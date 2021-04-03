Oğulcan Engin'in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu, aile kutlamasında

Aras da Hande de çok destek oldu Kısa bir süre önce babası Erhan Önal’ı kaybeden Bige Önal, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Arkadaşlarıyla bir mekanda oturan oyuncu, çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Zor zamanlarında sevgilisi Aras Bulut İynemli’nin kendisini hiç yalnız bırakmadığını söyleyen Önal, “Sağ olsunlar Aras da, Hande (Erçel) de çok destek oldu bana” dedi. Bu süreci çalışarak atlatacağını söyleyen oyuncu, yeni projeler için görüşmeler yaptığını da sözlerine ekledi. (Deniz BOY)