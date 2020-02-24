MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriO senin çocuğun evden atamazsın! Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı'ya eski sevgilisinden dava!
GeriMagazin O senin çocuğun evden atamazsın! Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı'ya eski sevgilisinden dava!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 24 Şubat 2020 - 14:00, /

O senin çocuğun evden atamazsın! Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı'ya eski sevgilisinden dava!

Merve Nur Başbuğ, geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Naz Elmas'la evlenen eski sevgilisi Erol Özmandıracı aleyhine uzaklaştırma kararı aldırmış ve 20 bin liralık tedbir nafakası davası açmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1KİRA ÖDEYEMEZ

'KİRA ÖDEYEMEZ'

Merve Nur Başbuğ; Erol Özmandıracı'dan olan kızıyla birlikte Maslak'ta oturduğu daireden tahliye edilmek istendiğini, bu dairenin satışa çıkarıldığını belirtip yeni bir dava daha açtı. Dava Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı aleyhine sonuçlandı. İşte ayrıntıları...

2YENİ BİR DAVA

YENİ BİR DAVA

Merve Nur Başbuğ, geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Naz Elmas'la evlenen eski sevgilisi Erol Özmandıracı aleyhine uzaklaştırma kararı aldırmış ve 20 bin liralık tedbir nafakası davası açmıştı. Başbuğ; Özmandıracı'dan olan kızıyla birlikte Maslak'ta oturduğu daireden tahliye edilmek istendiğini, bu dairenin satışa çıkarıldığını belirtip yeni bir dava daha açtı.

3

Avukatı Handan Bakbak dilekçesinde, şunları söyledi: "Bu anne ile çocuğu mağdur edecek bir durum. Çocuk, bu eve alışmış. Okulu çok yakın. Anne, çocuğuyla ilgilendiği için asgari ücret karşılığı part-time çalışmaktadır. Kira ödeyecek durumu yoktur. Onlara yeni bir ikametgah tesis edilinceye kadar oturdukları daireye ihtiyati tedbir konulmasını istiyoruz." Avukatın açtığı davayı kabul eden mahkeme; Özmandıracı'nın müteahhitlik firmasının yaptığı Maslak'taki dairenin, davacı Merve Nur Başbuğ ile müşterek çocuğun kullanımına tahsis etti.

4
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi