Okan Bayülgen: Yine çalışır dükkanlarımı ayakta tutarım

'Aşının ilk dozunu oldum, ikinci dozu bekliyorum Okan Bayülgen önceki gün Nişantaşı’nda bir kafenin önünde sıra beklerken görüntülendi. Bayülgen, pandemide sanat ve eğlence dünyasının zarar ettiği haberleriyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Ben birçok iş yapıp üç dükkanımı ayakta tutmaya çalışıyorum. Yine çalışır, dükkanları ayakta tutarım.”

Dükkanlarını açabilmek için beklediğini söyleyen Okan Bayülgen, “Aşılanmayla beraber eylül ayında her şey yoluna girer herhalde. Ben 55 yaşından büyük olduğum için aşının ilk dozunu oldum, ikinci dozu bekliyorum” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)