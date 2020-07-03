Okumaya geldim

Efsane dizinin oyuncusu plajda, güneşin altında saatlerce kitap okudu.
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OKUMA MOLASI
Bir dönem ekrana damga vuran dizinin yıldızı, geçtiğimiz gün plajda görüntülendi. Siyah bir bikini giyen yıldızın, tuniğiyle plaj şemsiyesi arasındaki renk uyumu da gözlerden kaçmadı.
Fotoğraf: Backgrid USA
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BÜTÜN GÜNÜ PLAJDA GEÇİRDİ
1998 ile 2004 arasında ekrana gelen ve kısa sürede bir ekran fenomeni haline gelen Sex and The City adlı dizinin yıldızlarından Sarah Jessica Parker, bir gününü Hampstons plajda geçirdi.
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PLAJDA TEK BAŞINA
Dizide canlandırdığı Carrie Bradshaw karakteriyle hafızalarda yer eden Sarah Jessica Parker, önceki gün yanında eşi Matthew Broderick ve üç çocuğu olmadan plaja gitti.
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KEYFİNİ ÇIKARDI
Siyah bir mayo tercih eden 55 yaşındaki Parker, uzun süre bir yandan güneşlenerek bir yandan da elindeki kitabı okudu.
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KISA BİR YÜRÜYÜŞ
Bir ara üzerine beyaz bir gömlek giyerek plajda yürüyen Sarah Jessica Parker, sonra gelip kitabını okumaya devam etti.
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GÜNÜN SONUNDA TOPARLANIP GİTTİ
Sarah Jessica Parker, günün sonunda da turkuaz rengin hakim olduğu tuniğini giyerek plajdan ayrıldı.
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RENK UYUMU
Parker'ın tuniği ile güneşten korunmak için kullandığı plaj şemsiyesinin renk uyumu da dikkatlerden kaçmadı.
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EFSANE DİZİ
Sarah Jessica Parker, bir dönem izlenme rekorları kıran sonradan sinemaya da uyarlanan Sex and The City dizisi ile kariyerinde zirveye çıktı. İlk bölümü 6 Haziran 1998'de ekrana gelen dizi, New York'ta yaşayan, farklı hayat görüşlerine sahip 4 kadının öyküsü üzerine kurulu bir yapım.
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DÖRT KADININ ÖYKÜSÜ
Dizide Sarah Jessica Parker'ın yanı sıra Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon da önemli rolleri paylaşıyordu. Sex and the City dizisi bir kuşak için ekranın unutulmayan yapımlarından biri olarak hafızalarda yer etti.