Magazin Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 10:51 | 29 Eylül 2020 - 11:04

500 bin kişi her kelimesini okudu: "Sen en iyi eski sevgilisin!"

Onlar bir dönem Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak tanınıyordu. İki çocuklarıyla birlikte uyumlu bir hayatları vardı. Bir ara nişanlandıkları hatta evlendikleri de konuşuldu.



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