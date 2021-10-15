Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Eurovision bende cahil cesareti TÜRKİYE Eurovision’a ilk kez 1975 yılında katılmış, Semiha Yankı “Seninle Bir Dakika” şarkısıyla sonuncu olmuştu. Armağan Çağlayan’ın YouTube programına konuk olan Yankı, o yılları şöyle anlattı: “Ülkü (Aker) aradı, ‘Eurovision diye bir yarışma var, Türkiye ilk defa katılıyor’ dedi. Cahil cesareti, ‘Ne olacak?’ dedim, kabul ettim. O zaman farkında değildim ki. Eurovision’a katılıp ülkeyi temsil etmek, şimdi büyük geliyor bana.” Sanatçı, geçmişte hakkında çıkan “Bülent Ersoy’dan çocuk aldırdı” haberlerine de açıklık getirdi: “1975’te asparagas bir haber yaptırdık ‘Aşk yaşıyorlar’ diye. Sonra ‘Çocuk aldırdı’ haberleri çıktı. Bülent’le ne türlü bir cinselliğim olabilirdi?”