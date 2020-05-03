Özcan Deniz ve Feyza Aktan sorunları aştı! Sürpriz karar...

EVDE FİLM ÇEKİYOR Karantina sürecini eski eşi ve oğlu ile geçiren Özcan Deniz evde film çekimine başladı. Deniz, filmin başrolünü de Aktan ve oğlu Kuzey'e verdi. Evde olan olayları konu alan filminin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.