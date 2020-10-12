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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 17:31 | 

Siz bu fotoğrafları görmemiştiniz!

Önümüzdeki yıl anne olmaya hazırlanan Prenses Eugenie, Jack Brooksbank ile evliliğinin ikinci yıl dönümünü kutluyor.

Instagram, Splash News, Mega News Agency

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1DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ FOTOĞRAFLAR
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DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ FOTOĞRAFLAR

30 yaşındaki Prenses Eugenie, düğün günü çekilen ve daha önce görülmemiş pozlarını da Instagram sayfasından paylaştı.

2KUZENİ HARRY İLE AYNI YERDE EVLENDİ
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KUZENİ HARRY İLE AYNI YERDE EVLENDİ

İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile Prens Philip'in ortanca oğlu Andrew'nun Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Eugenie, 12 Ekim 2018'de St George Şapeli'nde Jack Brooksbank ile evlendi.

310 YILLIK BİRLİKTELİK
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10 YILLIK BİRLİKTELİK

Prenses paylaşımında, 2 yılı evlilik olmak üzere 10 yıllık birliktelikleri boyunca çok mutlu olduğunu belirtti.

4İKİ YIL ÖNCE EVLENDİLER
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İKİ YIL ÖNCE EVLENDİLER

İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile Prens Philip'in ortanca oğlu Andrew'nun Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Eugenie, 12 Ekim 2018'de St George Şapeli'nde Jack Brooksbank ile evlendi. Tıpkı kuzeni Prens Harry ile Meghan Markle ile aynı yerde evlenen Prenses Eugenie ile iş insanı Jack Brooksbank 'in düğününe ünlü konuklar akın etmişti.

5TACI BABAANNESİNDEN
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TACI BABAANNESİNDEN

Prenses düğününde Peter Pilotto imzalı bir gelinlik giydi Saçını toplayan ve Prenses duvak takmadı ama gelinliğini babaannesi Kraliçe Elizabeth'e ait olan gösterişli bir taçla tamamladı.

6EN GÜZEL GELİNLİKLER ARASINDA
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EN GÜZEL GELİNLİKLER ARASINDA

 Prenses Eugenie'nin seçimi, geçen yılın en güzel gelinlikleri arasında yerini aldı. Bu arada birçok gelin adayı tarafından da kopyalanan gelinliğin dört tane sır gizlediği de ortaya çıktı. Bunlardan biri daha düğün günü basına yansımıştı zaten.

7GELİNLİĞİN GİZEMİ
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GELİNLİĞİN GİZEMİ

 Prenses Eugenie'nin gelinliğinin gizlediği sırlara gelirsek... Bir İngiliz kraliyet ailesi üyesinin son yıllarda giydiği en güzel gelinlik olarak tarihe geçen gelinliğin çeşitli bölümlerinde Prenses Eugenie, ailesi ve evlendiği Jack Brooksbank'a özel dört tane simge vardı.

8FİLDİŞİ RENGİN NEDENİ
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FİLDİŞİ RENGİN NEDENİ

Bunlardan biri, İskoçya'yı temsil eden ve Prenses Eugenie'nin ailesinin bir şatosunun da bulunduğu Balmoral'ı simgeleyen deve dikeni deseniydi. Fildişi rengi ise çiftin yaşadığı evin sembolü.

9AİLE BAĞLARININ SİMGESİ
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AİLE BAĞLARININ SİMGESİ

Prenses Eugenie aynı zamanda annesi Sarah Ferguson'ın İrlandalı köklerini temsil eden bir sembol de bulunduruyordu gelinliğinin üzerinde.Gelinliğin arka kısmında, belin hemen yukarısında bulunan düğüm ise sıkı aile bağlarının simgesiydi.

10DUVAK TAKMADI
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DUVAK TAKMADI

Prenses Eugenie'nin gelinliğinin sırt kısmının açık olmasının nedeni ise daha önce ortaya çıkmıştı. Çocukken bir skolyoz ameliyatı geçiren prenses bilerek ve isteyerek bu yara izini kapatmamayı tercih etmişti.

11BEBEK GELİYOR
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BEBEK GELİYOR

Prenses Eugenie, sosyal medya sayfasından bir bebek beklediklerini açıkladı. Haber, Buckingham Sarayı tarafından da resmi olarak duyuruldu. Bebeğin önümüzdeki yıl dünyaya gelmesi bekleniyor.

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