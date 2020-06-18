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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 09:21,

Peruk taktı

Saçlarını kısacık kestirmişti, şimdi bir çekim için peruk takıp kamera karşısına geçti.

Backgrid USA

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1TATİL YÖRESİNDE ÇEKİM
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TATİL YÖRESİNDE ÇEKİM

Sosyal medya da zaman içinde kendi ünlülerini yarattı. Onlar da tıpkı "gerçek dünyada" ün kazanan meslektaşları gibi çekimden çekime koşup kişisel servetlerini geliştiriyorlar. 

2SOSYAL MEDYA ÜNLÜSÜ
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SOSYAL MEDYA ÜNLÜSÜ

İşte bunlardan biri de 23 yaşındaki Rachel Cook. Youtuber ve Instagram fenomeni olarak tanınan Cook, geçtiğimiz gün Meksika'nın Tulum kentinde bir tatil köyünde görüntülendi.

33 MİLYONA YAKIN TAKİPÇİ
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3 MİLYONA YAKIN TAKİPÇİ

Instagram'da 2.7 milyon takipçisi olan Rachel Cook, bir süre önce saçlarını kısacık kestirmişti.

4PERUK TAKTI
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PERUK TAKTI

Genç model, Tulum kentinde yapılan o çekimde kamera karşısına geçerken peruk kullandı.

5ÖNCE MAYO SONRA BİKİNİ
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ÖNCE MAYO SONRA BİKİNİ

Önce beyaz bir mayo ile poz verdi Cook. Daha sonra da alt parçası mavi, üst parçası yeşil bir bikiniyle objektif karşısına geçti.

6HARARETLİ TARTIŞMALAR
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HARARETLİ TARTIŞMALAR

Rachel Cook ile kamera arkası ekibinden görevliler sık sık pozlar öncesi fikir alışverişinde bulunup hararetli konuşmalar yaptı.

7ADINI INSTAGRAMDA DUYURDU
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ADINI INSTAGRAM'DA DUYURDU

Rachel Cook, adını Instagram'da yaptığı paylaşımlarla duyurdu. Sonra da moda dünyasına geçiş yaptı.

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