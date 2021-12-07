Osman Sekiz’in canavarları
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Başrollerini Tim Seyfi, Begüm Birgören ve Kemal Uçar’ın paylaştığı,agorafobi hastası (dışarı çıkma korkusu) Osman’ın beş canavar ile birlikte eski bir köşkte yaşadığı maceralarının beyazperdeye aktarıldığı fantastik romantik bir film olan “Osman Sekiz” in canavarlarından fotoğraflar paylaşıldı.Türkiye’de daha önce yapılmamış bir tür olan Osman Sekiz filminde yer alan 5 Canavar karakterinin hazırlığı için 1,5 senelik bir ön çalışma gerçekleştirildi. Türk çizgi dünyasının duayen ismi İlban Ertem tarafından tasarlanan canavarları canlandıracak oyuncuların seçimi için vücut dilini iyi kullanan tiyatro oyuncuları arasında deneme çekimleri yapıldı. İlban Ertem ve Ezel Akay, SFX ve efekt ekipleri birlikte çalışarak canavarların filmdeki görünüşü, kostümleri, makyaj ve hareketlerinin tasarladı. Yapımcılığını Rock Films’in sahibi Ömer Kaya’nın üstlendiği filmde kullanılan konağın, bu olağanüstü dünya için yeniden tasarlanmasının ardından geçtiğimiz mayıs ayında çekimleri tamamlandı. Son yılların en sıra dışı işine imza atması beklenen filmin bütçesinin yaklaşık 2 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor.
İTALYA’DAN ÖDÜLLE DÖNDÜ
TRT Ortak Yapımı ‘İki Şafak Arasında’ filmi, Avrupa’nın önemli festivallerinden 39. Torino Film Festivali’nde en iyi film ödülünü kazandı. Selman Nacar’ın yönettiği, Burak Çevik ve Diloy Gülün’ün yapımcılığını üstlendiği film, daha önce de birçok uluslararası festivale katılmış, Sırbistan’dan en iyi film ödülüyle dönmüştü. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ve Boğaziçi Film Festivali’nde de ödüllendirilen yapım, İtalyan jürisi tarafından “Olağanüstü yazma ve yönetmenlik becerileriyle inandırıcı bir hikâye anlatmayı başaran, güldüren, duygulandıran ve şaşırtan bir film” ifadeleriyle en büyük ödüle değer görüldü.
SÜT KARDEŞLER NEVŞEHİR’DEYDİ
SÜHEYL ve Behzat Uygur’un sahneye koyduğu ‘Süt Kardeşler’ önceki gün Nevşehir’de sahnelendi. Biletleri satışa çıktığı ilk gün tükenen oyun izleyiciyi kahkahaya boğdu. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Tiyatro Geceleri’nde sahnelenen oyunun kadrosunda Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Emine Ün, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm yer aldı. İlk olarak Türk tiyatrosunun ustası Nejat Uygur tarafından sahnelenen oyun, sanatçının oğulları Süheyl ve Behzat Uygur tarafından günümüz yorumuyla izleyicileri 1950’li yıllara götürerek keyifli anlar yaşattı.
Salon kahkahayla yankılandı
YAPIMINI BKM’nin üstlendiği ‘Aykut Enişte 2’ vizyona girdiği gün itibâriyle sinema salonlarını canlandırdı. Seyirciler ‘Aykut Enişte 2’yi izleyebilmek için kuyruklar oluşturdu. Filmi, vizyona girdiği gün Eskişehirlilerle izleyen ekip güzergâhına İzmir ve ardından Bursa’yla devam etti. Gösterim öncesi hayranlarıyla bir araya gelen yönetmen Onur Bilgetay, oyuncular Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz ve Mekin Sezer, İzmir ve Bursa’da da kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.
İRANLI YÖNETMENE EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Balkon Film’in organize ettiği 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin kazanan isimleri belli oldu. T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Festival Onursal Başkanı ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın katıldığı törende, Amir Karami’nin yönettiği ‘Death Locked Out’, en iyi film ödülünün sahibi oldu. 50 ülkeden 448 filmin yarıştığı festivalde, toplamda 110 bin TL para ödül dağıtıldı.
MOĞOLLAR’A YAŞ GÜNÜ HEDİYESİ
KARADENİZLİ rock grubu Gormot, Cahit Berkay’ın efsaneleşmiş bestesi “Selvi Boylum Al Yazmalım”ı yorumlayarak Moğollar’a doğum günü hediyesi verdi. Aycan Yeter, Çağatay Kadı, Poyraz Kılıç, Uğur ve Burak Gürpınar’dan oluşan Gormot, “Daha yolculuğumuzun başında iken efsane grup Moğollar’ın en kült şarkılarından birini yorumla fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz” diye konuştu. Moğollar’a saygı duruşu projesinin ikinci şarkısı olan Gormot’un “Selvi Boylum Al Yazmalım” yorumu, Moğollar’ın 55’inci doğum günü olan 6 Aralık’ta yayınlandı.
Umut Yunus Ateş'ten yeni şarkı: Yakınlık
Söz yazarı, besteci ve gitaris Umut Yunus Ateş, sözü ve bestesi kendisine ait “Yakınlık” adlı şarkısıyla müzikseverler ile yeniden buluştu. Geçtiğimiz ay Zoom Music etiketiyle single olarak yayınlanan “Yakınlık” farklı sözleri, akustik, melankolik soundu ve atmosferik aranjesiyle çok dikkat çekiyor.Daha önce Gökçe Kasacı ile birlikte yorumladıkları “Bu Şehirden” şarkısıyla dikkat çeken Umut Yunus Ateş, yeni şarkısı “Yakınlık” ile sevenleriyle tekrar buluştu.Aranjesi sanatçı Umut Yunus Ateş tarafından yapılan, İstanbul’daki farklı stüdyolarda kaydedilen şarkıda akustik ve elektrik gitarlarda Umut Yunus Ateş, klavyelerde, Umut Yunus Ateş - Melih Balta, kayıt ve edit de Melih Balta, mix ve Mastering de Aziz Berk Erten ve idari prodüktör olarak da Engin Akıncı’nın isimlerini görüyoruz.
İlk albüm heyecanı
Fantezi ve arabesk müziğin genç yorumcusu Erkan Emir, "Hasret" adlı ilk single albümüyle müzikseverlerle buluşuyor. Aranjörlüğünü Doğu Kılıç'ın yaptığıGenç şarkıcı "Hasret" adlı şarkısını kliple taçlandırdı. Müzik dünyasının ünlü isimlerinin enstrümanlarıyla eşlik ettiği klibi başarılı fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Veysi Akkaya çekti.Erkan Emir'in bu ilk single albümü 10 Aralık'ta dijital platformlarda yerini alacak.