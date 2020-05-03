Özcan Deniz ve Feyza Aktan sorunları aştı! Sürpriz karar...
Özcan Deniz geçen haziranda boşandığı çocuğunun annesi Feyza Aktan ile karantina günlerini aynı evde geçiriyor. Bu süreçte sorunları aşan ikilinin yeniden nikah masasına oturacağı öğrenildi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının özel haberine göre; Özcan Deniz kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile bebeklerinin doğumuna bir ay kala nikah masasına oturmuştu.
2
Abone Ol
Oğulları Kuzey doğduktan kısa bir süre sonra ayrılma kararı alan çift mahkemenin yolunu tutmuştu. Feyza Aktan boşanma sürecinde Özcan Deniz’den 15 milyon TL nafaka talep etmişti.
3
Abone Ol
Aktan ile anlaşma yoluna giden Deniz eski eşine 12.500 lira nafaka, 2 ev ve bir araba vermişti. Çağlayan Adliyesi’nde görülen dava 15 dakikada bitmiş, çift anlaşmalı olarak boşanmıştı.
4
Abone Ol
OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ
Korona virüs salgını sonrası eski eşi ve oğlu Kuzey ile aynı evi paylaşan Özcan Deniz, Aktan’a yeniden evlilik teklifinde bulundu.
5
Abone Ol
Kuzey’in doğum günü olan 30 Nisan’da ikinci kez evlilik teklifi eden Özcan Deniz’e eski eşinin cevabı ‘evet oldu’ karantina sürecinde sorunları aşan ikili yeniden nikah masasına oturacak.
6
Abone Ol
EVDE FİLM ÇEKİYOR
Karantina sürecini eski eşi ve oğlu ile geçiren Özcan Deniz evde film çekimine başladı. Deniz, filmin başrolünü de Aktan ve oğlu Kuzey'e verdi. Evde olan olayları konu alan filminin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.