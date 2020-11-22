Pars'ın en büyük hayali barınak kurmaktı... Ebru Şallı evlat acısıyla nasıl baş etmeye çalıştığını anlattı!

ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUZ Şallı sözlerine şöyle devam etti: Uğur'la birlikte olduktan 10 ay sonra hastalık ortaya çıktı ve ben ona "Senin isteklerini karşılayamam, yarının ne olacağı belli değil" dedim.O da bana "Ben her zaman yanındayım" dedi. Uğur da ben de çocuk çok seviyoruz. Ama şu an tedavi gördüğüm için düşünmüyorum.İleride belki olabilir. Ayakta durabilmek için destek alıyorum. İyi örnek olmak istiyorum bu durumu yaşayan ailelere.