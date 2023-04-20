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Rana Cabbar kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi? Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar'ın dizileri ve biyografisi

Güncelleme Tarihi:

#Rana Cabbar Kimdir#Aşk-I Memnu Süleyman Efendi#Rana Cabbar Dizileri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 15:01

Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi olan gönüllerde taht kuran usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Metin Yıldız, Rana Cabbar'ın hastaneye kaldırıldığını paylaşmıştı. Günler süren tedavinin ardından, bugün usta oyuncudan kötü haber geldi. Peki, Rana Cabbar kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Aşk-ı Memnu Süleyman Efendi karakterini canlandıran Rana Cabbar'ın dizileri ve biyografisi

1/3Rana Cabbar kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi Aşk-ı Memnunun Süleyman Efendisi Rana Cabbarın dizileri ve biyografisi

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Metin Yıldız, "Usta oyuncunun durumunu meslektaşı Metin Yıldız paylaştı:

"Şuan Taksim İlk Yardım Hastanesi'nin (Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi) önündeyim. Çok değerli oyuncumuz, büyük usta Rana Cabbar hastalanıyor ve durumu kritik bir şekilde hastaneye getiriyorlar. Doktoruyla konuştum, şuan durumu iyi. Daha iyi geldiğinden... Kontrol altında... İlgiye, alakaya, arayıp sorulmaya, bakıma ihtiyacı var. İlgileniyoruz. Kamuoyuyla paylaşmak istedim." paylaşımıyla Rana Cabbar sevenlerini bilgilendirmişti.

 

2/3Rana Cabbar kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi Aşk-ı Memnunun Süleyman Efendisi Rana Cabbarın dizileri ve biyografisi

Metin Yıldız, "Nurlar içinde uyu büyük usta" mesajıyla taziyede bulundu.

Rana Cabbar'ın ölüm haberini menajerlik şirketi, “Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” açıklamasıyla duyurdu.

https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/magazin/usta-oyuncu-rana-cabbar-hayatini-kaybetti-42254708

3/3RANA CABBAR KİMDİR

RANA CABBAR KİMDİR?

1945 yılında İstanbul'da doğan 78 yaşındaki oyuncu, sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşti ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Uzun zaman Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde oyunculuk yaptı. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı 'Sakıncalı Piyade' oyunundaki, 'Sakıncalı' rolünü ilk oynayan oyuncu oldu.

Tiyatronun yanı sıra, sinema çalışmaları da yapmaktadır. Çok önemli bir tiyatro oyuncusudur.

Aşkı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi karakterine hayat verdi.

Rana Cabbar ayrıca "Akrebin Yolculuğu", "72. Koğuş", "Kabadayı" gibi sinema filmlerinde rol almıştır.

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