Oradan çıkarken görüntülendi ve hemen iddialar başladı: İkisinden biri hamile
Geçen yılın ortalarından bu yana çalkantılı günler geçiren İngiliz kraliyet ailesinde herkes mutlu bir haber peşinde.
Mega News Agency, Backgrid UK
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BEKLENTİ YÜKSELDİ
Önce Prens Andrew'nun adının karıştığı skandallar, ardından Prens Harry ile Meghan Markle'ın aileden ayrılması derken hem kendileri hem de hayranları onlardan mutlu bir haber duyma isteği içinde. Herkesin büyük bir merakla beklediği Prenses Beatrice'in düğünü de koronavirüs pandemisi yüzünden kapalı kapılar ardından çok az sayıda katılımla gerçekleşince bu beklenti iyice arttı. Ailenin en çok ilgi uyandıran üyeleri bir yana bütün gözler, ikisi de yeni evli olan iki kardeş Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie'ye çevrildi.
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BASININ İDDİALARI BİTMEK BİLMİYOR
Onlardan beklenen ise bir bebek müjdesi. Basın da neredeyse her gün bu iki kardeşten birinin hamile olduğu iddialarını ortaya atıyor. Ama son gelişme bu iddiaların belki de o kadar yersiz olmayabileceğini gözler önüne serdi.
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BEBEK MAĞAZASINDAN ÇIKARKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Adı skandallara karışan Prens Andrew'nun Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Prenses Beatrice önceki gün Londra'da bebek eşyaları satan bir mağazadan çıkarken görüntülendi.
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NE ALDIĞI MERAK KONUSU OLDU
Lacivert bir etek ve aynı renk bluz ile ceket giyen Beatrice, yüzüne de tıbbi bir maske taktı. Mağazada bir süre alışveriş yapan Beatrice daha sonra çıkarak kendisini otomobilinde bekleyen kocası Edoardo Mapelli Mozzi'nin yanına gitti.
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HAYRANLARI HEYECANLANDI
Prenses Beatrice'in satın aldığı ve elindeki alışveriş torbasında bulunan bebek eşyaları da merak uyandırdı. Bu davranış da aileden her an bir bebek haberi bekleyenlerin heyecanlarını yükseltti.
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HIZLI BEBEK HABERİ Mİ?
Ortaya atılan iddialardan ilki geçen aylarda Edoardo Mapelli Mozzi ile kapalı kapılar ardında evlenen 32 yaşındaki Beatrice'in hamile olduğu yolunda. Birkaç haftadır aynı konuda iddialar basında da yer alıyor.
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YOKSA KARDEŞİ Mİ HAMİLE?
İkinci iddia ise Beatrice'in kendisinin değil iki yıl önce Jack Brooksbank ile evlenen kardeşi Eugenie'nin hamile olduğu.
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O BEBEK EŞYALARI KİMİN İÇİN ALINDI?
Kimi Beatrice'in yakında doğacak olan kendi bebeği için kimi de kardeşinin dünyaya getireceği bebek için hediye aldığı yolunda. Daha gerçekçi düşünenler ise Prenses Beatrice'in belki de bir yakınının bebeği için hediye almış olabileceğini söylüyor.
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İKİ YIL ÖNCE EVLENDİ
30 yaşındaki Prenses Eugenie, iki yıl önce Jack Brooksbank ile görkemli bir törenle evlendi. Genellikle moda tercihleri konusunda sınıfta kalan Eugenie, düğün günündeki görüntüsüyle ise tam not aldı.
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AMELİYAT İZLERİNİ SAKLAMADI
Çocukken geçirdiği skolyoz ameliyatının izlerini gözler önüne seren sırtı açık duvaksız bir gelinlik giyen Eugenie, görünümünü de babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in koleksiyonunda yer alan zümrüt taşlarla süslü bir taçla tamamladı.
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AÇIK ARA EN İYİSİ
Prenses Eugenie'nin gelinliği de aile üyelerinin son 10 yılda giydiği en güzel gelinlik olarak nitelendirildi.
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DÜĞÜNE PANDEMİ ENGELİ
Prenses Beatrice ise bir süredir birlikte olduğu Edoardo Mapelli Mozzi ile geçtiğimiz mayıs ayında yine görkemli bir törenle evlenecekti. Fakat çift, koronavirüs panemisi nedeniyle düğünü önce erteledi sonra iptal etti.
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SADE TÖREN
Kraliçe'nin Buckingham Sarayı'na bir de resepsiyon vereceği açıklanan bu gösterişli düğün yerine çift, sürpriz bir şekilde sade bir törenle evlendi.
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KRALİÇE'NİN ELBİSESİ GELİNLİK OLDU
Prenses Beatrice ise babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'in yıllar önce giydiği bir elbiseyi gelinlik olarak kullandı. Elbise revize edilerek hazırlanan gelinliği ise yine Kraliçe'nin kendi düğününde kullandığı taç tamamladı.
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TESELLİ HEDİYESİ Mİ?
Bu da babasının yarattığı skandallar yüzünden üzüntülü günler geçiren bir de üstüne üstlük düğünü pandemi yüzünden iptal edilen Beatrice için bir teselli hediyesi olarak nitelendirildi.