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Haber Giriş: 24 Kasım 2021 - 15:21 | 

Pastayı kesmeye çabalayan ben!

Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Sosyal medya hesaplarından okul yıllarına ait fotoğrafları paylaşan ünlü isimler Öğretmenler Günü'nü kutladı.

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1LEVENT YÜKSEL

LEVENT YÜKSEL

Fotoğrafta görmüş olduğunuz pastayı kesmeye çabalayan ben, sol arka tarafımda kıymetlim anneannem Hayriye Hanım sağ arkamda ilk öğretmenim Canan Öğretmen. Başta ilk öğretmenim Canan Öğretmen ve aydınlık bir gelecek için emek veren tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun! Hakkınız ödenmez
2TEOAMAN

TEOAMAN

Birinci sınıfın ilk günlerinde öğretmen tahtaya bir şey çiziyor: Merdiven. “5 sayfa merdiven çizeceğiz” diyor. Bütün öğrencileri dolaşıp benim deftere geldiğinde bomboş beyaz sayfaya bakıp niye yapmadığımı soruyor. “Ben merdiven çizmek değil, okuma öğrenmek istiyorum” diyorum. Bana renkli kalemler getiriyor, kırmızı, yeşil filan. İstersem, bu kalemlerle yapabileceğimi söylüyor. Yapmıyorum. Bir gün eve dönüyorum, annem camda endişeli. “Derslerde ilgisizmişsin” diyor. Şaşırıyorum. Okuldan söylemişler. Kâğıt gelmiş. Bence ilgiliyim halbuki.⠀

FasaFiso kitabından…⠀
3FAZIL SAY

FAZIL SAY

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.
4CANAN ANDERSON

CANAN ANDERSON

Canım ilkokul öğretmenim. Tüm öğretmenlerimizi sevgi, saygı ile alkışlıyoruz… Haydi hayatta olanları arayalım, olmayanlar için de dualarımızı eksik etmeyelim
5ÇİÇEK DİLLİGİL

ÇİÇEK DİLLİGİL

İşte benim öğretmenim
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