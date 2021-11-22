Pıhtı atması nedir? Kadir İnanır’n hastalığı pıhtı atması hakkında bilgiler

Pıhtı riski en çok kimlerde görülür?

Pıhtı riskini arttıran birçok unsur söz konusudur. Bunların başında sigara ve alkol tüketenler gelmektedir. Aynı zamanda yanlış beslenen kişiler risk grubunda yer almaktadır. Fazla kilolu olmak, hareketsiz yaşam tarzı da pıhtı atmasını tetikleyen unsurlardır. Yaşam tarzına bağlı risk faktörlerinin yanı sıra;



Erkek olmak,



60 yaşın üstünde olmak,



Ailede hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet gibi hastaların olması,



Önceden inme geçirmek gibi nedenler pıhtı atmasına zemin hazırlayabilir.