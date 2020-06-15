Oğulcan Engin'den ilk paylaşım

Sorunun eski eşi Seda Sayan değil, Ezgi Eyüboğlu’yla ilgili olduğunu anlayınca röportaj vermeyi kabul eden Engin, “Bize yorum yapmak düşmez. Ezgi çok iyi ve cici bir kızımız. ‘Gelinim’ demek için daha çok erken. Şimdiden evliliği konuşmak için de erken. Kararı onlar alırlar, biz de uygularız” dedi.