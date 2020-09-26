Özlem Yıldız: Anneliğime ve namusuma laf edenleri asla affetmiyorum

KÖTÜ BİR HABER YA DA ROMANTİK BİR FİLM İZLEDİĞİMDE GÖZYAŞLARIM HEMEN SÜZÜLÜR * Benim için önemli olan biri beni kırarsa çok hüzünlenirim. Oğlumla ilgili konularda da çok hassasım. Çocuklarla ilgili konular da beni çok etkiliyor. Kötü bir haber ya da romantik bir film izlediğimde hemen gözyaşlarım süzülüyor. O anlamda zayıfım.



* Söz verip de sözünde durmayan insana tahammül edemiyorum. Ben bir şey yapamayacaksam söz vermem.