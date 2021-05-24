Parti yorgunları: Rita Ora ve sevgilisi Taika Waititi, yakın arkadaşları Tessa Thompson ile samimi görüntüler sergiledi
Biri müzik, diğeri sinema dünyasının yıldızlarından. Son aylarda haklarında ortaya atılan aşk söylentilerine sessiz kalsalar da sergiledikleri görüntüler bu aşkı çoktan doğruladı.
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SAMİMİ GÖRÜNTÜLER
Taze aşıklar, önceki gün de arkadaşlarıyla birlikte samimi şekilde görüntülendi.
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KEYİFLERİ YERİNDE
Bir süredir birlikte olan ünlü şarkıcı Rita Ora ile yönetmen sevgilisi Taika Waititi, Sidney'de bir kez daha objektiflere takıldı. Son aylarda aşk yaşadıkları ileri sürülen, ama bu konuda sessiz kalan çift, samimiyetleriyle bu söylentileri de doğrulamış oldu.
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NEŞELİ SOHBET
30 yaşındaki Rita Ora ile 45 yaşındaki Yeni Zelandalı yönetmen Taika Waititi, Sidney'de bir grup arkadaşlarıyla birlikte objektiflere takıldı. Waititi'nin bir gece önce evinde verdiği partinin yorgunluğunu atmaya çalışan grup ünlü yönetmenin evinin balkonunda görüntülendi. Taika Waititi'yi ortalarına alan Rita Ora ile Tessa Thompson, birbirleriyle uzun uzun sohbet etti. Yönetmen Waititi, hem sevgilisi Rita Ora'nın hem de yakın dostu Tessa Thompson'ın omuzlarına elini attı. İki kadın birbirleriyle sohbet ederken Waititi de yanlarındaki diğer arkadaşlarıyla sohbetini sürdürdü.
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BİRBİRLERİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDULAR
Çiçeği burnunda aşıklar Rita Ora ile Taika Waititi bir ara da birbirlerini öpücüklere boğdu. Hem ünlü çiftin hem de yanlarındaki arkadaşlarının çok neşeli olduğu sık sık kahkahalar attığı görüldü. Yönettiği Jojo Rabbit adlı filmle en iyi uyarlama senaryo ödülünü kazanan Taika Waititi şu sıralar Thor filminin çekimleri için Avustralya'da bulunuyor.
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ÖDÜLLÜ YÖNETMEN
Taika Waititi, Maori kökenli bir baba ile Rus bir annenin oğlu olarak Yeni Zelanda'da dünyaya geldi. Son olarak Jojo Rabbit adlı filmiyle konuşulan Taika Waititi, kariyerine oyuncu olarak başlamıştı. Daha sonra da yönetmenliğe adım attı. Geçen yıl Jojo Rabbit ile en iyi uyarlama senaryo dalında Oscar kazanan Waititi. farklı bir mizah anlayışına sahip filmleriyle tanınıyor. Waititi, 2011 yılında Chelsea Winstanley ile evlenmişti.
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ÜNLÜ YÖNETMENİN OĞLUYLA BİRLİKTEYDİ
Rita Ora, bir süre öncesine kadar Romain Gavras ile birlikteydi. Geçen yıl Gavras ile çıktığı tatillerde görüntülenmişti Ora. Romain Gavras, ünlü sineması Costa Gavras'ın, Fransız gazeteci Michele Ray ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu.