Nehir Erdoğan aradığı aşkı Hatice Aslan'ın eski eşinde buldu

Ben taburcu oldum Geçtiğimiz gün şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve acilen apandisit ameliyatına alınan Simge, hastaneden taburcu oldu. Ünlü şarkıcı, sosyal medyadan paylaşım yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı: “Ben taburcu oldum ve sağlık durumum gayet iyi. Arayan soran, beni tanımadan bile olsa dualarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Sizi seviyorum.”