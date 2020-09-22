Neslican Tay kimdir, kaç yaşındaydı? Neslican Tay'ın biyografisi

Azmi ve umuduyla binlerce kişiye örnek olan Neslican Tay, bir yandan kanserle mücadele ederken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde eğitimini sürdürdü. Dördüncü kez kansere yakalan Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül 2019’da İstanbul'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Neslican, geçen yıl 20 Eylül günü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Neslican Tay, binlerce kişinin katılımı ile Rize'de toprağa verildi.



3 kez kanseri yenen Neslican Tay, son kez kansere yakalandığında da "Kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim" diyerek kanserle var gücüyle mücadele edeceğini dile getirmişti.