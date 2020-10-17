Öykü Serter'in paylaşımı olay oldu: Özlemişiz seni!

Ünlü sunucu, eski fotoğrafların paylaşıldığı #tbt gününde bir çekim için verdiği iki pozu sayfasında paylaştı.Serter'in bu paylaşımlarına takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni geldi. Bazı takipçileri Özlemişiz böyle Öykü Serter paylaşımlarını diyerek görüş bildirdi.45 yaşındaki Serter, kariyerine bir radyo kanalında DJ olarak başladı.Daha sonra Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkile, Anadolu Rüzgarı, İşte Benim Stilim gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi.Ünlülerin jüri üyesi olarak yer aldığı Star Akademi de Öykü Serter'in sunduğu yarışma programları arasında.Serter, İşler Güçler, Ah Bir Polis Olsam, İstanbul Şahidimdir adlı yapımlarda da oyuncu olarak yer aldı. 26 Şubat 1975'te Ankara'da dünyaya gelen Öykü Serter, TED Ankara Koleji, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde eğitim gördü.Serter aynı zamanda usta bir yüzücü olarak da tanınıyor.