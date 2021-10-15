Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Evlendiler
Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Çölgeçen, bir süredir beraber olduğu heykeltıraş Tarkan Güveli ile evlendi. Çift, kongre üyesi oldukları Galatasaray kulübünün Atlı Spor tesislerinde düzenlenen sade bir törenle nikâh defterine imza attı.
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Ekip kutlaması
Ebru Gündeş, yeni yaşını “O Ses Türkiye” ekibiyle birlikte kutladı. Kutlamaya Acun Ilıcalı ve yarışmanın diğer jüri üyeleri Beyazıt Öztürk’le Oğuzhan Koç’un yanı sıra Esat Yontunç, İrem Kanan ve Çağla Altunkaya da katıldı.
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Eurovision bende cahil cesareti
TÜRKİYE Eurovision’a ilk kez 1975 yılında katılmış, Semiha Yankı “Seninle Bir Dakika” şarkısıyla sonuncu olmuştu. Armağan Çağlayan’ın YouTube programına konuk olan Yankı, o yılları şöyle anlattı: “Ülkü (Aker) aradı, ‘Eurovision diye bir yarışma var, Türkiye ilk defa katılıyor’ dedi. Cahil cesareti, ‘Ne olacak?’ dedim, kabul ettim. O zaman farkında değildim ki. Eurovision’a katılıp ülkeyi temsil etmek, şimdi büyük geliyor bana.” Sanatçı, geçmişte hakkında çıkan “Bülent Ersoy’dan çocuk aldırdı” haberlerine de açıklık getirdi: “1975’te asparagas bir haber yaptırdık ‘Aşk yaşıyorlar’ diye. Sonra ‘Çocuk aldırdı’ haberleri çıktı. Bülent’le ne türlü bir cinselliğim olabilirdi?”
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Bekârlar ne yaparsa yapsın
YILDIZ Tilbe, önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser verdi. Kırmızı renkli bir elbiseyle sahneye çıkan Tilbe, serin havaya rağmen kendisini dinlemeye gelenlere hit şarkılarıyla keyifli dakikalar yaşattı. Kalabalığa üşüyüp üşümediklerini soran sanatçı, “Sevgililer birbirinin elini tutsun. Arkadaşlar birbirine sırtlarını dayasın. Karı kocalar sarılsın. Bekârlar da ne yaparsa yapsın” sözleriyle güldürdü.
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Komik şeyler
Zeynep Bastık ve Edis’in dans videosu sosyal medyada olay yarattı. Bazı takipçileri Bastık’ı “Sen evlisin” diyerek eleştirdi. Ünlü şarkıcının eşi Tolga Akış’a yönelik de olumsuz yorumlar yapıldı. Akış, o yorumları kendi sayfasında yayınlayarak altına “Küfürlerinizin bir kısmını gördüm. Komik şeyler vardı. Giderek büyüyen kocaman bir aileyiz” diye yazdı. Tolga Akış daha sonra şu mesajı paylaştı: “Güldük eğlendik de bayağı toksik bu memleket. Allah kolaylık versin hepimize.”
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Yakın dostların dönüşü
İzel, yakın dostu Melike Öcalan için özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Ünlü sanatçı, hem projenin sanat yönetmenliğini hem de Öcalan’ın styling’ini ve makyajını yaptı. İzel o özel çekimin ardından kendi müzik çalışmalarına yöneldi. Sanatçı sahnelere dönerken, Melike Öcalan da fotoğraflarıyla dizi ve film setlerine dönmeye hazır olduğu mesajını verdi.
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Uzun bir set gecesi
Tuba Büyüküstün ve Murat Boz’u bir araya getiren “Another Self” dizisinin çekimleri devam ediyor. Adları aşk dedikodusuna karışan iki ünlü ismin bu fotoğraflarını, rol arkadaşları Burcu Alptekin çekti. Alptekin, o kareleri “Uzun bir set gecesinin ardından aslında ve gerçekte olan” notuyla Instagram’da paylaştı.
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Konuşsunlar diye giyiyoruz
Şimdilerde “Hele Bakın Kim Gelmiş” şarkısıyla adından söz ettiren Cengiz İmren, önceki gün Akmerkez’deydi. Giyim tarzıyla dikkat çeken İmren, “Tabii ki giyim işleri herkesin dikkatini çekiyor, bu kadar stili insanların konuşması için yapıyoruz zaten” dedi. Birkaç ay önce single’ı için uçak kiralayarak tanıtım yapan Cengiz İmren, Aleyna Tilki’nin de yeni klibinde uçaklara yer vermesi hakkında “Taklitler aslını yaşatır” dedi. ( Deniz BOY)
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Galada sürpriz kutlama
Yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği “Hep Yek 4” filminin galası, önceki akşam Mecidiyeköy Torun Center’da gerçekleşti. Soruları yanıtlayan başrol oyuncularından Ulaş İnan Torun, “Bu filmden üç tane çektim. Bu seride bize Önder Açıkbaş ve Şafak Sezer katıldı. Serinin en komik filmi oldu” dedi. Şafak Sezer, “Filmi kabul ettiren şey neydi?” sorusuna, “Çok düşük bütçesi olduğu için kabul ettim. Ben pahalı filmlerde oynamıyorum” diyerek esprili bir yanıt verdi. Doğum günü olan ve 52 yaşına giren Sezer’e film ekibi bir de doğum günü sürprizi yaptı. Sezer, alkışlar eşliğinde pastasındaki mumları üfledi. (Sayit DURMAZ )
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Edis Fan Token çıkıyor
Edis, sanat dünyasının yeni etkileşim alanı NFT ve Fan Token sektörüne kendi NFT’leri ve Fan Token’ı ile adım attı. Dünyada NFT desteğiyle piyasaya çıkan ilk fan token olma özelliği taşıyan Edis Fan Token, ICRYPEX imzası taşıyor. ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer ve Edis’in katıldığı lansman önceki akşam UNIQ’te gerçekleşti. Edis Fan Token, 0.90 TL üzerinden 18 Ekim’de ön satışa çıkacak ve 21 Ekim’de halka arz edilecek
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Sevginiz içimi ısıttı
Metin Arolat, Nişantaşı Maçka’da yer alan Müdana Restaurant’ta önceki akşam sahneye çıktı. Kendi şarkılarının yanı sıra birçok usta sanatçının da şarkılarını söyleyen Arolat, yaklaşık 2 saat performans sergiledi. Sanatçı, “Bu gece olduğu gibi yıllardır bana gösterdiğiniz ilgi ve sevginiz içimi ısıttı” dedi