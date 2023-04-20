Rana Cabbar kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi? Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar'ın dizileri ve biyografisi

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Metin Yıldız, "Usta oyuncunun durumunu meslektaşı Metin Yıldız paylaştı:

"Şuan Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin (Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi) önündeyim. Çok değerli oyuncumuz, büyük usta Rana Cabbar hastalanıyor ve durumu kritik bir şekilde hastaneye getiriyorlar. Doktoruyla konuştum, şuan durumu iyi. Daha iyi geldiğinden... Kontrol altında... İlgiye, alakaya, arayıp sorulmaya, bakıma ihtiyacı var. İlgileniyoruz. Kamuoyuyla paylaşmak istedim." paylaşımıyla Rana Cabbar sevenlerini bilgilendirmişti.