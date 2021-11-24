Pastayı kesmeye çabalayan ben!

TEOAMAN

Birinci sınıfın ilk günlerinde öğretmen tahtaya bir şey çiziyor: Merdiven. “5 sayfa merdiven çizeceğiz” diyor. Bütün öğrencileri dolaşıp benim deftere geldiğinde bomboş beyaz sayfaya bakıp niye yapmadığımı soruyor. “Ben merdiven çizmek değil, okuma öğrenmek istiyorum” diyorum. Bana renkli kalemler getiriyor, kırmızı, yeşil filan. İstersem, bu kalemlerle yapabileceğimi söylüyor. Yapmıyorum. Bir gün eve dönüyorum, annem camda endişeli. “Derslerde ilgisizmişsin” diyor. Şaşırıyorum. Okuldan söylemişler. Kâğıt gelmiş. Bence ilgiliyim halbuki.⠀



FasaFiso kitabından…⠀