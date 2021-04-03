MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriOğulcan Engin'in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu, aile kutlamasında
GeriMagazin Oğulcan Engin'in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu, aile kutlamasında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 03 Nisan 2021 - 07:00 | 

Oğulcan Engin'in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu, aile kutlamasında

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Sevgilisi aile kutlamasında

Sevgilisi aile kutlamasında

Futbol yorumcusu Sinan Engin ile Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, 23 yaşına bastı. Elif Engin’in doğum günü için aile ve yakın dostları arasında bir doğum günü kutlaması düzenlendi. Bu özel günden fotoğrafları ise Ayşe Engin, “İyi ki doğdun bir tanemiz” notuyla paylaştı.

2

Oğulcan Engin de kız kardeşini doğum gününde yalnız bırakmadı ve “İyi ki doğdun abisinin kuzusu” notuyla fotoğraflarını beğeniye sundu. Kutlamaya Oğulcan Engin’in oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’nun da katılması dikkatten kaçmadı.

31 Nisan şakası: Hamileyim

1 Nisan şakası: Hamileyim

Mustafa Ceceli ve eşi Selim İmer önceki gün Etiler’de görüntülendi. Ceceli, “Bir kutlama yemeği yiyeceğiz” dedi. Muhabirlerin “Evlilik yıl dönümünüzü mü kutlayacaksınız?” sorusuna İmer, “Hayır, hamileyim. Çok yeni daha” cevabını verdi. Bu açıklama üzerine kahkahalar atan çift, “Size 1 Nisan şakası yaptık. Biz şarkıları kutlarız. Yıl dönümümüz temmuzda” dedi. (Deniz BOY)

4Kenan ile abi-kardeşiz

Kenan ile abi-kardeşiz

Ahmet Mümtaz Taylan, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Son kitabı “Ara Toplam” ile ilgili konuşan Mümtaz Taylan, “Kitabımız büyük ilgi gördü. Sosyal medyadan güzel dönüşler aldım” dedi. Geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği Kenan İmirzalıoğlu ile arasındaki bağı abi-kardeş olarak tanımlayan ünlü oyuncu, “Kenan ile zaman zaman buluşuyoruz. Hem iyi arkadaşız hem de abi-kardeşiz” diye konuştu. (Behlül AYDIN)

5Aras da Hande de çok destek oldu

Aras da Hande de çok destek oldu

Kısa bir süre önce babası Erhan Önal’ı kaybeden Bige Önal, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Arkadaşlarıyla bir mekanda oturan oyuncu, çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Zor zamanlarında sevgilisi Aras Bulut İynemli’nin kendisini hiç yalnız bırakmadığını söyleyen Önal, “Sağ olsunlar Aras da, Hande (Erçel) de çok destek oldu bana” dedi. Bu süreci çalışarak atlatacağını söyleyen oyuncu, yeni projeler için görüşmeler yaptığını da sözlerine ekledi. (Deniz BOY)

6Alnımı çekmeyin

Alnımı çekmeyin

Geçen ay oturduğu Sarıyer’de komşusunun bıçaklı saldırısına uğrayan oyuncu Melisa Döngel, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Bir arkadaşının motosikletiyle turlayan Döngel, motosiklet üzerinden gazetecileri selamlayarak poz verdi. Kask ile yüzünü gizlemeye çalışan oyuncu, “Alnımı çekmeyin” diyerek ilginç bir ricada bulundu. Döngel, “Alnınızı neden çekmeyelim, estetik mi yaptırdınız” sorusu üzerine gülerek “Bakım yaptırdım, motosiklet ile geziyorum” dedi. Ünlü oyuncu, bıçaklı saldırıyla ilgili sorulan soruları ise yanıtsız bıraktı. (Behlül AYDIN)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi