Neslişah Alkoçlar eridi... 1 yılda 23 kilo verdi!

Ceyda Ateş, Roman mağazalarının patronu Turgut Toplusoy’un Efsane Erdoğan’dan olan oğlu Buğra Toplusoy ile 2018’de Amerika Miami’de evlenmişti. Hamileliğinin 22’nci haftasını bitirmek üzere olan ve kız bebek bekleyen Ceyda Ateş bu süre içinde sadece 1.5 kilo alıp 48.5’a çıktı. Haliyle henüz karnı belli bile değil.