MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriO şimdi 32 yaşında... Annesi de kendisi de çok ünlü!
GeriMagazin O şimdi 32 yaşında... Annesi de kendisi de çok ünlü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 - 16:34 | 

O şimdi 32 yaşında... Annesi de kendisi de çok ünlü!

İşte Türkiye'nin ve dünyanın en güzel ünlüleri ve onların hayatındaki 'en özel' kadınlar...

HÜRRİYET ARVİŞ, INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu kızı Yasemin Kay Allen'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

2

Bugün 32. yaşına basan Yasemin Allen'a annesi Suna Yıldızoğlu'ndan doğum günü mesajı geldi. Yıldızoğlu, kızının bebeklik fotoğrafını paylaşıp altına, 'Canımın içi! İyi ki doğdun, sen kızım olarak ve birey olarak çok değerlisin. Merhametli, onurlu, vicdanlı, yetenekli ve komik kızım. Çok şanslıyım.' mesajını düştü.

3

Yeşilçam’ın yıldızlarından Suna Yıldızoğlu, aslında Sonia Eddy adında Türkiye’yi ilk kez 19 yaşında gören bir İngiliz. Bir başka Yeşilçam yıldızı Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra adını değiştirip Suna Yıldızoğlu ismini aldı. Sonrasında Londra’ya geri dönen Suna Yıldızoğlu, ikinci evliliğini Dudley Allen’la yaptı. Bu birliktelikten doğan iki çocuktan biri de Yasemin Kay Allen! Yasemin Allen henüz 3 aylıkken annesiyle beraber Türkiye’ye geldi. Hayatı Türkiye, İngiltere ve Avustralya'da geçen Allen yer aldığı projelerle adından söz ettiriyor.

4

İşte Türkiye'nin ve dünyanın en güzel ünlüleri ve onların hayatındaki 'en özel' kadınlar...

HÜRRİYET ARVİŞ, INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

5Neslihan Atagül annesinin kopyası gibi

Neslihan Atagül annesinin kopyası gibi!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

6

En son Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün annesinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Anne-kızın benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

7

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Neslihan'ın güzelliğini nereden aldığı belli oldu" yorumunda bulundu.

Güzel oyuncunun annesinin Rus kökenli olduğu öğrenildi.

8SANKİ KOPYASI

SANKİ KOPYASI

Burak Özçivit ile evli olan 34 yaşındaki Evcen'in, annesi Hatime Evcen'in gençlik yıllarına benzerliği şaşkınlık yarattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Evcen'in olgunlaştıkça annesine daha çok benzeyeceği yorumunu yaptı.

9GURBETÇİ AİLE

GURBETÇİ AİLE

Evcen'in annesi Hatime Hanım ve babası Ramazan Bey, Almanya'nın Solingen kentinde yaşayan gurbetçi bir aileydi. Evcen de 1986 yılında orada dünyaya geldi.

10IRKÇI SALDIRILAR SIRASINDA ZOR ZAMANLAR

IRKÇI SALDIRILAR SIRASINDA ZOR ZAMANLAR

Fakat çocukluğu o dönemde zirveye çıkan ırkçı saldırılar nedeniyle zor geçti. Öyle ki, Solingen'te yaşayan Türklerin evleri, ırkçılar tarafından ateşe verilmeye başlanınca, Evcen'in babası Ramazan Bey ailesini korumak ve dikkat çekmemek için geceleri evin ışıklarını hep kapalı tuttu.

11ANNESİ KARİYERİNE DE DESTEK OLDU

ANNESİ KARİYERİNE DE DESTEK OLDU

Evcen, Yaprak Dökümü dizisiyle şöhrete kavuştu. Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti Evcen. Yani annesi onu hayatının bu önemli dönemecinde de yalnız bırakmadı, destek oldu.

12ANNE SEVGİSİNİ SIK SIK İFADE EDİYOR

ANNE SEVGİSİNİ SIK SIK İFADE EDİYOR

Fahriye Evcen annesine olan büyük sevgisini özellikle Anneler Günü paylaşımlarında sosyal medya üzerinden de dile getiriyor. 

13ABLA - KARDEŞ GİBİ

ABLA - KARDEŞ GİBİ

Amine Gülşe, annesinin doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Gülşe'nin annesine olan benzerliği dikkat çekti...

14

Amine Gülşe, fotoğrafın altına "Doğum günün kutlu olsun anneciğim... iyi ki doğdun, iyi ki varsın nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu senelere birlikte.. Seni inanılmaz çok seviyorum... Allah seni başımızdan eksik etmesin, Amin" notunu düştü.

15KAYAHANIN KIZI BÜYÜDÜ

KAYAHAN'IN KIZI BÜYÜDÜ

İpek Açar'ın 2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'dan olan kızı Aslı Gönül 20 yaşında bir genç kız!

16

Aslı Gönül, Instagram sayfasında annesi ile fotoğrafını paylaştı. Anne kızın benzerliği görenleri şaşırttı...

17ANALI-KIZLI

'ANALI-KIZLI'

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu annesi Süheyla Hanım ile birlikte çekilen üç tane fotoğrafına Instagram sayfasında yer verdi. Bekiroğlu'nun "analı- kızlı" mesajıyla yaptığı bu paylaşımına hem beğeni hem de yorum yağdı.

INSTAGRAM

18

Bekiroğlu ile annesi Süheyla Hanım'ın genç görünümü ve ikisinin birbirine benzerliği de takipçilerinin gündeminde ilk sıraya yerleşti.

INSTAGRAM

19

Bir takipçi "Ayırt etmek zor. Anne kendinden kopyalamış" yorumunu yaparken bir başka takipçi de "Uygulama ile kendini yaşlandırmış sandım. Bu nasıl benzerlik" diye yazdı.

Bir takipçi "Ayırt etmek zor. Anne kendinden kopyalamış" yorumunu yaparken bir başka takipçi de "Uygulama ile kendini yaşlandırmış sandım. Bu nasıl benzerlik" diye yazdı.

INSTAGRAM

20ANNEM VE BEN

ANNEM VE BEN

Şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabından annesiyle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcının annesiyle olan benzerliği dikkat çekti.

21

Annesi Jale Ediz ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Derici, "Annem ve ben" notunu düştü.

22

Gisele Bundchen de annesinin (solda) kopyası gibi.

23

Ashley Graham ve annesi.

24

Olga Kurylenko'nun annesi onu film setlerinde de yalnız bırakmıyor.

25

Oyuncu Gizem Karaca annesi ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

26İYİ Kİ BENİM ANNEM OLDUN

İYİ Kİ BENİM ANNEM OLDUN

Annesinin yeni yaşını kutlayan Karaca, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"İyi ki doğmuş benim güzel Annem! İyi ki benim annem olmuş... Doğum günün kutlu olsun annem nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşlara..."

27

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve annesi Hale Temizyürek.

28

Birce Akalay ile annesi Yasemin Ergün

29

Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Sevilen şarkıcı Demet Sağıroğlu paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla annesinin doğum gününü kutladı.

30

‘İyi ki doğdun anneciğim, iyi ki iyi ki senin kızın oldum. ‘ mesajıyla bu fotoğrafını yayınlayan Sağıroğlu’na ve annesine takipçileri iyi dileklerde bulundu.

31ANNEME BENZİYOR MUYUM

ANNEME BENZİYOR MUYUM?

Şebnem Çapa 17 yaşında çekilen fotoğrafını kızı Ceylan'ın aynı yaştaki fotoğrafı ile karşılaştırdı.

32

Anne Çapa, fotoğrafın altına "İkimizde 17 benziyor muymuşuz?" notunu düştü.

33

Genç oyuncu Türkü Turan da sık sık annesiyle çekilen pozlarını sosyal medyada paylaşıyor

34

Meryem Uzerli'nin babası Türk annesi Alman.

35

Alman bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olan ünlülerden biri de Selma Ergeç.

36

Ergeç'in annesi en mutlu gününde yanındaydı.

37

Elçin Sangu annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı Insragram sayfasında paylaştı.

38

Elçin Sangu'nun 'Anne anne anneciğimmm' notuyla yayınladığı fotoğraf kısa sürede onlarca kişi tarafından beğenildi.

Genç oyuncunun takipçileri, anne Sangu'ya da övgüler yağdırdı.

39

Ev hanımı olan Asuman Şıkel'in kızı ünlü bir manken. İlk kez Çağla Şıkel'in birincilik tacını taktığı gece görüntülenen Asuman hanım kızını bir an olsun yalnız bırakmıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi