Pastayı kesmeye çabalayan ben!
Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Sosyal medya hesaplarından okul yıllarına ait fotoğrafları paylaşan ünlü isimler Öğretmenler Günü'nü kutladı.
LEVENT YÜKSEL
Fotoğrafta görmüş olduğunuz pastayı kesmeye çabalayan ben, sol arka tarafımda kıymetlim anneannem Hayriye Hanım sağ arkamda ilk öğretmenim Canan Öğretmen. Başta ilk öğretmenim Canan Öğretmen ve aydınlık bir gelecek için emek veren tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun! Hakkınız ödenmez
TEOAMAN
Birinci sınıfın ilk günlerinde öğretmen tahtaya bir şey çiziyor: Merdiven. “5 sayfa merdiven çizeceğiz” diyor. Bütün öğrencileri dolaşıp benim deftere geldiğinde bomboş beyaz sayfaya bakıp niye yapmadığımı soruyor. “Ben merdiven çizmek değil, okuma öğrenmek istiyorum” diyorum. Bana renkli kalemler getiriyor, kırmızı, yeşil filan. İstersem, bu kalemlerle yapabileceğimi söylüyor. Yapmıyorum. Bir gün eve dönüyorum, annem camda endişeli. “Derslerde ilgisizmişsin” diyor. Şaşırıyorum. Okuldan söylemişler. Kâğıt gelmiş. Bence ilgiliyim halbuki.⠀
FasaFiso kitabından…⠀
FasaFiso kitabından…⠀