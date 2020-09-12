Oradan çıkarken görüntülendi ve hemen iddialar başladı: İkisinden biri hamile

BEKLENTİ YÜKSELDİ Önce Prens Andrew'nun adının karıştığı skandallar, ardından Prens Harry ile Meghan Markle'ın aileden ayrılması derken hem kendileri hem de hayranları onlardan mutlu bir haber duyma isteği içinde. Herkesin büyük bir merakla beklediği Prenses Beatrice'in düğünü de koronavirüs pandemisi yüzünden kapalı kapılar ardından çok az sayıda katılımla gerçekleşince bu beklenti iyice arttı. Ailenin en çok ilgi uyandıran üyeleri bir yana bütün gözler, ikisi de yeni evli olan iki kardeş Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie'ye çevrildi.