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Aşkı Memnu dizisinde canlandırdı 'Süleyman efendi' rolü ile hafızalara kazınan usta oyuncu Rana Cabbar hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne kaldırılan oyuncunun vefat haberini Sökmen Menajerlik duyurdu:

Usta oyuncu Rana Cabbar, Türk sinema ve televizyonlarına damga vuran çok sayıda projede rol almıştı...

"Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz"

Oyuncular Sendikası'nda yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Değerli meslektaşımız Rana Cabbar hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun

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ÜNLÜLERDEN RANA CABBAR'A VEDA

Acı haberi alan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar Rana Cabbar'a veda ettiler...

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Bir ustayı, bir abiyi, bir bilgeyi, bir dostu, arkadaşı kaybettim. O kadar üzgünüm ki buraya yazacak kelime bulamıyorum. Bu dünyadan bir efsane olan Rana Cabbar geçti. Mekanın cennet olsun Rana baba.

BEHZAT UYGUR

Değerli meslektaşımız Rana Cabbar hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesi ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun.

ÇİĞDEM TUNÇ

Ah! Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sabır diliyorum tüm ailesine ve tüm sevenlerine.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

Bu dünyadan Rana Cabbar geçti …. AST’da Sakıncalı piyadeyi ilk kez oynayan usta ve bilge oyuncu... Yattığı yer nur olsun…

ORHAN AYDIN

Bir aktör daha düştü toprağa.. Her rolde büyücü mavi bir yıldız.