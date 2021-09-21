Önce program, sonra ameliyat... Yıldız Tilbe korkuttu
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Yıldız Tilbe ameliyat oldu
Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in sunduğu “Benzemez Kimse Bize” programına geçtiğimiz pazar akşamı konuk olan ve performansıyla sosyal medyada çok konuşulan Yıldız Tilbe, dün ameliyat masasına yattı.Operasyon özel bir hastanede gerçekleşti. Tilbe’nin bir “kadın hastalığı” nedeniyle ameliyat olduğu ve bugün taburcu edileceği öğrenildi. (İsmail BAYRAK)
2
İşe gidiyorum!
Serenay Sarıkaya’nın başrolü Burak Deniz’le birlikte üstlendiği “Şahmeran” dizisinin çekimlerine Adana’da start verildi.
Sarıkaya dün sabah çekimlere hayli erken başladı. Saat 06.01’de yüzünde göz altı maskesiyle çektiği bir ayna selfie’sini “Günaydın ben işe gidiyorum” notuyla Instagram’da paylaşan Sarıkaya, sette saçları yapılırken de video yayınladı.
3
Sultanla hatıra
Demet Sabancı-Cengiz Çetindoğan’ın kızları Pırıl Çetindoğan, geçtiğimiz günlerde Gökhan Kokuludağ’la evlendi. Çetindoğan çiftinin sahibi olduğu yalıda gerçekleşen düğüne Türkan Şoray da katıldı. Arzu Sabancı, usta oyuncuyla düğünde çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı. Sabancı karenin altına “Sultanımızla hatıra fotoğrafı” notunu düştü.
4
Kızı için mutfakta
Uraz Kaygılaroğlu, eski eşi Melis İşiten’le evliliğinden olan 5 yaşındaki kızı Ada için önceki gün mutfağa girdi. Mutfak önlüğünü takıp yemek hazırlayan ve masaya servis yapan ünlü oyuncu, o anların fotoğraflarını sosyal medyada esprili bir notla paylaştı: “Yapıyoruz bu sporu.”
5
Yaz bitti tatil bitmedi
Yaz bitti, ancak Aybüke Pusat tatil sezonunu kapatmadı. Ünlü oyuncu, önceki gün sahilde verdiği pozları Instagram sayfasında “Yaz bitti derken başıma gelenler” notuyla paylaştı.
6
Leon yoruldu
“Avatar” lakaplı milli boksör Çağan Atakan Arslan, önceki gün eşi Serap Korkmaz ve oğlu Leon Arslan ile Aqua Florya AVM’deydi. Önce anne ve babasıyla alışveriş yapan, ardından oyun alanında eğlenceli dakikalar yaşayan Leon, günün sonunda pusetinde uyuyakaldı.
7
İkisi de çocuk ikisi de kurban
Teoman, yıllar önce Erdal Eren ve Zekeriya Önge için yazdığı “İki Çocuk” şarkısını sahnede ilk kez söyledi.
Erdal Eren, 1980 yılında inzibat eri Zekeriya Önge’yi öldürdüğü gerekçesiyle idam edilmişti. Eren’in akrabası olduğunu açıklayan Teoman da yıllar önce bu iki isim için “İki Çocuk” adında bir şarkı yapmıştı. Ünlü rock’çı, o şarkıyı ilk kez önceki akşam Harbiye Açıkhava konserinde seslendirdi: “Siyasete ve ideolojilere inanmam. İnsani duygu ve ilişkilere inanan, öyle şarkılar yazmayı tercih eden biriyim. Erdal Eren akrabam. Ve ben bu konuda ajitasyon içermeyen bir şarkı yazmak istedim. İkisini de kurban olarak görüyorum. Annesinin, rüyasında Erdal’ı hep öldüğü yaşta gördüğünü öğrendim. Biraz da oradan yola çıkarak yazdım bu şarkıyı.” (Sayit DURMAZ)