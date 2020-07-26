Pozlarıyla çok konuşulan Ebru Şallı: Sosyal medyada ölmemi istiyorlar
Geçen nisanda 10 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı, Instagram’da 3 ay sonra ilk kez bir tatil fotoğrafını paylaştı. Ardından eşi Uğur Akkuş ile Bodrum’daki teknelerinde görüntülendiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Bu kareleriyle sosyal medyada çok konuşulan Ebru Şallı'ya binlerce yorum yapıldı. Posta'dan Suna Akyıldız'a konuşan Şallı, eleştirilere cevap verdi.
2
Abone Ol
OĞLUMLA BAĞLANTIDAYIM
“Ayakta durmaya çalışıyorum. Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor. Bu acı öyle zor ki. Tarif edilemez. Oğlum Beren ve eşim Uğur beni hayata bağlıyor. Her an Ponçiğim ile bağlantıdayım. Oğlum gerçek bir melekti. Hastanede biriktirdiği parayla iki omurilik felçlisi çocuğa akülü sandalye almıştı. Allah bana, onun annesi olmayı nasip etti. Şanslıyım ve şükrediyorum.”
3
Abone Ol
ONLARA KALSA ÖLMEMİ İSTİYORLAR
“Sosyal medyada fotoğraflarım eleştirilmiş. Milletin ne dediğini takmıyorum. Onlara kalsa ölmemi istiyorlar. Öleyim de, ne geçecek ellerine? Ponçiğim’in vasiyetini yerine getireceğim. İlik nakli tecrit odasında bana şunu söylemişti: ‘Anne hep mutlu ol, gül, böyle güzel kal.’ Şimdi bu sözlere sarılıyorum. Allah, Ponçiğim’in gücünü içime verdi.”
4
Abone Ol
EN BÜYÜK HAYALİ HAYVAN BARINAĞI KURMAKTI
“Mezarı başında köpekleri, kuşları, kedileri var. Oğlumu hiç yalnız bırakmıyorlar. Onları besliyor ve onlara bakıyorum. En büyük hayali hayvan barınağı kurmaktı. Küçük bir barınağı var şimdi. Cennet bahçesi gibi.”“Oğlum çok yüksek bir bilinçteydi. Ondan hep bir şeyler öğrendim. Allah eşim Uğur’dan da razı olsun. 2 yıllık hastane sürecinde hep benimleydi. Ponçik onu çok sevdi.”