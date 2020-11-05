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Hürriyet
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Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 07:00 | 

Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun romantik anları

Bebek sevinci yaşayan Öykü Karayel ve Can Bonomo, Arnavutköy’deki bir mekanda görüntülendi. Çiftin romantik anları objektife de yansıdı.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1ÖYKÜ 3 AYLIK HAMİLE
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ÖYKÜ 3 AYLIK HAMİLE

2018 yılında evlenen Öykü Karayel ve Can Bonomo bebek heyecanı yaşıyor. 3 aylık hamile olduğu öğrenilen güzel oyuncu ve eşi, önceki gün Arnavutköy’deki bir mekanda görüntülendi.

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Baş başa öğlen yemeği yiyen çift hayli mutlu görünüyordu. Kahkahalar eşliğinde sohbet eden Karayel ve Bonomo, birbirlerini öpücüğe boğdu.

3MASKESİZ “KORONA” UYARISI
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MASKESİZ “KORONA” UYARISI

1 saat kaldıkları mekandan çıktıkları sırada Öykü Karayel ve Can Bonomo’ya hamilelik soruları yöneltildi.

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Karayel, “Teşekkür ederim” demekle yetindi. Bonomo da “Kalabalık olduk, korona var” diyerek muhabirleri uzaklaştırmak istedi. Yaptığı uyarıya rağmen maskesiz dolaşan şarkıcı, eşiyle beraber çevirdikleri taksiye binerek uzaklaştı.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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