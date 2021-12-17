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Magazin
Haber Giriş: 17 Aralık 2021 - 08:25 | 

Öykü Karayel konuştu, Can Bonomo gözyaşlarına boğuldu

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Gözyaşlarına boğuldu

Gözyaşlarına boğuldu

‘GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Öykü Karayel 'Yılın Kadını' seçildi.Ünlü oyuncu, ödülünü almak için çıktığı sahnede eşi Can Bonoma'ya teşekkür etti. Karayel "Ben çok stresli bir insanımdır. Benim bütün stresimi, kahrımı çeken ve göğsünde yumuşatan sevgili eşime çok teşekkür ederim.” dedi.

Öykü Karayel'in sözleri Can Bonomo'yu duygulandırdı. Bonomo, gözyaşlarına hakim olamadı.
2Âşıklar ortaya çıktı

Âşıklar ortaya çıktı

“Sadakatsiz” dizisinin Aras’ı Berkay Ateş ile milli voleybolcu Simge Aköz, aşk dedikodularının ardından ilk kez önceki akşam Arnavutköy’de görüntülendi.Simge Aköz muhabirleri fark edince montunun kapüşonuyla yüzünü gizledi. Mavra adlı mekana giren iki isim, soruları yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)
3Çok üşüyorum

Çok üşüyorum

Aleyna Tilki önceki gün Etiler’de görüntülendi. Daha önce “İşte Bu Benim Masalım” adlı dizide rol alan şarkıcı, menajerlik ofisi çıkışı gazetecilerin “Oyuncu olmaya mı karar verdiniz?” sorusuna “Hayır, bir fikir alışverişi yapmam gerekiyordu. Oyuncu olmayı, dizilerde oynamayı düşünmüyorum” diye yanıt verdi. Kadir Güneş’le ilişkisini noktalayan ve geçtiğimiz akşam başka bir erkekle görüntülenen Aleyna Tilki, arkadaşıyla ilgili sorular üzerine göbeğini göstererek “Çok üşüyorum” dedikten sonra otomobiline bindi.(Behlül AYDIN)
4Hande’nin hamam stili

Hande’nin hamam stili

Hande Yener, Tepki ile hazırladığı “Olmazsan Olmaz” şarkısına hamamda klip çekti. Hande Yener, Four Seasons Hotel İstanbul At The Bosphorus’un hamamında İstanbul Şapka tarafından hazırlanan 3 bin dolarlık Swarovski saçla kamera karşısına geçti. Ünlü popçu hamamda Selim Akar’ın objektifine de poz verdi.
5Dost desteği

Dost desteği

Oktay Kaynarca’nın Kiğılı markası için hazırladığı koleksiyonun lansmanı önceki akşam Sorriso Kuruçeşme’de yapıldı. Davette yakın dostları Mehmet Aslantuğ ve Selçuk Yöntem de ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadı.
6Demet Pariste

Demet Paris'te

Demet Özdemir, Paris seyahatinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Özdemir, Eyfel Kulesi önünde çekilmiş pozlarını beğeniye sundu. Ünlü oyuncunun pozları birçok yorum ve beğeni aldı
7İkinci bebek geliyor

İkinci bebek geliyor

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, eşi Fulya Sever Kahveci ile geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı. Yeni yıl alışverişine gelen çift, ikinci bebeklerini beklediklerini söyledi. Ardından ikili, muhabirlere mutluluk pozu verdi.
8Gökhanla ilişkimiz çok iyi

Gökhan'la ilişkimiz çok iyi

Sevcan Orhan önceki akşam Arnavutköy’de annesi Selma Orhan’a sürpriz bir doğum günü partisi organize etti. Oğlu Cihan Orhan’ın evleneceğini dile getiren anne Orhan “Artık ben de torun sevmek istiyorum” diyerek bakışlarıyla kızını işaret etti. Sevcan Orhan da “Gökhan’la (Dağıstanlı) çok iyi giden bir ilişkimiz var. Birbirimizi tamamlıyoruz. Kaderde varsa olur” dedi. ■ Sayit DURMAZ
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