Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun romantik anları

2018 yılında evlenen Öykü Karayel ve Can Bonomo bebek heyecanı yaşıyor. 3 aylık hamile olduğu öğrenilen güzel oyuncu ve eşi, önceki gün Arnavutköy’deki bir mekanda görüntülendi.
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Baş başa öğlen yemeği yiyen çift hayli mutlu görünüyordu. Kahkahalar eşliğinde sohbet eden Karayel ve Bonomo, birbirlerini öpücüğe boğdu.
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MASKESİZ “KORONA” UYARISI
1 saat kaldıkları mekandan çıktıkları sırada Öykü Karayel ve Can Bonomo’ya hamilelik soruları yöneltildi.
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Karayel, “Teşekkür ederim” demekle yetindi. Bonomo da “Kalabalık olduk, korona var” diyerek muhabirleri uzaklaştırmak istedi. Yaptığı uyarıya rağmen maskesiz dolaşan şarkıcı, eşiyle beraber çevirdikleri taksiye binerek uzaklaştı.