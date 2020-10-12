Siz bu fotoğrafları görmemiştiniz!

30 yaşındaki Prenses Eugenie, düğün günü çekilen ve daha önce görülmemiş pozlarını da Instagram sayfasından paylaştı.
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KUZENİ HARRY İLE AYNI YERDE EVLENDİ
İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile Prens Philip'in ortanca oğlu Andrew'nun Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Eugenie, 12 Ekim 2018'de St George Şapeli'nde Jack Brooksbank ile evlendi.
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10 YILLIK BİRLİKTELİK
Prenses paylaşımında, 2 yılı evlilik olmak üzere 10 yıllık birliktelikleri boyunca çok mutlu olduğunu belirtti.
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İKİ YIL ÖNCE EVLENDİLER
İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile Prens Philip'in ortanca oğlu Andrew'nun Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Eugenie, 12 Ekim 2018'de St George Şapeli'nde Jack Brooksbank ile evlendi. Tıpkı kuzeni Prens Harry ile Meghan Markle ile aynı yerde evlenen Prenses Eugenie ile iş insanı Jack Brooksbank 'in düğününe ünlü konuklar akın etmişti.
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TACI BABAANNESİNDEN
Prenses düğününde Peter Pilotto imzalı bir gelinlik giydi Saçını toplayan ve Prenses duvak takmadı ama gelinliğini babaannesi Kraliçe Elizabeth'e ait olan gösterişli bir taçla tamamladı.
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EN GÜZEL GELİNLİKLER ARASINDA
Prenses Eugenie'nin seçimi, geçen yılın en güzel gelinlikleri arasında yerini aldı. Bu arada birçok gelin adayı tarafından da kopyalanan gelinliğin dört tane sır gizlediği de ortaya çıktı. Bunlardan biri daha düğün günü basına yansımıştı zaten.
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GELİNLİĞİN GİZEMİ
Prenses Eugenie'nin gelinliğinin gizlediği sırlara gelirsek... Bir İngiliz kraliyet ailesi üyesinin son yıllarda giydiği en güzel gelinlik olarak tarihe geçen gelinliğin çeşitli bölümlerinde Prenses Eugenie, ailesi ve evlendiği Jack Brooksbank'a özel dört tane simge vardı.
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FİLDİŞİ RENGİN NEDENİ
Bunlardan biri, İskoçya'yı temsil eden ve Prenses Eugenie'nin ailesinin bir şatosunun da bulunduğu Balmoral'ı simgeleyen deve dikeni deseniydi. Fildişi rengi ise çiftin yaşadığı evin sembolü.
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AİLE BAĞLARININ SİMGESİ
Prenses Eugenie aynı zamanda annesi Sarah Ferguson'ın İrlandalı köklerini temsil eden bir sembol de bulunduruyordu gelinliğinin üzerinde.Gelinliğin arka kısmında, belin hemen yukarısında bulunan düğüm ise sıkı aile bağlarının simgesiydi.
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DUVAK TAKMADI
Prenses Eugenie'nin gelinliğinin sırt kısmının açık olmasının nedeni ise daha önce ortaya çıkmıştı. Çocukken bir skolyoz ameliyatı geçiren prenses bilerek ve isteyerek bu yara izini kapatmamayı tercih etmişti.
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BEBEK GELİYOR
Prenses Eugenie, sosyal medya sayfasından bir bebek beklediklerini açıkladı. Haber, Buckingham Sarayı tarafından da resmi olarak duyuruldu. Bebeğin önümüzdeki yıl dünyaya gelmesi bekleniyor.