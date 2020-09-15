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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 15 Eylül 2020 - 13:01 | 

Paris Hilton: Bir kız bir erkek ikiz bebeklerim olacak

Bir zamanlar hızlı hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Paris Hilton son açıklamasıyla bütün dikkatleri üzerine çekti.

Backgrid USA, Mega News Agency

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1KIZIMIN İSMİ BELLİ
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KIZIMIN İSMİ BELLİ

39 yaşındaki Hilton, biri kız diğeri erkek ikiz bebek sahibi olmayı planladığını söyledi. Hatta ikizlerden kız olanın adının bile belli olduğunu da anlattı.

2YUMURTALARIMI DONDURDUM
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YUMURTALARIMI DONDURDUM

LadyGang adlı podscast'e konuk olan Paris Hilton, yumurtalarını dondurduğunu ve bu sayede istediği gibi çocuk sahibi olabileceğini söyledi.

3İSTEDİĞİNİZ GİBİ BEBEĞİNİZ OLUR
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İSTEDİĞİNİZ GİBİ BEBEĞİNİZ OLUR

Hilton "Yumurtalarınızı dondurduğunuz zaman kız ya da erkek ya da ikiz, istediğiniz gibi bebek sahibi olabilirsiniz" dedi.

4KIZININ ADI LONDON OLACAK
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KIZININ ADI LONDON OLACAK

Gelecekteki kızının adını London (Londra) olarak belirlediğini söyleyen Paris Hilton, erkek çocuğu için de isim aradığını anlattı. 

5OĞLUMA İSİM ARIYORUM
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'OĞLUMA İSİM ARIYORUM'

Hilton, ikizlerden erkek olanına isim bulmak için arkadaşlarıyla konuştuğunu söyledi. "Şehir ismi istemiyorum, ama bilemiyorum. Karar vermek zor. London (Londra) ismi kız için kesin kararım. Erkek ismi için ise karar vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

6KARDASHIANDAN ESİNLENDİ
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KARDASHIAN'DAN ESİNLENDİ

Paris Hilton, yumurtalarını dondurma kararında Kim Kardashian'dan etkilendiğini ifade etti. İki yıl önce Kardashian ile bu konu hakkında konuştuklarını ve o sırada karar verip yumurtalarını dondurduğunu belirtti.

7CARTER REUM İLE İLİŞKİ YAŞIYOR
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CARTER REUM İLE İLİŞKİ YAŞIYOR

Paris Hilton, geçmişte özel hayatıyla çok fazla gündeme geliyordu. Hilton bir süredir Carter Reum ile romantik bir ilişki yaşıyor. 

8AŞKLARI ÇOK KONUŞULDU
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AŞKLARI ÇOK KONUŞULDU

Hilton geçmişte Edward Furlong, Rick Salomon, Jason Shaw, Rob Mills, Nick Carter, Paris Latsis, Stavros Niarchos gibi isimlerle çok konuşulan aşklar yaşamıştı.

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