Öykü Karayel konuştu, Can Bonomo gözyaşlarına boğuldu
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Gözyaşlarına boğuldu
‘GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Öykü Karayel 'Yılın Kadını' seçildi.Ünlü oyuncu, ödülünü almak için çıktığı sahnede eşi Can Bonoma'ya teşekkür etti. Karayel "Ben çok stresli bir insanımdır. Benim bütün stresimi, kahrımı çeken ve göğsünde yumuşatan sevgili eşime çok teşekkür ederim.” dedi.
Öykü Karayel'in sözleri Can Bonomo'yu duygulandırdı. Bonomo, gözyaşlarına hakim olamadı.
Öykü Karayel'in sözleri Can Bonomo'yu duygulandırdı. Bonomo, gözyaşlarına hakim olamadı.
Âşıklar ortaya çıktı
“Sadakatsiz” dizisinin Aras’ı Berkay Ateş ile milli voleybolcu Simge Aköz, aşk dedikodularının ardından ilk kez önceki akşam Arnavutköy’de görüntülendi.Simge Aköz muhabirleri fark edince montunun kapüşonuyla yüzünü gizledi. Mavra adlı mekana giren iki isim, soruları yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)
Çok üşüyorum
Aleyna Tilki önceki gün Etiler’de görüntülendi. Daha önce “İşte Bu Benim Masalım” adlı dizide rol alan şarkıcı, menajerlik ofisi çıkışı gazetecilerin “Oyuncu olmaya mı karar verdiniz?” sorusuna “Hayır, bir fikir alışverişi yapmam gerekiyordu. Oyuncu olmayı, dizilerde oynamayı düşünmüyorum” diye yanıt verdi. Kadir Güneş’le ilişkisini noktalayan ve geçtiğimiz akşam başka bir erkekle görüntülenen Aleyna Tilki, arkadaşıyla ilgili sorular üzerine göbeğini göstererek “Çok üşüyorum” dedikten sonra otomobiline bindi.(Behlül AYDIN)
Hande’nin hamam stili
Hande Yener, Tepki ile hazırladığı “Olmazsan Olmaz” şarkısına hamamda klip çekti. Hande Yener, Four Seasons Hotel İstanbul At The Bosphorus’un hamamında İstanbul Şapka tarafından hazırlanan 3 bin dolarlık Swarovski saçla kamera karşısına geçti. Ünlü popçu hamamda Selim Akar’ın objektifine de poz verdi.
Dost desteği
Oktay Kaynarca’nın Kiğılı markası için hazırladığı koleksiyonun lansmanı önceki akşam Sorriso Kuruçeşme’de yapıldı. Davette yakın dostları Mehmet Aslantuğ ve Selçuk Yöntem de ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadı.
İkinci bebek geliyor
Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, eşi Fulya Sever Kahveci ile geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı. Yeni yıl alışverişine gelen çift, ikinci bebeklerini beklediklerini söyledi. Ardından ikili, muhabirlere mutluluk pozu verdi.
Gökhan'la ilişkimiz çok iyi
Sevcan Orhan önceki akşam Arnavutköy’de annesi Selma Orhan’a sürpriz bir doğum günü partisi organize etti. Oğlu Cihan Orhan’ın evleneceğini dile getiren anne Orhan “Artık ben de torun sevmek istiyorum” diyerek bakışlarıyla kızını işaret etti. Sevcan Orhan da “Gökhan’la (Dağıstanlı) çok iyi giden bir ilişkimiz var. Birbirimizi tamamlıyoruz. Kaderde varsa olur” dedi. ■ Sayit DURMAZ