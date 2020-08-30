Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu’dan açıklama
Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Hatioplu’nun koronavirüse yakalandığı bilgisi gündemde yer aldı. Hatipoğlu köşe yazısında, ‘Sevgili dostlar. Evde karantinada olduğum odadan yazıyorum. Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım.’ açıklamasında bulundu. Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu son durum ile ilgili açıklama yaptı. İşte konu ile ilgili detaylar…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Nihat Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde köşe yazısında koronavirüse yakalandığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından sevenleri sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamaları yakından takip etmeye başladılar. Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu son durum ile ilgili açıklama yaptı ve ‘Nihat hocamız elhamdulillah iyidir. Evinde tedavisi devam etmektedir.’ dedi. Öte yandan Nihat Hatipoğlu’da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
2
Abone Ol
NİHAT HATİPOĞLU’DAN AÇIKLAMA
Nihat Hatipoğlu sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:
‘Dostlarım. İnşallah bu sıkıntıyı aşacağım. Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz. Her kesimden,düşünceden,her meslek grubundan. Küçüğü büyüğü, açığı kapanılısı.7 den 77 ye. Sizi seviyorum. Yaptığınız güzel duaların milyoncasını Allah size saysın. Amin'
3
Abone Ol
SON SAĞLIK DURUMU
Nihat Hatipoğlu'nun ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu son durum ile ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama: 'Sevgili dostlar kardeşler! Yoğun telefon ve mesajlar üzerine bu bilgilendirmeyi yapmak zorunda kaldım. Nihat hocamız elhamdulillah iyidir. Evinde tedavisi devam etmektedir. Sizlere teşekkür ediyor ve dualarınızı talep ediyor. Allah hepinizden razı olsun’
4
Abone Ol
NİHAT HATİPOĞLU'NIN YAZISI
Sevgili dostlar. Evde karantinada olduğum odadan yazıyorum.
Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle.Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur.Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın.
Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık.
Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı.
Özellikle 8. günden sonra sabahları berbat bir bulantı hissi başladı. Kusamıyorsunuz. Ama duramıyorsunuz da.
Bu durumda "Hastaneye götürün" dedim. Daha önce yaptığım testler negatif olduğu için çok da telaşlanmamıştım.
Hastahanede tomografiyi bile zor verdim. Zira bulantı devam etti. Sonra doktorum geldi ve "Koronasınız" dediler.
Akabinde 5 günlük Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü ilaçları kullandım. Bugün biraz düzeldim. En azından biraz yemek yedim. Rabbimden bana da bütün hastalara da şifa dilerim.