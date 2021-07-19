Renee Zellweger ve yeni sevgilisi Ant Anstead'ın gözü dünyayı görmedi
Gösteri dünyasının iki ünlüsü birbirlerine aşık oldu ve kelimenin tam anlamıyla gözleri dünyayı görmez oldu.
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Bir dönem ünlü oyuncu Bradley Cooper ile yaşadığı aşkla konuşulan Renee Zellweger, TV yıldızı Ant anstead ile aşk yaşamaya başladı. 42 yaşındaki Anstead ile 52 yaşındaki Zellweger, geçen hafta sonu California'daki Newport Plajı'nda objektiflere takıldı. Çifte, Anstead'ın, eski eşi Christina'dan dünyaya gelen oğlu Hudson da eşlik etti.
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Renee Zellweger ile Ant Anstead, bir süre kumsalda minik Hudson ile oynadı. Sonra da çiçeği burnunda aşıklar birbirleriyle romantik anlar yaşadı. Bir anda dünyaya gözleri görmeyen Zellweger ve Anstead, birbirlerini öpücüklere boğdu.
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Kendisi bugüne kadar çocuk dünyaya getirmeyen Renee Zellweger'in, sevgilisinin oğluyla da iyi anlaştığı görüldü. Zellweger, bir ara minik Hudson'ın elinden tutarak kumsalda onunla oyun oynadı.
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Kariyerindeki en önemli çıkışını Bridget Jones'un Günlüğü (Bridget Jones Diary) adlı seri ile yapan Renee Zellweger, Cold Mountain (Soğuk Dağ) ile en iyi yardımcı kadın oyuncu, Judy ile de en iyi kadın oyunca dalında Oscar kazandı.
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Zellweger; özel hayatını çoğunlukla gözlerden uzak tutuyor. Fakat, bir dönem meslektaşı Bradley Cooper ile yaşadığı ilişkiyle gündemin ilk sıralarına yerleşmişti. Zellweger, Kenny Chesney ile de bir evlilik yaptı. Fakat bu evlilik kısa sürdü.
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Zellweger'in gönlünü kaptırdığı Ant Anstead ise bir TV yıldızı. İlk evliliğini Louise Anstead ile yapan Ant Anstead daha sonra da Christina Haack ile evlendi. Hudson adını verdikleri bir çocukları olan çift, bu yıl evliliklerini resmi olarak bitirdi.
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Anstead'ın 2018 ile 2021 arasında evli kaldığı Christina Haack da adını eski eşi Tarek El Moussa ile birlikte yaptığı emlakçılıkla ilgili bir TV programı ile duyurmuştu.