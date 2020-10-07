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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 11:19 | 

Bu görüntü söylentileri alevlendirdi

Oscar ödüllü oyuncu film çekimi için gittiği ülkede kızıyla baş başa bir plaj günü geçirdi.

Splash News

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1BİKİNİ ÜZERİNE DALGIÇ KIYAFETİ
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BİKİNİ ÜZERİNE DALGIÇ KIYAFETİ

Güzel oyuncu bikinili görüntü vermemek için de önlemini aldı ve dalgıç kıyafeti giydi. 

2AVUSTRALYAYA GİTTİLER
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AVUSTRALYA'YA GİTTİLER

Rol aldığı Siyah Kuğu (Black Swan) adlı filmle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazanan Natalie Portman bir süredir yeni filminin çekimleri için Avustralya'da bulunuyor. 

3YENİ FİLME BAŞLIYOR
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YENİ FİLME BAŞLIYOR

39 yaşındaki Portman eşi Benjamin Millepied ve iki çocuğu ile birlikte Avustralya'nın Sidney kentine gitti. Portman rol alacağı Thor: Love and Thunder için bu seyahati yaptı. 

4SERİ, MEKAN MI DEĞİŞTİRDİ
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SERİ, MEKAN MI DEĞİŞTİRDİ

Bu durum da Thor serisinin yeni halkasının Avustralya'da çekileceği iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

5KÜÇÜK KIZIYLA VAKİT GEÇİRDİ
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KÜÇÜK KIZIYLA VAKİT GEÇİRDİ

Portman çalışmalarından arta kalan zamanını da üçü yaşındaki kızı Amalia ile birlikte plajda değerlendirdi.

6EŞİ VE OĞLU YOKTU
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EŞİ VE OĞLU YOKTU

Son dönemde ünlülerin sık sık görüntülendiği Byron Bay'i tercih eden Portman'ın yanında o gün eşi Millepied ve 9 yaşındaki oğlu Aleph yoktu. 

7KUMDAN KALELER YAPTILAR
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KUMDAN KALELER YAPTILAR

Natalie Portman tüm zamanını minik kızına ayırdı. Onunla birlikte kumdan kaleler yapan Portman, sonra da minik Amalia ile birlikte denize girdi.

8BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENMEK İSTEMEDİ
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BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENMEK İSTEMEDİ

Siyah- beyaz bikinisinin üzerine giydiği dalgıç kıyafetini beline kadar indiren Portman bir süre öyle oturdu plajda. Denize girerken de dalgıç kıyafetini tamamen giydi.

9DALGIÇ KIYAFETİNİ GİYDİ
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DALGIÇ KIYAFETİNİ GİYDİ

 Kimine göre cildini güneşin zararlı ışınlarından korumak için böyle bir plaj giysisi tercih eden kimine göre de bikinili görüntülenmemek için önlem aldı.

102012DE EVLENDİLER
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2012'DE EVLENDİLER

Küçük bir çocukken rol aldığı Leon adlı filmle ünlenen Natalie Portman, Siyah Kuğu'nun çekimlerinde tanıştığı Fransız balet ve koreograf Benjamin Millepied ile 2012 yılında evlendi.

11İKİ ÇOCUK ANNESİ
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İKİ ÇOCUK ANNESİ

Çiftin, Aleph adında 9 yaşında bir oğlu ve Amalia adında 3 yaşında bir kızı bulunuyor. Portman ve Millepied sinema dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak nitelendiriliyor. 

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