAKFI VAR
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BİR YARDIM VAKFI VAR

Rihanna, bütün sahip oldukları için hayata teşekkür etmeyi de biliyor. Yani ihtiyaç içindeki insanlara yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Clara Lionel Foundation adlı vakfı aracılığıyla sağlık ve eğitim alanında dünyanın güç koşullar altında yaşayan bölgelerine yardım ediyor. 

18BURS DA VERİYOR
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BURS DA VERİYOR

2016 yılında aynı vakıf aracılığıyla bir burs programı da oluşturdu. Ülkesi Barbados başta olmak üzere Brezilya, Küba, Haiti, Guyana ve ABD'de birçok öğrenciye burs veriyor.

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