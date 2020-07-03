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Hürriyet
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Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 09:34,

Okumaya geldim

Efsane dizinin oyuncusu plajda, güneşin altında saatlerce kitap okudu.

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1OKUMA MOLASI
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OKUMA MOLASI

Bir dönem ekrana damga vuran dizinin yıldızı, geçtiğimiz gün plajda görüntülendi. Siyah bir bikini giyen yıldızın, tuniğiyle plaj şemsiyesi arasındaki renk uyumu da gözlerden kaçmadı.

Fotoğraf: Backgrid USA 

2BÜTÜN GÜNÜ PLAJDA GEÇİRDİ
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BÜTÜN GÜNÜ PLAJDA GEÇİRDİ

1998 ile 2004 arasında ekrana gelen ve kısa sürede bir ekran fenomeni haline gelen Sex and The City adlı dizinin yıldızlarından Sarah Jessica Parker, bir gününü Hampstons plajda geçirdi. 

3PLAJDA TEK BAŞINA
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PLAJDA TEK BAŞINA

Dizide canlandırdığı Carrie Bradshaw karakteriyle hafızalarda yer eden Sarah Jessica Parker, önceki gün yanında eşi Matthew Broderick ve üç çocuğu olmadan plaja gitti. 

4KEYFİNİ ÇIKARDI
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KEYFİNİ ÇIKARDI

Siyah bir mayo tercih eden 55 yaşındaki Parker, uzun süre bir yandan güneşlenerek bir yandan da elindeki kitabı okudu.

5KISA BİR YÜRÜYÜŞ
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KISA BİR YÜRÜYÜŞ

Bir ara üzerine beyaz bir gömlek giyerek plajda yürüyen Sarah Jessica Parker, sonra gelip kitabını okumaya devam etti.

6GÜNÜN SONUNDA TOPARLANIP GİTTİ
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GÜNÜN SONUNDA TOPARLANIP GİTTİ

Sarah Jessica Parker, günün sonunda da turkuaz rengin hakim olduğu tuniğini giyerek plajdan ayrıldı.

7RENK UYUMU
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RENK UYUMU

Parker'ın tuniği ile güneşten korunmak için kullandığı plaj şemsiyesinin renk uyumu da dikkatlerden kaçmadı.

8EFSANE DİZİ
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EFSANE DİZİ

Sarah Jessica Parker, bir dönem izlenme rekorları kıran sonradan sinemaya da uyarlanan Sex and The City dizisi ile kariyerinde zirveye çıktı. İlk bölümü 6 Haziran 1998'de ekrana gelen dizi, New York'ta yaşayan, farklı hayat görüşlerine sahip 4 kadının öyküsü üzerine kurulu bir yapım.

9DÖRT KADININ ÖYKÜSÜ
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DÖRT KADININ ÖYKÜSÜ

Dizide Sarah Jessica Parker'ın yanı sıra Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon da önemli rolleri paylaşıyordu. Sex and the City dizisi bir kuşak için ekranın unutulmayan yapımlarından biri olarak hafızalarda yer etti.

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