Bu arada basÄ±na konuÅŸan bir kaynaÄŸa gÃ¶re Kendall Jenner ve bÃ¼tÃ¼n ailesi parti sÄ±rasÄ±nda virÃ¼s nedeniyle herhangi bir rahatsÄ±zlÄ±k hissetmedi. Parti aÃ§Ä±k havada gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi iÃ§in hepsi kendini gÃ¼vende hissetti.Â