Nehir Erdoğan aradığı aşkı Hatice Aslan'ın eski eşinde buldu
Magazin dünyasında kim, nerede, kiminle görüntülündü? Birbirinden ilginç açıklamalar, son dedikodular...
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Nehir Erdoğan’ın 2 yıldır ressam Renan Kaleli’yle birlikte olduğu ortaya çıktı. Kaleli, 1992 ile 2000 yılları arasında oyuncu Hatice Aslan ile evliydi.
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Nehir Erdoğan da 2014’te görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil’le nikâh masasına oturmuş, evliliği 3 yıl sürmüştü. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamak isteyen Renan Kaleli ile Nehir Erdoğan’ın evlenmeyi şimdilik düşünmedikleri söyleniyor.
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Yeni projeler yolda
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’da objektife yansıdı. Eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiren çift, mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Ceyhun Fersoy, sorular üzerine “Malum virüsten dolayı genellikle evdeyiz. Kendimizle uğraşıyoruz, eğlenceli anlarımızı sosyal medyaya taşıyoruz. Hem sevdiklerimizi güldürüyoruz hem de kendimiz eğleniyoruz. Yakın zamanda da güzel projelerle karşınızda olacağız” dedi.
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Sürpriz aşk
Ünlü şarkıcı Buray, spor spikeri Damla Uğurtürk’le yeni bir aşka yelken açtı. İkili, ilk kez geçen hafta Belgrad Ormanı’nda spor yaparken vatandaşlar tarafından görüntülenmişti. Daha sonra çiftin birlikte çekilmiş başka fotoğrafları da ortaya çıktı.
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Ben taburcu oldum
Geçtiğimiz gün şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve acilen apandisit ameliyatına alınan Simge, hastaneden taburcu oldu. Ünlü şarkıcı, sosyal medyadan paylaşım yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı: “Ben taburcu oldum ve sağlık durumum gayet iyi. Arayan soran, beni tanımadan bile olsa dualarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Sizi seviyorum.”
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Doğayla iç içe
Cemiyet hayatının tanınmış isimleri Ceylan Çapa ve Özlem Yarar, Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yaptı. Arkadaşlar, doğayla iç içe spor yapmayı çok sevdiklerini söyledi. Ceylan Çapa önceki gün yakın arkadaşı Özlem Yarar’la Belgrad Ormanı’nda görüntülendi. Köpekleriyle birlikte ormanlık alanda spor yapan ikili, objektiflere poz verdi. Ceylan Çapa, hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesi son kez doğayla iç içe spor yaptıklarını söyledi. Çapa, daha sonra ormanda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından “Rotamız belli” notuyla paylaştı. ◊ Behlül AYDIN
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Geline yeni yıl jesti
Derya Tuna önceki gün Vadistanbul’daydı. Bir arkadaşıyla beraber yeni yıl alışverişine çıkan Tuna, dünyaca ünlü markaların mağazalarını dolaştı. Objektiflere arkadaşıyla poz veren Tuna, oğlu İdo Tatlıses ve müstakbel gelini Yasemin Şefkat için hediye baktığını söyledi: “Oğlum ve gelinime yeni yıl hediyesi alacağım.”
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İyi ki doğdun Denizhan
Gökhan Tepe ve eşi Aylin Tepe, oğulları Denizhan’ın 1’inci yaş gününü evlerinde kutladı. Ünlü şarkıcı, kutlamadan bir fotoğrafı Instagram’da paylaştı: “Biricik oğlum, attığın her adımda yanında olmak nasip olsun. Seni canımızdan çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Sonsuza dek el ele.”
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Teras pozu
Sosyetik güzel Dila Tarkan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tarkan önceki gün de Instagram sayfasına terasta verdiği bu pozu ekledi. Fotoğrafa takipçilerinden beğeni yağdı.
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Yeni yıl alışverişi
Ünlü oyuncu Seda Bakan önceki gün kızı Leyla’yla Zorlu AVM’deydi. Bakan, yeni sezon ürünlerini inceleyerek alışveriş yaptı. Ünlü oyuncu, “Bugün anne kız beraber dışarı çıktık. Yaklaşan yeni yıl öncesinde yılbaşı alışverişi yaptık” dedi.
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Maskeyle yüzünü kapattı
Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, önceki gün İstinye Park’ta objektife takıldı. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen futbolcu muhabirleri görünce maskesini gözlerinin üstüne kadar çekti. Dünyaca ünlü birçok mağazadan alışveriş yapan Lens ardından AVM’den ayrıldı.
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Genç yazarlara destek
Oyuncu Dağhan Külegeç ile annesi yazar ve oyuncu Ayşe Erbulak tarafından kurulan Dağhan Külegeç Yayınları, Erbulak Evi Yazarlık Okulu’nda eğitimini tamamlayan 11 yeni yazarın ilk kitabını yayınlamaya hazırlanıyor. Kitapların, genel yayın yönetmenliğini Hakan Akdoğan, kapak tasarımlarını ise Barış Çantay üstlendi. Yayınevi, 2021’de ise 20 kitap da yayımlayacağını duyurdu.