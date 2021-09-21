Önce program, sonra ameliyat... Yıldız Tilbe korkuttu

İkisi de çocuk ikisi de kurban Teoman, yıllar önce Erdal Eren ve Zekeriya Önge için yazdığı “İki Çocuk” şarkısını sahnede ilk kez söyledi.



Erdal Eren, 1980 yılında inzibat eri Zekeriya Önge’yi öldürdüğü gerekçesiyle idam edilmişti. Eren’in akrabası olduğunu açıklayan Teoman da yıllar önce bu iki isim için “İki Çocuk” adında bir şarkı yapmıştı. Ünlü rock’çı, o şarkıyı ilk kez önceki akşam Harbiye Açıkhava konserinde seslendirdi: “Siyasete ve ideolojilere inanmam. İnsani duygu ve ilişkilere inanan, öyle şarkılar yazmayı tercih eden biriyim. Erdal Eren akrabam. Ve ben bu konuda ajitasyon içermeyen bir şarkı yazmak istedim. İkisini de kurban olarak görüyorum. Annesinin, rüyasında Erdal’ı hep öldüğü yaşta gördüğünü öğrendim. Biraz da oradan yola çıkarak yazdım bu şarkıyı.” (Sayit DURMAZ)