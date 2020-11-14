MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü çift ayrÄ±ldÄ±: 7 yÄ±lÄ±n sonunda niÅŸanÄ± attÄ±lar
GeriMagazin Ünlü çift ayrÄ±ldÄ±: 7 yÄ±lÄ±n sonunda niÅŸanÄ± attÄ±lar
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
HÃ¼rriyet
SÄ±radaki Galeri :

Magazin
Haber GiriÅŸ: 14 KasÄ±m 2020 - 09:48 | 

Ünlü çift ayrÄ±ldÄ±: 7 yÄ±lÄ±n sonunda niÅŸanÄ± attÄ±lar

Beyazperdenin Ã¼nlÃ¼ Ã§ifti yedi yÄ±llÄ±k niÅŸanlÄ±lÄ±k sÃ¼recini sona erdirdi.

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Ä°ki Ã§ocuk sahibi olan Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n sorumluluklarÄ±nÄ± ise ortak olarak Ã¼stlenecekler.

Backgrid USA

2
Abone Olgoogle-news

Yedi yÄ±ldÄ±r niÅŸanlÄ± olan Olivia Wilde ve Jason Sudeikis yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± aldÄ±.

3
Abone Olgoogle-news

People internet sitesinde yer alan habere gÃ¶re 36 yaÅŸÄ±ndaki Wilde ile 45 yaÅŸÄ±ndaki Sudeikis'in aslÄ±nda bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda ayrÄ±ldÄ±lar.

4
Abone Olgoogle-news

Â ÃœnlÃ¼ Ã§iftin 6 yaÅŸÄ±nda Otis Alexander ve 4 yaÅŸÄ±nda Daisy Josephine adÄ±nda iki tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Wilde ve Sudeikis'in Ã¶nceliÄŸinin Ã§ocuklarÄ± olacaÄŸÄ± da belirtildi.

5
Abone Olgoogle-news

Â Ã‡ift, 2011 yÄ±lÄ±nda flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±. Bir yÄ±l sonra da Sudeikis'in evlenme teklifiyle niÅŸanlandÄ±lar.Â

6
Abone Olgoogle-news

Olivia Wilde ve Jason Sudeikis'in bu kararÄ± hayranlarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Wilde ve Sudeikis, Hollywood'un en mutlu Ã§iftlerinden biri olarak biliniyordu.

7
Abone Olgoogle-news
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi