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Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 11:51 | 

Nusret Gökçe 850 bin TL’ye müdür arıyor! İşte şartları!

Nusret Gökçe, Londra’da dükkan açıyor. Mekanı için müdür aramaya başlayan işletmecinin, çalışanına vereceği maaş ise dudak uçuklattı.

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Dünyanın popüler yerlerinde dükkanları olan Nusret Gökçe, yeni yerini İngiltere’nin başkenti Londra’da açıyor.

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Şehrin en popüler caddesinde dükkanının tadilatıyla yakından ilgilenen işletmecinin, müdür arayışı için ilan verdiği ortaya çıktı.

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Gökçe, dükkanın müdürüne yıllık 80 bin pound (850 bin TL) vereceğini ilanlarla servis etmeye başladı.

4İKİ ŞARTI VAR
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İKİ ŞARTI VAR

İşletmeci, Türkçe bilen ve İngiltere’de 15 yıl iş tecrübesi kazanmış birini aradığını vurguladı.

5SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ÇOK KONUŞULUYOR
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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ÇOK KONUŞULUYOR

Dünya çapında 20'ye yakın et lokantasının sahibi olan Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Gökçe, son olarak 500 TL'ye sattığı altın tozlu cappuccino videosu ile gündeme gelmişti.

Dubai'deki şubesini kontrole giden ünlü işletmeci, Arap ülkelerinin geleneksel kıyafeti olan kandura giymişti. (Milliyet)

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