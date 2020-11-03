GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ± yeni yaÅŸÄ±nÄ± Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lan bir partiyle kutladÄ±.
Instagram, Backgrid USA
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TÃ¼m dÃ¼nyayÄ± kasÄ±p kavuran koronavirÃ¼s pandemisi sÄ±rasÄ±nda 100 kiÅŸilik bir parti dÃ¼zenledi. Ãœstelik de partiye katÄ±lanlar ne maske kullandÄ± ne de sosyal mesafe kurallarÄ±na uydu.
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Bu yÃ¼zden Ã§ok eleÅŸtirilen genÃ§ yÄ±ldÄ±z ise tÃ¼m bunlara kulaklarÄ±nÄ± tÄ±kadÄ±, yanÄ±t bile vermedi.
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Moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n son dÃ¶nemdeki en gÃ¶ze isimlerinden biri olan Kendall Jenner, 25'inci doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ hafta sonu verdiÄŸi bir partiyle kutladÄ±.Â
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100 konuÄŸun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kutlamada eÄŸlence, sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na kadar sÃ¼rdÃ¼. Fakat Jenner da bu yaptÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden, pandemi Ã¶nlemlerine uymadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eleÅŸtirildi.Â
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Jenner'Ä±n sosyal medya hesabÄ±nda da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere bakÄ±lÄ±rsa konuklarÄ±n hiÃ§biri maske kullanmadÄ±, sosyal mesafe kurallarÄ± da yok sayÄ±ldÄ±.
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Partiye katÄ±lanlara hizmet edenlerin bu durumdan rahatsÄ±z olduÄŸu da belirtiliyor. Partide gÃ¶revli olan garsonlar ise maskelerini yÃ¼zlerinden eksik etmedi.
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Jenner'Ä±n partiye davet ettiÄŸi konuklarÄ±ndan Covid 19 testi yaptÄ±rmalarÄ±nÄ± istediÄŸi de ortaya atÄ±lan iddialar arasÄ±nda.Â
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Bu arada basÄ±na konuÅŸan bir kaynaÄŸa gÃ¶re Kendall Jenner ve bÃ¼tÃ¼n ailesi parti sÄ±rasÄ±nda virÃ¼s nedeniyle herhangi bir rahatsÄ±zlÄ±k hissetmedi. Parti aÃ§Ä±k havada gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi iÃ§in hepsi kendini gÃ¼vende hissetti.Â
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Fakat yine aynÄ± kiÅŸinin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re konuklarÄ±n hiÃ§birinin maske ve sosyal mesafe kurallarÄ±na uymamasÄ± nedeniyle partide hizmet eden garsonlar tedirgin oldu.
10
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Â Jenner koronavirÃ¼s testi ÅŸartÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra katÄ±lÄ±mcÄ±lara bir de sosyal medya yasaÄŸÄ± uygulamak istedi.Â MasalarÄ±n Ã¼zerine "Ä°stediÄŸiniz fotoÄŸraflarÄ± Ã§ekin fakat lÃ¼tfen sosyal medyada paylaÅŸmayÄ±n" yazÄ±lÄ± bir uyarÄ± notu konuldu. Ancak Kendall Jenner'Ä±n konuklarÄ± bu kurala da hiÃ§ uymadÄ±.Â