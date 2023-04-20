Rana Cabbar kimdir, kaç yaşında, hastalığı neydi? Aşk-ı Memnu'nun Süleyman Efendisi Rana Cabbar'ın dizileri ve biyografisi

RANA CABBAR KİMDİR?
1945 yılında İstanbul'da doğan 78 yaşındaki oyuncu, sonraki yıllarda Ankara'ya yerleşti ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Uzun zaman Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde oyunculuk yaptı. Rana Cabbar, Uğur Mumcu'nun yazdığı 'Sakıncalı Piyade' oyunundaki, 'Sakıncalı' rolünü ilk oynayan oyuncu oldu.
Tiyatronun yanı sıra, sinema çalışmaları da yapmaktadır. Çok önemli bir tiyatro oyuncusudur.
Aşkı Memnu dizisindeki Süleyman Efendi karakterine hayat verdi.
Rana Cabbar ayrıca "Akrebin Yolculuğu", "72. Koğuş", "Kabadayı" gibi sinema filmlerinde rol almıştır.