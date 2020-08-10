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Haber Giriş: 10 Ağustos 2020 - 13:31,

Neslişah Alkoçlar eridi... 1 yılda 23 kilo verdi!

Magazin dünyasının ünlü isimlerinin hamilelik süresince aldıkları kiloları merak ediyor musunuz? İşte yanıtı...

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Neslişah Alkoçlar, oğlu Emir Arası 2016'da, kızı Alara'yı Ağustos 2018'de dünyaya getirmişti.

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Eşi Engin Altan Düzyatan ve çocuklan ile Bodrum'da tatil yapan 31 yaşındaki sosyetik güzel bir yılda diyet ve spor sayesinde tam 23 kilo verdi. Şu an gelin olduğu gün kadar zayıf; 49 kilo.

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Magazin dünyasının ünlü isimlerinin hamilelik süresince aldıkları kiloları merak ediyor musunuz? İşte yanıtı...

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Oyuncu İpek Tanrıyar, 1,5 ay önce ilk bebeğini dünyaya getirmişti. Tanrıyar, doğum kilolarında kurtuldu.

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Eski formuna dönen oyuncu, son halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"Doğumdan 45 gün sonra durum bu...Gebelik boyunca 16 kg aldım. Ve şu an hamile kalmadan önceki kilomun da altındayım.Doktorlar, diyetisyenler konuşur... Genetik güler! Tabi normal doğum ve emzirmenin katkısını da unutmayalım."

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Ceyda Ateş, Roman mağazalarının patronu Turgut Toplusoy’un Efsane Erdoğan’dan olan oğlu Buğra Toplusoy ile 2018’de Amerika Miami’de evlenmişti. Hamileliğinin 22’nci haftasını bitirmek üzere olan ve kız bebek bekleyen Ceyda Ateş bu süre içinde sadece 1.5 kilo alıp 48.5’a çıktı. Haliyle henüz karnı belli bile değil.

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Ceyda hamilelik pilatesi yapıyor, diyetisyen eşliğinde besleniyor. Yoğurt, elma, ceviz ve bademi ihmal etmiyor.

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Ünlü model Çağla Şıkel de hamileliği az kilo ile tamamlayanlardan. Uzay ve Kuzey adında iki oğlu olan Şıkel, 6,5 kilo aldı.

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Formda vücudu ile her daim dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yasemin Özilhan, kızı Emine'ye hamileyken 19 kilo aldı.

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Su adında bir kızı olan oyuncu Pınar Altuğ, 9 ayı 15 kilo ile tamamladı.

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Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ilk hamilelikte 23 kilo aldı. İkinci hamileliğinin 7. ayında ise sadece 6 kilo aldığını açıkladı.

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Geçtiğimiz yıl oğlu Karan'ı dünyaya getiren Fahriye Evcen, 9 ayı 15 kilo ile tamamladı.

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Hamilelik sürecinde en fazla kilo alan isimlerden biri de Demet Akalın. 2014 yılında kızı Hira'yı dünyaya getiren şarkıcı 34 kilo aldı.

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Ece Erken, hamilelik sürecinde en fazla kilo alan isimlerden. Erken 9 ayı 35 kilo ile tamamladı.

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2012 yılında anne olanm oyuncu Tuba Büyüküstün, ikiz doğum yapmasına rağmen 9 ayda sadece 9 kilo aldı.

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6 yıl önce oğlu Azur'u dünyaya getiren oyuncu Bade İşçil, 17 kilo aldı.

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Hamile olduğunu check up sırasında tesadüfen öğrenen Almeda Abazi, 10 kilo alarak tamamlandığı sürecin ardından oğlu Efehan'ı dünyaya getirdi.

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Ceyda Düvenci ilk hamileliğini 13, İkinci hamileliğini ise 24 kilo ile tamamladı.

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Gülben Ergen, Atlas'a hamile iken 16, ikizleri Ares ve Güney'e hamileyken ise 22 kilo aldı.

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Geçtiğimiz yıl ağustos ayında kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü 13 kilo aldı.

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Uzun yıllardır pilates ile uğraşanm Ebru Şallı da hamilelik sürecinde 7 kilo aldı.

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Geçtiğimiz ay ikinci oğlu Asil Aslan'ı dünyaya getiren Aslıhan Doğan 9 aylık süreçte sadece 7 kilo aldı. Aslıhan Doğan, doğumdan kısa bir süre sonra eski haline döndü.

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