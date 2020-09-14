Plajda bikini değişimi

Alman futbolcu Mats Hummels'in eşi Cathy Hummels, İspanya tatilinde göründülendi. 32 yaşındaki sunucunun yanında Mats Hummels yoktu, ona bir kız arkadaşı eşlik etti. Backgrid UKCathy Hummels, plajda giydiği çeşit çeşit bikinilerle de dikkat çekti. Tatil için Ibiza adasını seçen Hummels, bir ara üzerindeki siyah bikiniyi açık renkli bir başkasıyla değiştirdi.Cathy Hummels, bu sırada da objektiflere takıldı. Görüntülendiğini fark etse de buna aldırmayıp plaj keyfini sürdürdü.Cathy Hummels ile futbolcu Mats Hummels, 2015 yılında evlendi. Çiftin Ludwig adında bir oğlu bulunuyor. Bir sunucu ve sosyal medya fenomeni olan Cathy Hummels ile Mats Humels, 2007'de tanıştı. Çiftin aşkı 2015 yılında evliliği uzandı.O zamandan bu yana da evlilikleri mutlu bir şekilde sürüyor.Instagram'da 600 bine yakın takipçisi bulunan Hummel, bu sayede bir sosyal medya modeline de dönüştü. Bir çocuk annesi zaman zaman ünlü markaların tanıtımını da bu sayfa üzerinden yapıyor.