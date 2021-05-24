Parti yorgunları: Rita Ora ve sevgilisi Taika Waititi, yakın arkadaşları Tessa Thompson ile samimi görüntüler sergiledi

ÖDÜLLÜ YÖNETMEN Taika Waititi, Maori kökenli bir baba ile Rus bir annenin oğlu olarak Yeni Zelanda'da dünyaya geldi. Son olarak Jojo Rabbit adlı filmiyle konuşulan Taika Waititi, kariyerine oyuncu olarak başlamıştı. Daha sonra da yönetmenliğe adım attı. Geçen yıl Jojo Rabbit ile en iyi uyarlama senaryo dalında Oscar kazanan Waititi. farklı bir mizah anlayışına sahip filmleriyle tanınıyor. Waititi, 2011 yılında Chelsea Winstanley ile evlenmişti.