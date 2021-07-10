O şimdi 32 yaşında... Annesi de kendisi de çok ünlü!
İşte Türkiye'nin ve dünyanın en güzel ünlüleri ve onların hayatındaki 'en özel' kadınlar...
HÜRRİYET ARVİŞ, INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu kızı Yasemin Kay Allen'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
2
Bugün 32. yaşına basan Yasemin Allen'a annesi Suna Yıldızoğlu'ndan doğum günü mesajı geldi. Yıldızoğlu, kızının bebeklik fotoğrafını paylaşıp altına, 'Canımın içi! İyi ki doğdun, sen kızım olarak ve birey olarak çok değerlisin. Merhametli, onurlu, vicdanlı, yetenekli ve komik kızım. Çok şanslıyım.' mesajını düştü.
3
Yeşilçam’ın yıldızlarından Suna Yıldızoğlu, aslında Sonia Eddy adında Türkiye’yi ilk kez 19 yaşında gören bir İngiliz. Bir başka Yeşilçam yıldızı Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra adını değiştirip Suna Yıldızoğlu ismini aldı. Sonrasında Londra’ya geri dönen Suna Yıldızoğlu, ikinci evliliğini Dudley Allen’la yaptı. Bu birliktelikten doğan iki çocuktan biri de Yasemin Kay Allen! Yasemin Allen henüz 3 aylıkken annesiyle beraber Türkiye’ye geldi. Hayatı Türkiye, İngiltere ve Avustralya'da geçen Allen yer aldığı projelerle adından söz ettiriyor.
4
İşte Türkiye'nin ve dünyanın en güzel ünlüleri ve onların hayatındaki 'en özel' kadınlar...
HÜRRİYET ARVİŞ, INSTAGRAM, BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
5
Neslihan Atagül annesinin kopyası gibi!
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.
6
En son Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün annesinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Anne-kızın benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
7
Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Neslihan'ın güzelliğini nereden aldığı belli oldu" yorumunda bulundu.
Güzel oyuncunun annesinin Rus kökenli olduğu öğrenildi.
8
SANKİ KOPYASI
Burak Özçivit ile evli olan 34 yaşındaki Evcen'in, annesi Hatime Evcen'in gençlik yıllarına benzerliği şaşkınlık yarattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Evcen'in olgunlaştıkça annesine daha çok benzeyeceği yorumunu yaptı.
9
GURBETÇİ AİLE
Evcen'in annesi Hatime Hanım ve babası Ramazan Bey, Almanya'nın Solingen kentinde yaşayan gurbetçi bir aileydi. Evcen de 1986 yılında orada dünyaya geldi.
10
IRKÇI SALDIRILAR SIRASINDA ZOR ZAMANLAR
Fakat çocukluğu o dönemde zirveye çıkan ırkçı saldırılar nedeniyle zor geçti. Öyle ki, Solingen'te yaşayan Türklerin evleri, ırkçılar tarafından ateşe verilmeye başlanınca, Evcen'in babası Ramazan Bey ailesini korumak ve dikkat çekmemek için geceleri evin ışıklarını hep kapalı tuttu.
11
ANNESİ KARİYERİNE DE DESTEK OLDU
Evcen, Yaprak Dökümü dizisiyle şöhrete kavuştu. Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti Evcen. Yani annesi onu hayatının bu önemli dönemecinde de yalnız bırakmadı, destek oldu.
12
ANNE SEVGİSİNİ SIK SIK İFADE EDİYOR
Fahriye Evcen annesine olan büyük sevgisini özellikle Anneler Günü paylaşımlarında sosyal medya üzerinden de dile getiriyor.
13
ABLA - KARDEŞ GİBİ
Amine Gülşe, annesinin doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Gülşe'nin annesine olan benzerliği dikkat çekti...
14
Amine Gülşe, fotoğrafın altına "Doğum günün kutlu olsun anneciğim... iyi ki doğdun, iyi ki varsın nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu senelere birlikte.. Seni inanılmaz çok seviyorum... Allah seni başımızdan eksik etmesin, Amin" notunu düştü.
15
KAYAHAN'IN KIZI BÜYÜDÜ
İpek Açar'ın 2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'dan olan kızı Aslı Gönül 20 yaşında bir genç kız!
16
Aslı Gönül, Instagram sayfasında annesi ile fotoğrafını paylaştı. Anne kızın benzerliği görenleri şaşırttı...
17
'ANALI-KIZLI'
Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu annesi Süheyla Hanım ile birlikte çekilen üç tane fotoğrafına Instagram sayfasında yer verdi. Bekiroğlu'nun "analı- kızlı" mesajıyla yaptığı bu paylaşımına hem beğeni hem de yorum yağdı.
INSTAGRAM
18
Bekiroğlu ile annesi Süheyla Hanım'ın genç görünümü ve ikisinin birbirine benzerliği de takipçilerinin gündeminde ilk sıraya yerleşti.
INSTAGRAM
19
Bir takipçi "Ayırt etmek zor. Anne kendinden kopyalamış" yorumunu yaparken bir başka takipçi de "Uygulama ile kendini yaşlandırmış sandım. Bu nasıl benzerlik" diye yazdı.
Bir takipçi "Ayırt etmek zor. Anne kendinden kopyalamış" yorumunu yaparken bir başka takipçi de "Uygulama ile kendini yaşlandırmış sandım. Bu nasıl benzerlik" diye yazdı.
INSTAGRAM
20
ANNEM VE BEN
Şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabından annesiyle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcının annesiyle olan benzerliği dikkat çekti.
21
Annesi Jale Ediz ile birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Derici, "Annem ve ben" notunu düştü.
22
Gisele Bundchen de annesinin (solda) kopyası gibi.
23
Ashley Graham ve annesi.
24
Olga Kurylenko'nun annesi onu film setlerinde de yalnız bırakmıyor.
25
Oyuncu Gizem Karaca annesi ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
26
İYİ Kİ BENİM ANNEM OLDUN
Annesinin yeni yaşını kutlayan Karaca, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"İyi ki doğmuş benim güzel Annem! İyi ki benim annem olmuş... Doğum günün kutlu olsun annem nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşlara..."
27
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve annesi Hale Temizyürek.
28
Birce Akalay ile annesi Yasemin Ergün
29
Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Sevilen şarkıcı Demet Sağıroğlu paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla annesinin doğum gününü kutladı.
30
‘İyi ki doğdun anneciğim, iyi ki iyi ki senin kızın oldum. ‘ mesajıyla bu fotoğrafını yayınlayan Sağıroğlu’na ve annesine takipçileri iyi dileklerde bulundu.
31
ANNEME BENZİYOR MUYUM?
Şebnem Çapa 17 yaşında çekilen fotoğrafını kızı Ceylan'ın aynı yaştaki fotoğrafı ile karşılaştırdı.
32
Anne Çapa, fotoğrafın altına "İkimizde 17 benziyor muymuşuz?" notunu düştü.
33
Genç oyuncu Türkü Turan da sık sık annesiyle çekilen pozlarını sosyal medyada paylaşıyor
34
Meryem Uzerli'nin babası Türk annesi Alman.
35
Alman bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olan ünlülerden biri de Selma Ergeç.
36
Ergeç'in annesi en mutlu gününde yanındaydı.
37
Elçin Sangu annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı Insragram sayfasında paylaştı.
38
Elçin Sangu'nun 'Anne anne anneciğimmm' notuyla yayınladığı fotoğraf kısa sürede onlarca kişi tarafından beğenildi.
Genç oyuncunun takipçileri, anne Sangu'ya da övgüler yağdırdı.
39
Ev hanımı olan Asuman Şıkel'in kızı ünlü bir manken. İlk kez Çağla Şıkel'in birincilik tacını taktığı gece görüntülenen Asuman hanım kızını bir an olsun yalnız bırakmıyor.