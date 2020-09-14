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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 09:38 | 

Plajda bikini değişimi

Ünlü futbolcunun eşi plajda bikinisini değiştirirken objektiflere takıldı.

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Alman futbolcu Mats Hummels'in eşi Cathy Hummels, İspanya tatilinde göründülendi. 32 yaşındaki sunucunun yanında Mats Hummels yoktu, ona bir kız arkadaşı eşlik etti.

Backgrid UK

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Cathy Hummels, plajda giydiği çeşit çeşit bikinilerle de dikkat çekti.

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Tatil için Ibiza adasını seçen Hummels, bir ara üzerindeki siyah bikiniyi açık renkli bir başkasıyla değiştirdi.

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Cathy Hummels, bu sırada da objektiflere takıldı. Görüntülendiğini fark etse de buna aldırmayıp plaj keyfini sürdürdü.

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Cathy Hummels ile futbolcu Mats Hummels, 2015 yılında evlendi. Çiftin Ludwig adında bir oğlu bulunuyor.

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 Bir sunucu ve sosyal medya fenomeni olan Cathy Hummels ile Mats Humels, 2007'de tanıştı. Çiftin aşkı 2015 yılında evliliği uzandı.

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O zamandan bu yana da evlilikleri mutlu bir şekilde sürüyor.

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Instagram'da 600 bine yakın takipçisi bulunan Hummel, bu sayede bir sosyal medya modeline de dönüştü. Bir çocuk annesi zaman zaman ünlü markaların tanıtımını da bu sayfa üzerinden yapıyor.

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