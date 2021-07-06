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Haber Giriş: 06 Temmuz 2021 - 08:21 | 

Pınar Altuğ, Deniz Uğur, Sedef Avcı... Ünlüler tatilde!

Sanat dünyasının ünlü isimleri çeşitli tatil beldelerinden çektirdikleri kareleri sosyal medya hesaplarında yayınlıyor. İşte o isimlerden öne çıkanlar...

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1Pınar Altuğ

Pınar Altuğ

Tatile Marmaris-Selimiye’de devam eden Pınar Altuğ, teknede yoga yaparken çekilen bu fotoğrafını Instagram’da paylaştı. Altına da şöyle yazdı: “Bazen bakış açını değiştirmek iyidir. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını?” Ünlü oyuncu tekne tatiline yaz boyunca devam edecek.

2Deniz Uğur

Deniz Uğur

Deniz Uğur, geçen ay evlendiği Erdinç Gülener ile birlikte havuz keyfi yaptı. Coliseum Sports & Life Beykoz’da eşiyle verdiği pozu oyuncu, “Mutluluk herkese bulaşsın, şifa olsun” notuyla sosyal medyada yayınladı.

3Hadise

Hadise

Tatil için yurtdışını tercih eden Hadise, bikinili pozlarını Instagram’daki takipçileriyle paylaştı. Mavi bikinisiyle dikkat çeken şarkıcıya hayranlarından övgü dolu yorumlar yapıldı.

4Mine Tugay

Mine Tugay

Bodrum’da tatil yapan oyuncu Mine Tugay, mor bikinisi ve plaj şapkasıyla poz verdi.

5Sedef Avcı

Sedef Avcı

Ailesiyle birlikte Akyaka’da tatil yapan Sedef Avcı, oğlu Can’ın kendisini öperken verdiği pozu, “Bol öpücüklü bir pazar” notuyla sosyal medyada paylaştı.

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