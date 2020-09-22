Neslican Tay kimdir, kaç yaşındaydı? Neslican Tay'ın biyografisi
Kanserle mücadelenin sembolü olan Neslican Tay'ın hayatının film olacağı ortaya çıkmıştı. Üç kez kanseri yenen ve dördüncü seferinde hayatını kaybeden ‘Demir Kadın’ lakaplı Neslican Tay’ı canlandırması için Neslihan Atagül Doğulu’ya teklif götürüldüğü ortaya çıktı. Peki, Neslican Tay kimdir, kaç yaşındaydı?
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Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 14 Mart 1998 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi ve eğitimine ara vermek zorun kaldı.
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Tümör nedeniyle 3 yıl önce sol bacağı kesilen Neslican hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Neslican Tay’ın “Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim” sloganıyla yaptığı TED konuşmasıyla hafızalara kazındı.
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Azmi ve umuduyla binlerce kişiye örnek olan Neslican Tay, bir yandan kanserle mücadele ederken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde eğitimini sürdürdü. Dördüncü kez kansere yakalan Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül 2019’da İstanbul'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Neslican, geçen yıl 20 Eylül günü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Neslican Tay, binlerce kişinin katılımı ile Rize'de toprağa verildi.
3 kez kanseri yenen Neslican Tay, son kez kansere yakalandığında da "Kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim" diyerek kanserle var gücüyle mücadele edeceğini dile getirmişti.