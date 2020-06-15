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Hürriyet
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Haber Giriş: 15 Haziran 2020 - 09:01,

Oğulcan Engin'den ilk paylaşım

Oğulcan Engin, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun doğum gününü Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla kutladı.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Oğulcan Engin, romantik fotoğrafın altına "Sevgili... İyi ki doğdun" notunu düştü.

2Evlilik için erken
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'Evlilik için erken'

Oğulcan Engin, geçen cumartesi de Nişantaşı’nda babası Sinan Engin’le görüntülendi. Bir muhabirin “Ezgi Hanım’la” diye başladığı sorusunu “Eski hanımla” olarak anlayıp sinirlenen Sinan Engin, “Böyle soru olur mu!” diye tepki gösterdi.

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Sorunun eski eşi Seda Sayan değil, Ezgi Eyüboğlu’yla ilgili olduğunu anlayınca röportaj vermeyi kabul eden Engin, “Bize yorum yapmak düşmez. Ezgi çok iyi ve cici bir kızımız. ‘Gelinim’ demek için daha çok erken. Şimdiden evliliği konuşmak için de erken. Kararı onlar alırlar, biz de uygularız” dedi.

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Aynı gün Nişantaşı’nda cilt bakımı yaptıran Ezgi Eyüboğlu, Oğulcan Engin’le ilgili soruları “Bu konulara girmeyelim” diyerek yanıtsız bıraktı.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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