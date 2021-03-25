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Haber Giriş: 25 Mart 2021 - 10:14 | 

Özge Özder Eva Luna'nın yüzünü gösterdi

Oyuncu Özge Özder bugün 40 günlük olan kızı Eva Luna'nın yüzünü gösterdi...

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Sadakatsiz dizisinin Doktor Derya'sı Özge Özder, 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile nikah masasına oturmuştu... Ünlü oyuncu ilk bebeği Eva Luna'yı 12 Şubat'ta dünyaya getirdi.Takipçilerinin minik kızı ile ilgili sorularına "Herkes Luna'nın yüzünü merak ediyor. Yakında 40'ı çıkacak zaten. 40'ı bir çıksın, bakacağız bakalım. Karar verirsiniz... Kime benziyor?" yanıtını veren Özge Özder sözünü tuttu.

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Özder, Luna'nın yüzünü bebeği adına açtığı Instagram sayfasında paylaştı. Aynı fotoğrafı kendi sayfasında da yayınlayan Özder, altına şu notu düştü:

"Merhaba dünya... Dilerim dünya varlığınla daha güzel bir yer olsun meleğim... Dilerim ömrün ay gibi aydınlık ve parlak, masalları kıskandıracak kadar güzel ve ışıklı olsun ay kız... Bizim masalımız sensin... Annen ve baban çok aşık sana... Ömrümüz oldukça yanında, her ihtiyaç duyduğunda arkanda, siper olmamız gereken zamanlarda ve tüm kötülüklere karşı önünde, yanında olamadığımız anlarda ise bil ki hep omuz başındayız .. Bunu hiç unutma... Varlığın en büyük armağan bize... Sen kendini seç ve gerçekleştir yeter... Artık tüm şükürlerimiz varlığına... Hoş geldin annesinin küçük tırtılı... Hoş geldin küçük ay perisi... Hoş geldin...Kırkımız çıktı bugün... İyi dileklerinize ,dualarınıza ve güzel kalplerinize emanet ederek paylaşıyorum meleğimi... "

3Hayata dair ilk poz....

Hayata dair ilk poz....

Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...

4İşte Asya bebek

İşte Asya bebek!

Çukur'un Cumali'si Necip Memili geçtiğimiz temmuz ayında baba oldu. Bugüne kadar kızının yüzünü göstermeyen oyuncu kural bozdu...

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Memili, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.

6İkizlerle ilk poz

İkizlerle ilk poz

Temmuz ayında Ayşe ve Bade adını verdikleri ikiz kızlarını kucaklarına alan sunucu Hilal Özdemir ve milli kaleci Volkan Babacan, Bodrum’da tatil yapıyor.

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Ünlü çift kızlarıyla birlikte çekilen bir karelerini Instagram hesaplarından takipçileriyle de paylaştı.

8Minik bir Can

Minik bir Can

Mehmet Aslantuğ, kendisi gibi oyuncu eşi Arzum Onan’ın oğulları Can’ı doğurmadan önce ve sonraki hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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2000 yılında çekilen videoda Onan, oğlu Can’ı beklediğini söyleyerek “Artık onu iyice merak ediyoruz, yüzünü, gözünü, kokusunu, tenini, sesini...” diyor.

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Aslantuğ, eşinin bu hallerini “Kaptanın seyir defteri... Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden/yalnızlardan; ama emek verenlere teşekkür borcu var” notuyla paylaştı. Onan ise “Ahh” yorumunu yazdı.

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Çift, Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya gelen oğullarını, düzenledikleri toplantı ile basınla tanıştırmıştı...

12Malinin torunu

Mali'nin torunu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, ocak ayında dünyaya gelen kızı Elisa'nın 40 günlükken çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Sezin Erbil fotoğrafın altına "Kızım,kıymetlim 40 günlükken hatıra olsun diye çekim yapmıştık" notunu düştü.

13Korona tedbirleriyle doğum

Korona tedbirleriyle doğum

Galatasaraylı basketbolcu Göksenin Köksal baba oldu. Köksal’ın 2018’de evlendiği eşi Simay Karaman, Bahçelievler Memorial Hastanesi’nde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Göksenin Köksal, koronavirüs tedbirleri nedeniyle doğum sırasında hastaneye alınmadı. Basketbolcu, daha sonra gerekli önlemleri alarak eşinin odasına girebildi. Göksenin Köksal, oğlu Ayaz’ın ilk fotoğrafını “Hoş geldin oğlum” notuyla Instagram’da paylaştı. (Deniz BOY)

14Çağla Şikel-Emre Altuğ

Çağla Şikel-Emre Altuğ

Çağla Şikel ve Emre Altuğ, ikinci bebekleri Uzay Tuncer’le ilk fotoğraflarını çektirdi.Kuzey adlı bir oğulları daha bulunan ünlü çift, minik bebekleriyle birlikte Şengül Pallı’nın objektifine poz verdi.

15Açelya Akkoyun

Açelya Akkoyun

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun ile eşi Enis Cergel'in, Alya Deniz ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. Açelya Akoyun mutluluğunu "İşte şimdi doğdum" sözleriyle dile getirdi.

16Buket Dereoğlu

Buket Dereoğlu

Tiyatrocu çift Buket Dereoğlu ile Özgür Özgülgün’ün ilk bebekleri Can, Amerikan; Hastanesi’nde dünyaya geldi.

17Burçin Orhon

Burçin Orhon

Burçin Orhon-Süheyl Uygur çiftinin kızları Ayşe, Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi. Süheyl ikinci kez baba olurken, Burçin ise 3. kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

18Ebru Cündübeyoğlu

Ebru Cündübeyoğlu

Dizi oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu, kızı Duru'yu 2006 yılında dünyaya getirdi.

19Gülben Ergen

Gülben Ergen

Her yaptığı olay olan sanatçı Gülben Ergen, ilk çocuğu Atlas'ı 2007 yılında dünyaya getirdi. Ergen, oğluyla birlikte ilk pozunu Şengül Pallı'ya verdi.

20Gülşah Alkoçlar

Gülşah Alkoçlar

Türk sinemasının başarılı ismi Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, Neslişah adını verdiği bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğumdan sonra bebeği kucağında poz veren Gülşah, "Mutlaka yaşanması gereken bir mutluluk" diyerek duygularını dile getirdi.

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Şebnem Özinal, doğumdan hemen sonra kızı Ayşe ile objektif karşısına geçti.Ayşe’nin, babası şefik Öztek’in neredeyse kopyası olduğu da bu çekimde ortaya çıktı.

22Hülya Avşar

Hülya Avşar

Sanatçı Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden Zehra isminde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Avşar kızı, doğumdan sonra evinde düzenlediği basın toplantısı ile gazetecilerin karşısına çıktı.

23İclal Aydın

İclal Aydın

İclal Aydın'ın Kemal Başbuğ ile olan evliliğinden bir kızı oldu. Taksim Alman Hastanesi'nde sezaryenle doğum yapan Aydın, 2 kilo 950 gram ağırlığındaki kızına Zeynep Lal ismini verdi.

24Jülide Ateş

Jülide Ateş

Spiker Jülide Ateş ve Emre İskeçeli çiftinin oğulları Amerika'da dünyaya geldi. Çift çocuklarına Ali adını verdi.

25Meltem Doğanay

Meltem Doğanay

1986 Türkiye Güzeli Meltem Doğanay, 2002 yılında ikinci kez anne oldu.Güven Hastanesi'nde Prof. Dr. Sevim Dinçer Cengiz tarafından tedavi edilen ve sezaryenle doğum yapan Meltem Doğanay ile eşi Turan Yüceer kızlarına Melike Su ismini koydular.

26Pelin Körmükçü

Pelin Körmükçü

Pelin Körmükçü ve Rafi Moreno çiftinin bebekleri, Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi. Sezaryen doğum ile 2 kilo 950 gram ağırlığında ve 49 santim boyunda dünyaya gelen bebeğe, Selin ismi verildi.

27Pınar Altuğ

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin kızları Su, Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi’nde dünyaya geldi.

28Pınar Aylin

Pınar Aylin

Pınar Aylin , Amerikan Hastanesi nde sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Eşi Mert Tokatlıoğlu ve Pınar Aylin kızlarına Maya adını verdiler.

29Türkan Şoray

Türkan Şoray

Yeşilçam'ın Sultan'I Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile olan evliliğinden bir kızı dünyaya geldi. Anne - kız birlikte ilk fotoğrafı Yağmur, henüz bir aylıkken çekildi.

30Umut Akyürek

Umut Akyürek

Sanat Müziğinin güçlü yorumcularından Umut Akyürek'in Oktay Ertuğrul ile olan evliliğinden bir kızı oldu. Çift ilk pozlarını, kızlarına melek kanatları takarak verdi.

31Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

Sanatçı Yeşim Salkım, Mustafa İmre'den olan kızı Gizem ile birlikte.

32Yonca Cevher

Yonca Cevher

Binbir Gece Dizisi'nin Füsun'u Yonca Cevher Özden in 3. 5 kilo ağırlığında bir oğlu oldu. Cevher, oğlumu kucağıma aldığım an ölümden korkmaya başlayım diyerek mutluluğunu dile getirdi...

33İnci Türkay

İnci Türkay

Ahmet Eroğlu ile evli olan tiyatro sanatçısı İnci Türkay, 2005 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

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Anne olmanın yaşanabilecek en güzel mutluluk olduğunu söyleyen çift, bebeklerine Ali ismini koydu.

35Şebnem Sunar

Şebnem Sunar

Ekranların deneyimli spikerlerinden Şebnem Sunar Küçük, kızı ile birlikte...

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