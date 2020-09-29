500 bin kişi her kelimesini okudu: "Sen en iyi eski sevgilisin!"
Onlar bir dönem Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak tanınıyordu. İki çocuklarıyla birlikte uyumlu bir hayatları vardı. Bir ara nişanlandıkları hatta evlendikleri de konuşuldu.
Backgrid USA, Backgrid UK
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
MUTLU ÇİFT YOLARINI AYIRDI
Bu sorulara hiç yanıt vermediler. Herkes onların ömür boyu birlikte kalacağını, çocuklarını büyüteceklerini düşünürken dört yıl önce ayrılık kararını açıkladılar. Fakat görünüşe göre arkadaş kaldılar ve bunu sürdürüyorlar. Hatta bir doğum günü mesajıyla tekrar gündeme geldiler.
2
Abone Ol
BİR MESAJLA YENİDEN GÜNDEME GELDİLER
Film setinde başlayan aşklarını yıllarca sürdüren hatta bunu iki çocukla taçlandıran, dört yıl öce de ayrılan Naomi Watts ile Liev Schreiber, bir doğum günü mesajıyla tekrar gündeme geldi.
3
Abone Ol
MUTLU YILLAR ANNE
52 yaşındaki Schreiber, kendisi de 52 yaşına giren eski sevgilisi ve iki çocuğunun annesi Naomi Watts'ın doğum günü için sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı. Eski sevgilisi Watts'ın bir fotoğrafına yer veren Liev Schreiber "Mutlu yıllar anne" notunu yazdı. Bu paylaşıma Schreiber'ın 500 bine yakın takipçisinden beğeni ve yorum yağdı.
4
Abone Ol
'BÖYLE ÇİFTLERE SAYGIM BÜYÜK'
Birçok takipçisi Schreiber'e "Sen en iyi eski sevgilisin" diyerek bu duruma olan sempatilerini diye getirdi. Bir başka hayranı da "Artık birlikte olmadıkları halde birbirlerine saygı gösteren ve olgun davranan çiftlere saygı duyuyorum" mesajını yazdı.
5
Abone Ol
'BUNDA YANLIŞ BİR DURUM YOK'
"Liev Schreiber'in bir başka takipçisi de "Özellikle de çocuklar varsa eski çiftlerin birbirleriyle dostane ilişkiler içinde olmasında yanlış bir durum yok" yazarak görüşünü dile getirdi.
6
Abone Ol
AYRILIP DOST KALDILAR
Liev Schreiber ve Naomi Watts, hiç evlenmediler ama 13 ve 11 yaşında iki çocuk sahibi oldular. Sık sık New York ya da los Angeles sokaklarında iki oğulları ile birlikte mutluluk tablosu çizen Schreiber ve Watts. 2016'da ayrıldı. Çift, yeni hayatlara başlasalar da birbirleriyle dost kaldılar.
7
Abone Ol
KARANTİNADA BİRLİKTE VAKİT GEÇİRDİLER
Ayrılığın ardından da düzenli olarak bir araya gelip oğulları 13 yaşındaki Sasha ve 11 yaşındaki Kai ile birlikte vakit geçirmeyi sürdürdüler. Hatta koronavirüs sırasında uygulanan sosyal izolasyonun bir bölümünü de Hamptons'taki evlerinde birlikte geçirdiler. Bu arada Liev Schreiber'in model Taylor Neisen ile eni bir ilişkiye başladığını da hatırlatalım.
8
Abone Ol
AYRILIK AÇIKLAMASI
Naomi Watts ve Liev Schreiber, 2005 yılıda tanıştı. Ondan sonra da birlikte bir hayat kurdular. Çift 2016 yılında ayrıldıkarını ‘Son zamanlarda yaşadıklarımızın ardından iyi bir aile olarak devam etmemiz için, çift olarak yollarımızı ayırmak olduğu sonucuna vardık. Birlikte çocuklarımızı büyütmek için sabırsızlanıyoruz. İlişkimizin bu yeni aşamasında, kalbimizde sevgi ve dostluk olacak. Desteğinize teşekkür ediyoruz. Basından da çocuklarımızın mahremiyet hakkına saygı duymalarını istiyoruz’dedikleri bir basın açıklamasıyla duyurmuştu.
9
Abone Ol
KARİYERİNE AVUSTRALYA'DA BAŞLADI
28 eylül 1969'da İngiltere'nin Kent şehrinde dünyaya gelen Naomi Watts'ın babası Peter Watts, Pink Floyd grubunun ses teknisyeniydi. Naomi dışında Ben adında bir oğlu da olan Peter Watts, 1976 yılında hayata veda etti. Babasını çok küçük yaşta yitiren Naomi Watts annesiyle birlikke Avustralya'ya taşındı. Naomi Watts kariyerine orada başladı, sonra Hollywood'a uzandı. Özellikle de 20001 tarihli David Lynch'in Mulholland Çıkmazı filminde dikkat çektikten sonra kariyer basamaklarını hızla tırmandı.
10
Abone Ol
OYUNCU, YÖNETMEN VE SENARİST
Liev Schreiber ise oyunculuğun yanı sıra yapımcı, yönetmen ve senarist olarak faaliyet gösteriyor.