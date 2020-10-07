Bu görüntü söylentileri alevlendirdi

Güzel oyuncu bikinili görüntü vermemek için de önlemini aldı ve dalgıç kıyafeti giydi. Rol aldığı Siyah Kuğu (Black Swan) adlı filmle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazanan Natalie Portman bir süredir yeni filminin çekimleri için Avustralya'da bulunuyor. 39 yaşındaki Portman eşi Benjamin Millepied ve iki çocuğu ile birlikte Avustralya'nın Sidney kentine gitti. Portman rol alacağı Thor: Love and Thunder için bu seyahati yaptı. Bu durum da Thor serisinin yeni halkasının Avustralya'da çekileceği iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.Portman çalışmalarından arta kalan zamanını da üçü yaşındaki kızı Amalia ile birlikte plajda değerlendirdi.Son dönemde ünlülerin sık sık görüntülendiği Byron Bay'i tercih eden Portman'ın yanında o gün eşi Millepied ve 9 yaşındaki oğlu Aleph yoktu. Natalie Portman tüm zamanını minik kızına ayırdı. Onunla birlikte kumdan kaleler yapan Portman, sonra da minik Amalia ile birlikte denize girdi.Siyah- beyaz bikinisinin üzerine giydiği dalgıç kıyafetini beline kadar indiren Portman bir süre öyle oturdu plajda. Denize girerken de dalgıç kıyafetini tamamen giydi. Kimine göre cildini güneşin zararlı ışınlarından korumak için böyle bir plaj giysisi tercih eden kimine göre de bikinili görüntülenmemek için önlem aldı.Küçük bir çocukken rol aldığı Leon adlı filmle ünlenen Natalie Portman, Siyah Kuğu'nun çekimlerinde tanıştığı Fransız balet ve koreograf Benjamin Millepied ile 2012 yılında evlendi.Çiftin, Aleph adında 9 yaşında bir oğlu ve Amalia adında 3 yaşında bir kızı bulunuyor. Portman ve Millepied sinema dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak nitelendiriliyor.