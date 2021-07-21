Myelodisplastik Sendrom (MDS) nedir? MDS hastalığı belirtileri
Gündemdeki haberler ardından Myelodisplastik Sendrom (MDS) hastalığı yeniden gündem oldu. Halk arasında kemik iliği tembelliği olarak ifade edilen MDS, tıp literatüründe ise “kemik iliği yetmezliği hastalıkları” olarak bilinen hastalık grubu içerisinde yer alıyor. Peki, Myelodisplastik Sendrom (MDS) nedir? İşte MDS hastalığı belirtileri...
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Myelodisplastik sendrom (MDS) hematopoetik hücrelerde morfolojik displazi bulguları, periferik sitopeni (ler), inefektif hematopoez, tekrarlayan genetik anomaliler ve akut myeloid lösemiye (AML) dönüşüm riskinde artış ile karakterli bir sağlık sorunudur. DS çoğunlukla ileri yaşlarda ortaya çıkan bir hastalık olup, tanı sırasında ortanca yaş sıklıkla ≥65 yıldır ve tedavi ilişkili MDS dışında 50 yaş öncesinde çok nadir görülür.
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MDS BELİRTİLERİ
MDS’de anemi en sık görülen bulgu olup anemi belirtileri ile başvuru sıktır. Anemi ile bağlantılı olarak MDS’de şu belirtiler görülür:
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Halsizlik Yorgunluk Solukluk Yol yürümek ya da merdiven çıkmakla oluşan nefes darlığı Ciltte morarmalar ve kanama Ayrıca burun kanaması, idrar yolu kanaması dahil her türlü kanama görülebilir
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MDS NEDEN OLUR?
MDS’nin nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Başta benzen ve tarım ilaçları olmak üzere kimyasal maddelere maruz kalma MDS’li hastalarda sıktır. Ayrıca radyoterapi veya kemoterapi sonrası MDS ortaya çıkabilir.