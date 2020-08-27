MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriNihat Hatipoğlu yoğun bakımda mı? Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu açıkladı
GeriMagazin Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda mı? Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 08:27 | 

Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda mı? Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu açıkladı

'Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda mı?' sorusuna oğlu Osman Hatipoğlu'ndan açıklama geldi. Koronavirüse yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl sorusuna oğlu Osman Hatipoğlu cevap verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Osman Hatipoğlu, 'Hocamızın durumu çok çok iyi, birkaç güne kendisi sizlerle canlı yayında buluşacak' ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Abone Olgoogle-news

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Nihat Hatipoğlu ile ilgili sosyal medyada koronavirüs olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam” ve “Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz.” açıklamasına yer yerildi.

2HOCAMIZIN SAĞLIK DURUMU ÇOK ÇOK İYİ
Abone Olgoogle-news

HOCAMIZIN SAĞLIK DURUMU ÇOK ÇOK İYİ

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili dün akşam açıklama yaptı. 'Nihat Hoca yoğun bakımda mı' sorusuna cevap veren Osman Hatipoğlu şunları söyledi:

3
Abone Olgoogle-news

Hocamızın durumu Allah’ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde… Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız.

4
Abone Olgoogle-news

Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada ‘Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı’ diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin.

5
Abone Olgoogle-news

Hocamız evde Allah’a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık

6
Abone Olgoogle-news

. Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var.

7
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi