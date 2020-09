Özlem Yıldız: Anneliğime ve namusuma laf edenleri asla affetmiyorum

OĞLUM DEMİR 13 YAŞINDA VE EVE GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİMDEN KIYAFETİME KADAR HER ŞEYİME KARIŞIYOR Bekar bir annesiniz, bir oğlunuz var. Bu durumun sizi zorladığı oluyor mu? sorusuna cevap veren Yıldız, 'Hiç de zorlamıyor. Oğlum Demir 13 yaşında olduğu için yazılanın, çizilenin her şeyin farkında. Eve giriş çıkış saatlerimden giydiğim kıyafete kadar her şeyime karışıyor. Beni zorlamıyor, aslında yaşamımı keyifli bir hale getiriyor' ifadelerini kullandı.