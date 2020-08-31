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Hürriyet
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Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 14:09 | 

Nükhet Duru paylaştı: New York metrosundaki kaliteli anılarım

Gösteri dünyasının ünlü isimleri de toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen o isimlerden bazıları...

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Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, Amerika tatilinden bir tbt fotoğrafı paylaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecini evde geçiren ünlü isimler eski tatil fotoğraflarıyla geçmişe duydukları özlemi dile getiriyor.

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Bir dönem Amerika'da tatil yapan Duru, metroda çekildiği bir fotoğrafını 'New York metrosundaki kaliteli anılarım' notuyla paylaştı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'bitsin artık şu virüs, doya doya gezelim' mesajları yapıldı.

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Gösteri dünyasının ünlü isimleri de toplu taşıma araçlarına binerek seyahat ediyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen o isimlerden bazıları...

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“Bizimkiler”in Ali'si Atılay Uluışık yıllar önce kullandığı toplu taşıma kartının fotoğrafını paylaştı.

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“Bizimkiler” 13 yıl boyunca televizyon tarihinin en önemli yapımlarından biri oldu. Her bölüm, Şükrü Bey’in küçük oğlu Ali’nin sözleriyle sonlanırdı. Ali karakterine hayat veren oyuncu Atılay Uluışık sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

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Toplu taşıma kartını Instagram hesabından yayınlayan Uluışık altına: 'Zamanda yolculuk. 30 sene öncesi... Covid yok, pandemi yok, toplu taşıma var. Hadi bakalım, yok mu arttıran?' mesajını yazdı.

7İstanbulkart kullanıyorum
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İstanbulkart kullanıyorum

Kaya Çilingiroğlu Bebek’te arkadaşlarıyla buluştu. Mekan çıkışında elindeki İstanbulkart’la dikkat çeken Çilingiroğlu,

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İBB’nin Bebek’teki umumi tuvalete girerken görüntülendi. Çilingiroğlu, “İstanbulkart kullanıyorum. Otobüse ve metroya da biniyorum” dedi.

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Daha önce metroya binen Kaya Çilingiroğlu sosyal medya hesabından bu fotoğrafını paylaşmıştı.

10NİYE BİNMEYEYİM
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NİYE BİNMEYEYİM

Sanatçı geçtiğimiz günlerde Taksim metrosunda görüntülenmesiyle ilgili ise “Niye binmeyeyim? Ben halktan biriyim, halk kadınıyım” dedi.

Sayit DURMAZ

11HALK OTOBÜSÜNDE
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HALK OTOBÜSÜNDE

Hande Ataizi ile sevgilisi Dinç Aydoğdu, Ümraniye’de bir halk otobüsünde görüntülendi.

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Daha önce de metrobüste objektife takılan ve trafik sıkıntısı yaşamamak için sık sık toplu taşımayı kullandığını söyleyen Ataizi, diğer yolcuların meraklı bakışlarına aldırmadan Aydoğdu ile sohbetine devam etti.

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Levent durağında inen çiftin “Toplantıya yetiştik” dediği duyuldu.

İsmail BAYRAK

14BİR HAYRANI FARK ETTİ
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BİR HAYRANI FARK ETTİ

75 yaşındaki ünlü müzisyen yaşadığı kentte metroyla seyahat ederken kendisini tanıyan bir yolcu tarafından görüntülendi.

BACKGRID USA

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Efsanevi Pink Floyd grubunun üyelerinden Roger Waters, önceki gün metroyla seyahat ederken görüntülendi. Bir kişi dışında kimsenin tanımadığı Waters, uzun süre elindeki cep telefonuyla ilgilendi. Bir sonraki durakta yanına oturan yolcular da onun kim olduğunu anlamadı.

BACKGRID USA

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Waters bir ara sahibiyle birlikte metroya binen köpeği sevdi ve sahibiyle sohbet etti.

BACKGRID USA

17KONSERE METRO İLE...
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KONSERE METRO İLE...

Şarkılarıyla birkaç neslin hafızasında yer eden ünlü şarkıcı Lulu, önceki gün Londra Metrosu'nda görüntülendi. 71 yaşındaki Lulu, O2 Arena'da vereceği konsere, özel araç yerine metroyla gitmeyi tercih etti. Metroda da kimse ona oturması için yer vermedi. Lulu da o an çekilen bir fotoğrafını "Bu yaşlı kuşa kimse metroda yer vermedi" notuyla paylaştı.

INSTAGRAM

18TOPLU TAŞIMAYI KULLANIYORUM
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TOPLU TAŞIMAYI KULLANIYORUM

Müjde Ar, Nişantaşı’ndaydı. Elinde İstanbul Kart’ıyla objektife takılan ünlü oyuncu, “Toplu taşımayı çok sık kullanıyorum, metro ve otobüslere bununla biniyorum” dedi.

Cenker TEZEL

19Burada da mı buldunuz beni
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Burada da mı buldunuz beni

Ahu Yağtu, metro istasyonu içindeki bankamatiğin önünde işlem sırası beklerken objektife yansıdı.

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Habercileri görünce gülerek “Burada da mı buldunuz beni” diyen Yağtu, zaman zaman toplu taşıma kullandığını belirtti: “Toplu taşıma kullanmak zaman kazandırıyor.”

21Hayatı kolaylaştırdım
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Hayatı kolaylaştırdım

Toplu taşıma kullanan ünlüler kervanına Ebru Yaşar da katıldı.

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Zamandan tasarruf etmek isteyen Yaşar, soluğu metro istasyonunda aldı.

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Ebru Yaşar fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Bugün hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim... Her şeye yetiştim trafik stresi yaşamadım... Yaşasın metro! Toplu taşıma kullanalım.. Trafik engeli olmadan, ucuz en kıymetlisi de zamandan tasarruf"

24METRODA BİR MANKEN
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METRODA BİR MANKEN

Manken Didem Soydan, trafiğe takılmamak için toplu taşıma kullandı.

Metroya binen Soydan, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı...

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"Tabii ki de metro hayat kurtardı. 10 dakikada geldim, trafiğe girmedim. Metro çok güzeldi ama keşke deodorant kullanımı zorunlu hale gelse memlekette. Çünkü koku bayağı bir yordu!"

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İstanbul trafiğinden sıkılan Yavuz Seçkin, çareyi toplu taşıma kullanmakta buldu. Seçkin Marmaray metrosunda çekilen fotoğrafı 'Ara transfer Üsküdar-Zeytinburnu' notuyla Instagram'da paylaştı.

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