Pıhtı atması nedir? Kadir İnanır’n hastalığı pıhtı atması hakkında bilgiler
Kadir İnanır pıhtı atması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü aktör 2018 yılında da pıhtı atması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı.Pıhtı atması oldukça ciddi bir hastalık olmakla birlikte erken teşhis edilmesiyle tedavi edilebilen bir sağlık problemidir. Pıhtı atmasının tedavisi, bu durumun ortaya çıkmasını engellemek üzeredir.Eğer hastada pıhtı atması meydana gelirse daha ilk saatlerde müdahale çok önemlidir. Peki, pıhtı atması nedir? Kadir İnanır’n hastalığı pıhtı atması hakkında bilgiler
Beyin damarlarının tıkanması ile yeteri miktarda kanın pompalanmaması, damarın beslendiği bölgede kanlanma yetersizliği ve buna bağlı olarak beyin fonksiyonlarının bozulması durumuna pıhtı atması denir. Hastalık beyin damar tıkanıklığı veya iskemik inme olarak adlandırılıyor.
Pıhtı riski en çok kimlerde görülür?
Pıhtı riskini arttıran birçok unsur söz konusudur. Bunların başında sigara ve alkol tüketenler gelmektedir. Aynı zamanda yanlış beslenen kişiler risk grubunda yer almaktadır. Fazla kilolu olmak, hareketsiz yaşam tarzı da pıhtı atmasını tetikleyen unsurlardır. Yaşam tarzına bağlı risk faktörlerinin yanı sıra;
Erkek olmak,
60 yaşın üstünde olmak,
Ailede hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet gibi hastaların olması,
Önceden inme geçirmek gibi nedenler pıhtı atmasına zemin hazırlayabilir.
Erkek olmak,
60 yaşın üstünde olmak,
Ailede hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet gibi hastaların olması,
Önceden inme geçirmek gibi nedenler pıhtı atmasına zemin hazırlayabilir.
PIHTI ATMASI BELİRTİLERİ NELER?
Beyin Damar Tıkanıklığı aniden gelişen kol ve bacaklarda felç, konuşma yetisinin yitirilmesi, görmede bozulma, baş dönmesi, ağızda yamulma, bilinç kaybına neden olur.