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GeriMagazin Pars'ın en büyük hayali barınak kurmaktı... Ebru Şallı evlat acısıyla nasıl baş etmeye çalıştığını anlattı!
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Hürriyet
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Haber Giriş: 22 Kasım 2020 - 12:00 | 

Pars'ın en büyük hayali barınak kurmaktı... Ebru Şallı evlat acısıyla nasıl baş etmeye çalıştığını anlattı!

Geçtiğimiz Nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ı kaybeden ünlü manken Ebru Şallı, oğlu Pars Tan'ın vefatının ardından dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı.

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Geçirdiği zor günlerin ardından, toparlanmaya çalışan Ebru Şallı, A Para'da ekrana gelen Günaydın Hafta Sonu'na konuk oldu. Ebru Şallı, oğlu Pars'ın tedavisi sürecinde yaşadıklarını, bu acıyla nasıl baş etmeye çalıştığını ve eşi Uğur Akkuş'la yaşadıklarını anlattı.

2AYAKTA DURABİLMEK İÇİN DESTEK ALIYORUM
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'AYAKTA DURABİLMEK İÇİN DESTEK ALIYORUM'

Şallı 'Yaşadığım acı, tarifi olmayan bir şey, kelimelerin yeterli olabileceği bir durum yok. Dileğim kimse bu acıyı yaşamasın. Bodrum'a biraz erken gittim bu sene. Deniz havası ve yeşil ortam iyi geldi bana. Hayata tutunmaya çalışıyorum.'

3EN BÜYÜK HAYALİNİ ANLATTI
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EN BÜYÜK HAYALİNİ ANLATTI

Ebru Şallı 'Ponçik'in istediği her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çok yardımsever bir çocuktu, yardım kampanyası olduğu zaman aileyi toplardı.Ben de onu devam ettiriyorum. En büyük hayali barınak kurmaktı. O yüzden hayvanlar hep bizi buluyor, evimizde kedimiz var. İlik nakli sürecinde kedinin evde olmaması gerekiyordu ve bu durum Pars'ı çok üzmüştü.'

4SEZEN AKSU ŞARKI YAZIYOR
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SEZEN AKSU ŞARKI YAZIYOR

Ebru Şallı 'Sezen Aksu, mezarına bir kedi yuvası yaptırdı. Şimdi de onun için bir şarkı yapıyor.'

5ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUZ
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ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUZ

Şallı sözlerine şöyle devam etti: Uğur'la birlikte olduktan 10 ay sonra hastalık ortaya çıktı ve ben ona "Senin isteklerini karşılayamam, yarının ne olacağı belli değil" dedim.O da bana "Ben her zaman yanındayım" dedi. Uğur da ben de çocuk çok seviyoruz. Ama şu an tedavi gördüğüm için düşünmüyorum.İleride belki olabilir. Ayakta durabilmek için destek alıyorum. İyi örnek olmak istiyorum bu durumu yaşayan ailelere.

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