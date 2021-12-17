Öykü Karayel konuştu, Can Bonomo gözyaşlarına boğuldu

Çok üşüyorum

Aleyna Tilki önceki gün Etiler’de görüntülendi. Daha önce “İşte Bu Benim Masalım” adlı dizide rol alan şarkıcı, menajerlik ofisi çıkışı gazetecilerin “Oyuncu olmaya mı karar verdiniz?” sorusuna “Hayır, bir fikir alışverişi yapmam gerekiyordu. Oyuncu olmayı, dizilerde oynamayı düşünmüyorum” diye yanıt verdi. Kadir Güneş’le ilişkisini noktalayan ve geçtiğimiz akşam başka bir erkekle görüntülenen Aleyna Tilki, arkadaşıyla ilgili sorular üzerine göbeğini göstererek “Çok üşüyorum” dedikten sonra otomobiline bindi.(Behlül AYDIN)