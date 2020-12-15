Nusret Gökçe 850 bin TL’ye müdür arıyor! İşte şartları!

Dünyanın popüler yerlerinde dükkanları olan Nusret Gökçe, yeni yerini İngiltere’nin başkenti Londra’da açıyor.Şehrin en popüler caddesinde dükkanının tadilatıyla yakından ilgilenen işletmecinin, müdür arayışı için ilan verdiği ortaya çıktı.Gökçe, dükkanın müdürüne yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceğini ilanlarla servis etmeye başladı.İşletmeci, Türkçe bilen ve İngiltere’de 15 yıl iş tecrübesi kazanmış birini aradığını vurguladı.Dünya çapında 20'ye yakın et lokantasının sahibi olan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.Gökçe, son olarak 500 TL'ye sattığı altın tozlu cappuccino videosu ile gündeme gelmişti.Dubai'deki şubesini kontrole giden ünlü işletmeci, Arap ülkelerinin geleneksel kıyafeti olan kandura giymişti. (Milliyet)