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Hürriyet
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Haber Giriş: 17 Ekim 2020 - 12:29 | 

Öykü Serter'in paylaşımı olay oldu: Özlemişiz seni!

Bir dönem ekranda sunduğu yarışma programlarıyla tanınan Öykü Serter'in Instagram paylaşımı olay oldu.

Hürriyet Arşiv, Instagram

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Ünlü sunucu, eski fotoğrafların paylaşıldığı #tbt gününde bir çekim için verdiği iki pozu sayfasında paylaştı.

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Serter'in bu paylaşımlarına takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni geldi. Bazı takipçileri "Özlemişiz böyle Öykü Serter paylaşımlarını" diyerek görüş bildirdi.

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45 yaşındaki Serter, kariyerine bir radyo kanalında DJ olarak başladı.

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Daha sonra Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkile, Anadolu Rüzgarı, İşte Benim Stilim gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi.

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Ünlülerin jüri üyesi olarak yer aldığı Star Akademi de Öykü Serter'in sunduğu yarışma programları arasında.

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Serter, İşler Güçler, Ah Bir Polis Olsam, İstanbul Şahidimdir adlı yapımlarda da oyuncu olarak yer aldı.

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 26 Şubat 1975'te Ankara'da dünyaya gelen Öykü Serter, TED Ankara Koleji, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde eğitim gördü.

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Serter aynı zamanda usta bir yüzücü olarak da tanınıyor.

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