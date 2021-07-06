Pınar Altuğ, Deniz Uğur, Sedef Avcı... Ünlüler tatilde!
Sanat dünyasının ünlü isimleri çeşitli tatil beldelerinden çektirdikleri kareleri sosyal medya hesaplarında yayınlıyor. İşte o isimlerden öne çıkanlar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Pınar Altuğ
Tatile Marmaris-Selimiye’de devam eden Pınar Altuğ, teknede yoga yaparken çekilen bu fotoğrafını Instagram’da paylaştı. Altına da şöyle yazdı: “Bazen bakış açını değiştirmek iyidir. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını?” Ünlü oyuncu tekne tatiline yaz boyunca devam edecek.
2
Deniz Uğur
Deniz Uğur, geçen ay evlendiği Erdinç Gülener ile birlikte havuz keyfi yaptı. Coliseum Sports & Life Beykoz’da eşiyle verdiği pozu oyuncu, “Mutluluk herkese bulaşsın, şifa olsun” notuyla sosyal medyada yayınladı.
3
Hadise
Tatil için yurtdışını tercih eden Hadise, bikinili pozlarını Instagram’daki takipçileriyle paylaştı. Mavi bikinisiyle dikkat çeken şarkıcıya hayranlarından övgü dolu yorumlar yapıldı.
4
Mine Tugay
Bodrum’da tatil yapan oyuncu Mine Tugay, mor bikinisi ve plaj şapkasıyla poz verdi.
5
Sedef Avcı
Ailesiyle birlikte Akyaka’da tatil yapan Sedef Avcı, oğlu Can’ın kendisini öperken verdiği pozu, “Bol öpücüklü bir pazar” notuyla sosyal medyada paylaştı.