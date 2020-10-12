Siz bu fotoğrafları görmemiştiniz!

EN GÜZEL GELİNLİKLER ARASINDA Prenses Eugenie'nin seçimi, geçen yılın en güzel gelinlikleri arasında yerini aldı. Bu arada birçok gelin adayı tarafından da kopyalanan gelinliğin dört tane sır gizlediği de ortaya çıktı. Bunlardan biri daha düğün günü basına yansımıştı zaten.