Nükhet Duru paylaştı: New York metrosundaki kaliteli anılarım

KONSERE METRO İLE... Şarkılarıyla birkaç neslin hafızasında yer eden ünlü şarkıcı Lulu, önceki gün Londra Metrosu'nda görüntülendi. 71 yaşındaki Lulu, O2 Arena'da vereceği konsere, özel araç yerine metroyla gitmeyi tercih etti. Metroda da kimse ona oturması için yer vermedi. Lulu da o an çekilen bir fotoğrafını "Bu yaşlı kuşa kimse metroda yer vermedi" notuyla paylaştı.



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