Okan Bayülgen: Yine çalışır dükkanlarımı ayakta tutarım
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
'Aşının ilk dozunu oldum, ikinci dozu bekliyorum
Okan Bayülgen önceki gün Nişantaşı’nda bir kafenin önünde sıra beklerken görüntülendi. Bayülgen, pandemide sanat ve eğlence dünyasının zarar ettiği haberleriyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Ben birçok iş yapıp üç dükkanımı ayakta tutmaya çalışıyorum. Yine çalışır, dükkanları ayakta tutarım.” Dükkanlarını açabilmek için beklediğini söyleyen Okan Bayülgen, “Aşılanmayla beraber eylül ayında her şey yoluna girer herhalde. Ben 55 yaşından büyük olduğum için aşının ilk dozunu oldum, ikinci dozu bekliyorum” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)
2
Dondurma günümüz
Aslı Orcan, hafta sonu kızı Lal ile Cihangir’de objektife takıldı. Küçük kızına dondurma alan ünlü oyuncu, “Çocuklar evde durmaktan çok sıkıldı. Bakkallar açık olduğu için kızıma dondurma almaya çıktık. Bugün dondurma günümüz. Biraz da güzel havanın tadını çıkarıp eve döneceğiz” dedi. (Sayit DURMAZ)
3
Moralimiz iyiydi
Yönetmen Sinan Çetin ve eşi Rebekka Haas Çetin, önceki gece Arnavutköy sahilinde köpeklerini gezdirirken görüntülendi. Maskesiz dolaşan çift, soruları yanıtlamak istemedi. Muhabirlerin “Nasılsınız?” sorusuna Rebekka Haas Çetin “Siz gelene kadar moralimiz iyiydi” diye karşılık verdi. (Sayit DURMAZ)
4
Burcu tatilde
Kapanma öncesinde ailesiyle birlikte Ege’de tatile çıkan Burcu Özberk, sahilde saçlarını savururken çektiği videoyu Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Yeni bir romantik komediyle ekrana dönmeye hazırlanan oyuncunun videosu, sosyal medyada gündem oldu.
5
Anlamlı konser
Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ceceli, geçtiğimiz pazar akşamı Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar ile birlikte Instagram’da konser verdi. Yayını Kansersiz Yaşam Derneği yararına düzenleyen Ceceli, bağış toplama kampanyası başlatarak takipçilerinden SMS istedi. Ceceli, yarın akşama kadar 4381’e SMS atanların içerisinden bir kişiye Ekin Uzunlar ve kendisinin imzasının olduğu gitarını hediye edeceğini duyurdu. “Müzikte İyilik Var” adıyla yapılan yayın, Ceceli’nin ve Kansersiz Yaşam Derneği’nin Instagram sayfasından izlenebilir.
6
Pandemide oyuncu oldu
Best Model yarışmasıyla adını duyuran manken Nergis Nesrullayeva, pandemi dönemini oyunculuk eğitimi alarak değerlendirdi. Yakında dijital platformda yayınlanacak “Model” dizisi için kamera karşısına geçecek olan genç manken, “Dizi, podyumların perde arkasını anlatan bir iş. Dizide kendimi oynayacağım, çok mutluyum” dedi.
7
Kurallara uyalım
Sermiyan Midyat önceki gün Cihangir’deki bir bakkaldan pide alırken görüntülendi. Midyat, gazetecilerin sorusu üzerine, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Herkesin kurallara uyması gerekiyor. Sabrın solu selamettir. Biraz daha sabır” dedi. (Sayit DURMAZ)
8
Yıldızhan ve oğulları
İzzet Yıldızhan, çocuklarıyla çektirdiği fotoğraflarla adından söz ettiriyor. Yıldızhan ve çocukları, son olarak takım elbise giyerek poz verdi. Ünlü türkücünün oğlu Mustafa Yıldızhan, bu kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldızhan’ın oğulları eğitimlerinden kalan boş zamanlarını babalarının İzmir’deki oteline giderek çalışıyor.
9
Camdaki İrem
Ünlü şarkıcı İrem Derici, evinin camının önünde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Kendisini Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”a benzeten Derici’ye hayranları “Camdaki İrem” yorumları yaptı.
10
Manav alışverişi
Kaya Çilingiroğlu önceki gün Bebek’teki bir manavdan alışveriş yaptı. Çilingiroğlu’nun yine maske takmadığı görüldü. Çilingiroğlu, alışveriş sonrası arabasına binerek evinin yolunu tuttu. (Deniz BOY)
11
Ciğer kavurma tarifi
İbrahim Tatlıses, iftara özel ciğer kavurma tarifi verdi. Ünlü şarkıcı, bu anları Instagram’ın Hikaye bölümünde paylaştı. Tatlıses’in evinin mutfağında değil de başka bir alanda yemek yapması dikkatten kaçmadı.
12
Çocukluk kaydı duygulandırdı
Neşe Karaböcek, 8 yaşındayken Ankara Radyosu’nda okuduğu şarkının kaydının kendisine ulaştırılmasıyla duygusal anlar yaşadı. Sanatçı kayıtta, Baki Sühâ Ediboğlu’nun anonsuyla, “Bakmıyor Çeşm-i Siyah Feryâde” adlı şarkıyı seslendiriyor. Karaböcek, Olcay Ünal Sert’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kaydı radyodan gönderdiler. Ben de CD olarak çıkarsınlar istedim. Bilmiyorum, ne yapacaklar. Bir mektup yazdım TRT’ye henüz cevap gelmedi. O zamanki sesimi duyunca çok duygulandım.”