Pınar Altuğ, Deniz Uğur, Sedef Avcı... Ünlüler tatilde!

Pınar Altuğ Tatile Marmaris-Selimiye’de devam eden Pınar Altuğ, teknede yoga yaparken çekilen bu fotoğrafını Instagram’da paylaştı. Altına da şöyle yazdı: “Bazen bakış açını değiştirmek iyidir. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını?” Ünlü oyuncu tekne tatiline yaz boyunca devam edecek.