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Hürriyet
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Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 08:48 | 

Oyuncu Burcu Özberk, Murat Kazancıoğlu aşkı belgelendi

Oyuncu Burcu Özberk, Bodrum'da tanıştığı işletmeci Murat Kazancıoğlu'yla ilk kez Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi.

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Milliyet'in haberine göre; Burcu Özberk, geçtiğimiz yaz sonunda yeni bir aşka yelken açtığı işletmeci Murat Kazancıoğlu'yla ilk kez Belgrad Ormanı'nda objektiflerimize takıldı.

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Birlikteliklerini gözden uzak yaşayan çifte, Sibirya kurdu cinsi köpekleri de eşlik etti.

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İkili, 6 kilometrelik pisti iki saatte bitirip, göl kenarında mola verdi.

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Muhabirleri fark edince şaşkınlık yaşayan çiftten oyuncunun, bu sırada Kazancıoğlu'nun köpeğini kontrol etmekte zorlandığı görüldü.

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30 yaşındaki güzel ile sevgilisi, sorulara ise cevap vermeyerek, sessiz kalmayı tercih ettiler.

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