'Köklerime dönme zamanı' dedi lüks evini satışa çıkardı

MERAKLI GÖZLERDEN UZAK BİR BAHÇE İÇİNDE Pamela Anderson'ın geride bırakmak istediği hayatının bir parçası olan Malibu'daki bu ev, büyük bir bahçenin içinde ve gözlerden uzak. Ayrıca ana yapıya ek olarak bir de konuk evi bulunuyor. Şöminesi buyunan bir teras, yüzme havuzu ve spa da evin sahip olduğu olanaklar arasında. Pamela Anderson, daha önce People dergisine verdiği bir röportajda bu evin en çok sevdiği bölümünün yatak odası olduğunu söylemişti. Kendine özel bir banyosu olan bu odanın, evin en temiz yeri olduğunu da ifade etmişti.