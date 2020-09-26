Özlem Yıldız: Anneliğime ve namusuma laf edenleri asla affetmiyorum
Ünlü sunucu Özlem Yıldız, yeni programı ‘Konuştukça’ ile ekranlara geri dönüyor. Program, bugünden itibaren her cumartesi ve pazar saat 08:30’da Kanal D ekranlarında olacak. Özlem Yıldız, bu programda hem kendi deneyimlerini paylaşacak hem de en çok merak edilenleri uzman konuklar eşliğinde izleyicilere aktaracak.
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Hayli heyecanlı olan Özlem Yıldız, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtladı. Sanat dünyasında sahte dostlukların çok olduğunu söyleyen Yıldız, 'Anneliğime ve namusuma laf edenleri asla affetmiyorum' dedi.
* Hem mutfağa hem de yaşama dair keyifli öneriler sunmak, eğlenceli konuklarla ve sürprizlerle tatil günlerinde de insanların keyifli vakit geçirmesini sağlamak, sağlıklı yaşama dair tüm seçenekleri izleyiciyle buluşturmak için Kanal D ekranlarında olacağız. Bizi izleyenler, hem doğru bilgiye akılda kalıcı formüllerle ulaşacaklar hem de keyifli vakit geçirecekler ve eğlenecekler. Müzik ve televizyon dünyasının sevilen isimlerini de eğlenceli içeriklerle ve sürprizlerle ağırlayacağız. Başarılı partnerim Dr. Sinan Akyürek ile ben de bilmediğim birçok şeyi deneyimlemiş, öğrenmiş olacağım.
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* Ev işleri her zaman çok hoşuma gider. Özellikle sevdiğim bir misafirim varsa kendi soframı dikkatli kurmaya, onların sevdiği yemekleri yapmaya gayret gösteririm. Yani ben de her kadın gibi eve girdiğim zaman ev kıyafetlerimi giyip ev işleriyle ve oğlumla ilgilenmeyi, yemek yapmayı severim.
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* Asla abartılı bir hayatım olmadı. Çok mütevazı, kendime göre bir aile hayatım var. Lüks yaşama arzum yok. Hayat bize ne gösteriyorsa, ne sunuyorsa sabırla karşılayıp onu yaşıyoruz. Gösteriş yapmayı da hiç sevmem. Kendi halinde ama mutlu bir yaşantım var.
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KÖTÜ BİR HABER YA DA ROMANTİK BİR FİLM İZLEDİĞİMDE GÖZYAŞLARIM HEMEN SÜZÜLÜR
* Benim için önemli olan biri beni kırarsa çok hüzünlenirim. Oğlumla ilgili konularda da çok hassasım. Çocuklarla ilgili konular da beni çok etkiliyor. Kötü bir haber ya da romantik bir film izlediğimde hemen gözyaşlarım süzülüyor. O anlamda zayıfım.
* Söz verip de sözünde durmayan insana tahammül edemiyorum. Ben bir şey yapamayacaksam söz vermem.
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ANNELİĞİME VE NAMUSUMA LAF EDENLERİ ASLA AFFETMİYORUM
* Sosyal medyaya yapılan acımasızca yorumlar en sinir olduğum şey! Yolda görseler yüzümüze karşı söyleyemeyecekleri şeyleri klavye başında rahatça söyleyebiliyorlar. Hayatımda ilk defa sosyal medyada yazılan bir eleştiri için hukuki yollara başvurdum. Beni beğenmeyebilir, yaptığım işi başarılı bulamayabilir… Bunların hepsine saygı duyuyorum, çünkü tanınan bir insanım ama anneliğime, namusuma laf edenleri de affetmiyorum. İçimden başka bir Özlem çıkıyor. Kimse kimsenin ahlakına laf söyleyemez. İnsanların özel hayatlarına ve kişiliklerine saygılı olunmalı. Saygılı olmayanlar da cezalandırılmalı.
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KİMSE KENDİNDEN DAHA İYİ OLANI ÇEKEMEDİĞİ İÇİN SANAT CAMİASINDA SAHTE DOSTLUKLAR VAR
Bence, sanat camiası, tıp camiası, eğitim camiası gibi kalıplara gerek yok. Herkesin herkesle çok iyi dost olması gerekmiyor. Sorunlu olduğum çok fazla insan yok. Genel olarak herkesle iyi anlaşırım. Kimse kendinden daha iyi olanı çekemediği için sanat camiasında sahte dostluklar var. Ben kendime yapılmasını istemediğim şeyleri kimseye yapmam.
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OĞLUM DEMİR 13 YAŞINDA VE EVE GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİMDEN KIYAFETİME KADAR HER ŞEYİME KARIŞIYOR
Bekar bir annesiniz, bir oğlunuz var. Bu durumun sizi zorladığı oluyor mu? sorusuna cevap veren Yıldız, 'Hiç de zorlamıyor. Oğlum Demir 13 yaşında olduğu için yazılanın, çizilenin her şeyin farkında. Eve giriş çıkış saatlerimden giydiğim kıyafete kadar her şeyime karışıyor. Beni zorlamıyor, aslında yaşamımı keyifli bir hale getiriyor' ifadelerini kullandı.
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* Evlenirim ya da evlenmem diye katı yargım yok. Oğlum olduğu için bunun sorumluluğunu alabilecek biri olması gerekiyor.