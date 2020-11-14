Ä°ki Ã§ocuk sahibi olan Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n sorumluluklarÄ±nÄ± ise ortak olarak Ã¼stlenecekler. Backgrid USAYedi yÄ±ldÄ±r niÅŸanlÄ± olan Olivia Wilde ve Jason Sudeikis yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± aldÄ±. People internet sitesinde yer alan habere gÃ¶re 36 yaÅŸÄ±ndaki Wilde ile 45 yaÅŸÄ±ndaki Sudeikis'in aslÄ±nda bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda ayrÄ±ldÄ±lar.Â ÃœnlÃ¼ Ã§iftin 6 yaÅŸÄ±nda Otis Alexander ve 4 yaÅŸÄ±nda Daisy Josephine adÄ±nda iki tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Wilde ve Sudeikis'in Ã¶nceliÄŸinin Ã§ocuklarÄ± olacaÄŸÄ± da belirtildi.Â Ã‡ift, 2011 yÄ±lÄ±nda flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±. Bir yÄ±l sonra da Sudeikis'in evlenme teklifiyle niÅŸanlandÄ±lar.Â Olivia Wilde ve Jason Sudeikis'in bu kararÄ± hayranlarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Wilde ve Sudeikis, Hollywood'un en mutlu Ã§iftlerinden biri olarak biliniyordu.