'Köklerime dönme zamanı' dedi lüks evini satışa çıkardı
Kısa bir süre önce sürpriz evlilik yapan ünlü yıldız, ani bir şekilde ülkesine dönmeye karar verdi.
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14.9 MİLYON DOLAR İSTİYOR
Bir süre önce korumalığını yaptığı ileri sürülen inşaat işçisi Dan Hayhurst ile beşinci evliliği yapan Kanadalı yıldız Pamela Anderson, "artık köklerime dönme zamanı" deyip ABD, Malibu'daki evini satışa çıkardı. Kentin prestijli bir bölgesi olan Colony'de bulunan evi için Anderson'ın istediği fiyat ise 14.9 milyon dolar.
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KÖKLERİNE DÖNME VAKTİ
53 yaşındaki Pamela Anderson'ın dört yatak odalı evinin tasarımı, mimar Philip Vertoch'ın imzasını taşıyor. Pamela Anderson bu kararla ilgili olarak "Köklerime dönme zamanı geldi. Aşığım ve yakın zamanda evlendim" diyerek uzun süredir yaşadığı Malibu'dan ayrılık kararının ardında yatan nedeni açıkladı.
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MERAKLI GÖZLERDEN UZAK BİR BAHÇE İÇİNDE
Pamela Anderson'ın geride bırakmak istediği hayatının bir parçası olan Malibu'daki bu ev, büyük bir bahçenin içinde ve gözlerden uzak. Ayrıca ana yapıya ek olarak bir de konuk evi bulunuyor. Şöminesi buyunan bir teras, yüzme havuzu ve spa da evin sahip olduğu olanaklar arasında. Pamela Anderson, daha önce People dergisine verdiği bir röportajda bu evin en çok sevdiği bölümünün yatak odası olduğunu söylemişti. Kendine özel bir banyosu olan bu odanın, evin en temiz yeri olduğunu da ifade etmişti.
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BİR MAÇ İZLERKEN KEŞFEDİLDİ
Baywatch (Sahil Güvenlik) adlı diziyle ünlenen Pamela Denise Anderson, 1 Temmuz 1967'de Kanada'da dünyaya geldi. Hem Kanada hem ABD vatandaşı olan Anderson, 1989 yazında Kanada'da, arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir futbol maçında keşfedildi. Maç sırasında, sahadaki kamerada belirdi ve herkes ona bakmaya başladı. O an onun hayatını değiştirdi. Modellik anlaşması imzaladı ve adını Playboy modeli olarak duyurdu. Ondan sonra da ABD'de, ışıltılı dünyada yükselmeye başladı.
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SÜRPRİZ EVLİLİK
Anderson, geçen yılın son ayında, karantina sırasında aşık olduğu inşaat ustası koruması Dan Hayhurst ile hayatını birleştirdi. İki çocuk annesi 53 yaşındaki Anderson, bu sürpriz evliliğiyle ilgili olarak "Tam olarak olmam gereken yerdeyim, beni gerçekten seven bir erkeğin kollarında" dedi. Çiftin, bu sürpriz evliliğinin geçtiğimiz Noel'de gerçekleştiği belirtildi. Pamela Anderson, Daily Mail gazetesine verdiği demeçte "Aşığım" diye konuştu. Yıldız, törende her ikisinin de ailelerinin hazır bulunduğunu da belirtti. Anderson, Kanada'nın Vancouver adasında bulunan Ladysmith adlı kasabada büyükanne ve büyükbabasından 25 yıl önce satın aldığı bir mülkte evlendiğini de ekledi.
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BÜYÜKANNESİ VE BÜYÜKBABASI DA ORADA EVLENDİ
Evlilik töreni, bu kır evinin arka bahçesinde gerçekleşti. Anderson'ın anlattığına göre, büyükanne ve büyükbabası da yıllar önce bu mülkte evlendiler ve birliktelikleri hala sürüyor. Pamela Anderson, bu mülkün iyileştirici bir enerjisi olduğuna inandığını da sözlerine ekledi. Pamela Anderson ve Dan Hayhurst, geçen yıl koronavirüs kısıtlamalarının başlangıcında tanıştı. Ama Anderson, çiçeği burnunda kocasıyla geçirdiği bu bir yılın yedi yıla bedel olduğunu belirtti. Yıldız, Hayhurst ile geçirdiği her günün bir balayı olduğunu da vurguladı. Anderson, eşiyle mülkünün renovasyon çalışmaları sırasında tanıştı. Ladysmith kasabasında yaşayan bir inşaat ustası olan Dan Hayhurst, bu renovasyon çalışmalarında görev alıyordu.
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HAYVAN BARINAĞI İÇİN EMEK SARF ETTİLER
Pamela Anderson ve Dan Hayhurst, yakınlarda bulunan RASTA adlı hayvan barınağının onarımı sırasında da gönüllü olarak çalıştı. Rasta Sanctuary de resmi Instagram sayfasında çiftin nikah fotoğraflarını paylaşarak "Lütfen harika arkadaşlarımız Pamela Anderson ile Dan Hayhurst'ün düğününü kutlamak için bize yardımcı olur. Bu iki "aşk kuşu" Noel'de hayatlarını birleştirdi. Onlar için daha mutlu olamazdık" notunu yazdı.
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İKİ ÇOCUK ANNESİ
Pamela Anderson, ilk evliliğini 1995 ile 1998 arasında Tommy Lee ile yaptı. Bu evlilikten iki yetişkin oğlu bulunuyor. Anderson, 2006 ile 2007 arasında Kid Rock ile evli kaldı. Daha sonra Rick Salomon ile ilk evliliğini 2007 ile 2008 arasında yaptı. Çift, 2014 ile 2015 arasında bir kez daha evlenip boşandı. Pamela Anderson, Jon Peters ile 2020 yılında sürpriz şekilde evlendi ve yine aynı yıl boşandı.
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YUVA YIKMAKLA SUÇLANDI
Anavatanı olan Kanada'nın Ladysmith kasabasında Dan Hayhurst ile hayatını birleştiren 53 yaşındaki Pamela Anderson'ın, "yuva yıktığı" ileri sürüldü. Bu iddiaları ortaya atan kişi ise Dan Hayhurst'ün eski sevgilisi Carey. Carey beş yılldır birlikte yaşadığı eski sevgilisinin Pamela Anderson ile evlendiğini basından okuduğunu belirterek, ünlü yıldızı "yuvasını yıkmakla ve sevgilisini çalmakla" suçladı. Carey, eski sevgilisi Dan Hayhurst ile Pamela Anderson'ın geçen yılın ilk dönemlerinde yakınlaşmaya başladıklarını söyledi. İddiasına göre o sırada da Dan Hayhurst ile kendisinin ilişkisi sürüyordu ve hala birlikte yaşıyorlardı. Carey'in iddiasına göre Dan Hayhurst, geçen yılın temmuz ayında Pamela Anderson ile birlikte yaşamaya başladı.
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ARALARINA GİRDİĞİNİ İDDİA ETTİ
42 yaşında olan ve soyadı açıklanmayan Carey, neden bu konu hakkında konuşmaya karar verdiğini de şöyle açıkladı: "Konuşmaya karar verdim çünkü insanların beş yıldır süren iki çocuklu ilişkimin, Pamela ve Dan'in ilişkisi yüzünden bittiğini bilmesini istedim." Carey'in ifadesine göre Dan Hayhurst, Carey'nin eski ilişkisinden olan çocuğuna da babalık yapıyordu.
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PAMELA'NIN AŞKI BEŞ YILLIK BİRLİKTELİĞİ BİTİRDİ
Carey, Pamela Anderson ile Day Hayhurst'ün ilişkisinin, aldatma ve inkar üzerine kurulu olduğunu, bunu bilmeyen insanların da yeni evli çifti tebrik etmesinin üzüntü verici olduğunu belirtti.Carey, eski sevgilisi Dan Hayhurst ile Pamela Anderson'ın ilişkisinin bir gecede başlamadığını, çiftin altı ay boyunca birlikte çalıştıklarını söyledi. Day Hayhurst'ün belirtildiği gibi Pamela Anderson'ın koruması olmadığını, yıldızın Hayhurst'ü evindeki onarım işlerinde çalışması için tuttuğunu da ekledi.Dan Hayhurst ile Carey, beş yıl önce tanıştılar ve romantik bir ilişkiye başladılar. Her ikisinin de eski ilişkilerinden birer çocuğu vardı. Çocuklarıyla birlikte aynı evde yaşamaya çalıştılar.