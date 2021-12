Öykü Karayel konuştu, Can Bonomo gözyaşlarına boğuldu

Gözyaşlarına boğuldu

‘GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Öykü Karayel 'Yılın Kadını' seçildi.Ünlü oyuncu, ödülünü almak için çıktığı sahnede eşi Can Bonoma'ya teşekkür etti. Karayel "Ben çok stresli bir insanımdır. Benim bütün stresimi, kahrımı çeken ve göğsünde yumuşatan sevgili eşime çok teşekkür ederim.” dedi.



Öykü Karayel'in sözleri Can Bonomo'yu duygulandırdı. Bonomo, gözyaşlarına hakim olamadı.